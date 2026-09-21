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Comment obtenir des billets pour Werder Brême - Augsbourg : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Werder Brême affronte Augsbourg en Bundesliga. Voici comment réserver vos billets

Le Werder Brême affronte Augsbourg le samedi 19 septembre 2026 au Wohninvest Weserstadion, à Brême.

Le SV Werder Brême cherchera à tirer profit de son avantage à domicile et à prendre des points cruciaux devant son public en ce début de saison. Le FC Augsbourg se déplace vers le nord avec l’ambition de réaliser une solide performance à l’extérieur, en espérant rééditer sa précédente victoire 3-1 contre Brême au Weserstadion en mai 2026.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Werder Brême-Augsbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Werder Brême-Augsbourg en Bundesliga ?

Le match Werder Brême-Augsbourg débute au Wohninvest Weserstadion, à Brême.

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Bundesliga - Journée 4
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Comment acheter des billets pour Werder Brême-Augsbourg en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le SV Werder Brême et le FC Augsbourg au Weserstadion, vous avez deux méthodes principales :

Canaux officiels du SV Werder Brême

  • Billetterie du club : rendez-vous sur le portail officiel de billetterie du SV Werder Brême en ligne.
  • Priorité aux membres : les membres du club bénéficient d’un accès prioritaire à la vente des billets avant l’ouverture au grand public.
  • Vente au grand public : les billets restants sont mis en vente pour le public peu après la fermeture de la fenêtre de prévente réservée aux membres.
  • Bourse officielle aux billets (Zweitmarkt) : si le match affiche complet, consultez le marché secondaire officiel du Werder Brême sur son site internet, où les abonnés revendent leurs places à leur valeur faciale.

Plateformes de billetterie secondaires

  • Si les billets sont épuisés via les canaux officiels, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des reventes disponibles. Les prix sur ces plateformes varient en fonction de la demande et de l’emplacement des places.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour Werder Brême-Augsbourg ?

Les prix officiels à valeur faciale des billets pour les matches à domicile du SV Werder Brême au Weserstadion dépendent de la catégorie de siège et du niveau tarifaire du match :

Prix officiels des billets à valeur faciale

  • Places debout (Ostkurve / Fan Block) : 17 € à 20 € (tarifs concession/réduits : 11 € à 15 €)  
  • Catégorie 4 (coins supérieurs / derrière les buts) : 30 € à 38 €  
  • Catégories 2 à 3 (tribunes latérales et supérieures) : 40 € à 55 €  
  • Catégorie 1 (partie centrale basse et tribunes principales) : 60 € à 75 €  

Prix sur le marché secondaire

  • En cas d’achat via la bourse officielle aux billets du Werder Brême (Zweitmarkt), les billets sont revendus à leur valeur faciale d’origine, avec en plus 10 % de frais de traitement.  
  • Sur des plateformes secondaires comme StubHub, les prix de revente pour cette affiche commencent généralement autour de 40 € à 67 € pour des places de base, tandis que les places des catégories supérieures peuvent aller jusqu’à 100 € et plus selon la demande.  

Werder Brême-Augsbourg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Werder Brême et d’Augsbourg

Le Werder Brême aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, deux matches nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 3-0 en DFB-Pokal contre le SK Hansa Lueneburg le 22 août. Avant cela, Brême a fait deux fois match nul contre Paderborn, les deux rencontres se terminant sur le score de 2-2, et a subi une défaite 1-0 en amical contre Auxerre. Le club s’est aussi imposé 4-2 à l’extérieur contre l’Energie Cottbus en pré-saison. Brême a inscrit neuf buts sur ces cinq matches et en a encaissé six.

Augsbourg arrive avec trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent a été une victoire 2-0 en DFB-Pokal sur le terrain de l’Energie Cottbus le 22 août. Le club a également battu Sassuolo 3-2 et écrasé Schwaz 15-0 en matches amicaux de pré-saison. Les défaites sont intervenues contre Leeds United, vainqueur 4-0, et Bournemouth, qui s’est imposé 5-2. Augsbourg a marqué 20 buts lors de ces cinq matches et en a concédé sept.

SVW

SVW - Forme

AJA
D0-1
LSK
V0-3
SCF
D4-1
RBL
V3-1
KOE
N1-1
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCA

FCA - Forme

LEE
D4-0
COT
V0-2
S04
V3-0
SGE
V1-4
B04
N2-2
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Werder Brême-Augsbourg : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 2 mai 2026, quand Augsbourg a battu le Werder Brême 3-1 lors d’un match de Bundesliga au Wohninvest Weserstadion. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 0-0 quand Augsbourg recevait Brême en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Bundesliga, Augsbourg possède le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour Brême, pour un match nul. Augsbourg a inscrit huit buts lors de ces cinq matches, contre cinq pour Brême.

Face à face

Werder BrêmeNulAugsbourg
1
2
2
Bundesliga
Werder Brême badge
Werder Brême
SVW
1
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
3
FDM
Bundesliga
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
0
Werder Brême badge
Werder Brême
SVW
0
FDM
Bundesliga
Werder Brême badge
Werder Brême
SVW
0
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
2
FDM
Bundesliga
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
2
Werder Brême badge
Werder Brême
SVW
2
FDM
Bundesliga
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
0
Werder Brême badge
Werder Brême
SVW
3
FDM
6Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement de Werder Brême et d’Augsbourg

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
V
V
N
V
3
FribourgFribourgSCF
4310123+910
N
V
V
V
4
AugsbourgAugsbourgFCA
4211116+57
D
N
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
N
V
D
6
MayenceMayenceM05
4211106+47
V
D
V
N
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
N
D
V
V
8
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
42118807
V
N
V
D
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
4121910-15
N
V
D
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
N
V
N
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
N
13
CologneCologneKOE
411269-34
D
N
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
D
D
V
D
16
HambourgHambourgHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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