Comment obtenir des billets pour Werder Brême - Augsbourg : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Werder Brême affronte Augsbourg le samedi 19 septembre 2026 au Wohninvest Weserstadion, à Brême.

Le SV Werder Brême cherchera à tirer profit de son avantage à domicile et à prendre des points cruciaux devant son public en ce début de saison. Le FC Augsbourg se déplace vers le nord avec l’ambition de réaliser une solide performance à l’extérieur, en espérant rééditer sa précédente victoire 3-1 contre Brême au Weserstadion en mai 2026.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Werder Brême-Augsbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Werder Brême-Augsbourg en Bundesliga ?

Le match Werder Brême-Augsbourg débute au Wohninvest Weserstadion, à Brême.

Bundesliga - Journée 4 19 sept. 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Comment acheter des billets pour Werder Brême-Augsbourg en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le SV Werder Brême et le FC Augsbourg au Weserstadion, vous avez deux méthodes principales :

Canaux officiels du SV Werder Brême

Billetterie du club : rendez-vous sur le portail officiel de billetterie du SV Werder Brême en ligne.

Priorité aux membres : les membres du club bénéficient d’un accès prioritaire à la vente des billets avant l’ouverture au grand public.

Vente au grand public : les billets restants sont mis en vente pour le public peu après la fermeture de la fenêtre de prévente réservée aux membres.

Bourse officielle aux billets (Zweitmarkt) : si le match affiche complet, consultez le marché secondaire officiel du Werder Brême sur son site internet, où les abonnés revendent leurs places à leur valeur faciale.

Plateformes de billetterie secondaires

Si les billets sont épuisés via les canaux officiels, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des reventes disponibles. Les prix sur ces plateformes varient en fonction de la demande et de l’emplacement des places.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour Werder Brême-Augsbourg ?

Les prix officiels à valeur faciale des billets pour les matches à domicile du SV Werder Brême au Weserstadion dépendent de la catégorie de siège et du niveau tarifaire du match :

Prix officiels des billets à valeur faciale

Places debout (Ostkurve / Fan Block) : 17 € à 20 € (tarifs concession/réduits : 11 € à 15 €)

Catégorie 4 (coins supérieurs / derrière les buts) : 30 € à 38 €

Catégories 2 à 3 (tribunes latérales et supérieures) : 40 € à 55 €

Catégorie 1 (partie centrale basse et tribunes principales) : 60 € à 75 €

Prix sur le marché secondaire

En cas d’achat via la bourse officielle aux billets du Werder Brême (Zweitmarkt), les billets sont revendus à leur valeur faciale d’origine, avec en plus 10 % de frais de traitement.

Sur des plateformes secondaires comme StubHub, les prix de revente pour cette affiche commencent généralement autour de 40 € à 67 € pour des places de base, tandis que les places des catégories supérieures peuvent aller jusqu’à 100 € et plus selon la demande.

Werder Brême-Augsbourg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Werder Brême et d’Augsbourg

Le Werder Brême aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, deux matches nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 3-0 en DFB-Pokal contre le SK Hansa Lueneburg le 22 août. Avant cela, Brême a fait deux fois match nul contre Paderborn, les deux rencontres se terminant sur le score de 2-2, et a subi une défaite 1-0 en amical contre Auxerre. Le club s’est aussi imposé 4-2 à l’extérieur contre l’Energie Cottbus en pré-saison. Brême a inscrit neuf buts sur ces cinq matches et en a encaissé six.

Augsbourg arrive avec trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent a été une victoire 2-0 en DFB-Pokal sur le terrain de l’Energie Cottbus le 22 août. Le club a également battu Sassuolo 3-2 et écrasé Schwaz 15-0 en matches amicaux de pré-saison. Les défaites sont intervenues contre Leeds United, vainqueur 4-0, et Bournemouth, qui s’est imposé 5-2. Augsbourg a marqué 20 buts lors de ces cinq matches et en a concédé sept.

Werder Brême-Augsbourg : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 2 mai 2026, quand Augsbourg a battu le Werder Brême 3-1 lors d’un match de Bundesliga au Wohninvest Weserstadion. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 0-0 quand Augsbourg recevait Brême en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Bundesliga, Augsbourg possède le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour Brême, pour un match nul. Augsbourg a inscrit huit buts lors de ces cinq matches, contre cinq pour Brême.