Villarreal affronte Naples le mardi 13 octobre 2026 à l’Estadio de la Ceramica, à Villarreal.

Lors de leurs précédentes confrontations en Ligue des champions, en phase de groupes 2011/12, Naples avait remporté les deux matches contre Villarreal sur le score de 2-0. Villarreal comptera sur le soutien passionné de son public, dans un stade de 23 000 places, pour tenter de décrocher une victoire déclic contre son rival de Serie A.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Villarreal - Naples, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Villarreal - SSC Napoli en Ligue des champions ?

Villarreal - Naples débute à l’Estadio de la Ceramica, à Villarreal, le mardi 13 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Comment acheter des billets pour Villarreal - SSC Napoli Prague en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Villarreal et le SSC Napoli, qui aura lieu à l’Estadio de la Cerámica en Espagne, suivez ces étapes :

1. Canaux officiels des clubs

Portail officiel de billetterie de Villarreal CF : Le moyen le plus sûr d’acheter des billets au tarif officiel est de passer par le site officiel de Villarreal CF. Les billets à domicile sont d’abord mis à disposition des abonnés avant que les places restantes ne soient mises en vente pour le grand public.

Quota visiteurs du SSC Napoli : Si vous supportez Naples et souhaitez vous asseoir dans le parcage visiteurs, les billets sont distribués directement via les canaux officiels du SSC Napoli et nécessitent une carte de supporter de l’équipe (Fidelity Card) ou une inscription sur leur point de vente officiel.

Combien coûtent les billets pour Villarreal - SSC Napoli en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Villarreal et le SSC Napoli à l’Estadio de la Cerámica varient selon que vous achetez des billets primaires au tarif officiel ou des billets de revente.

Prix des billets primaires / admission générale

En cas d’achat direct via les canaux officiels des clubs, sous réserve de disponibilité :

Fondo Norte (anneau supérieur) : Environ 25 € à 30 €

Fondo Norte / Fondo Sur (anneau inférieur) : Environ 30 € à 40 €

Preferencia : Environ 45 € à 70 €

Tribuna / tribune centrale : Environ 80 € à 120 €

Loges VIP & hospitalité : À partir de 150 € à 300 € et plus

Prix du marché secondaire / revente

En raison d’une forte demande et de la capacité limitée de l’Estadio de la Cerámica (environ 23 000 places), les billets sur les plateformes secondaires telles que StubHub fluctuent fortement :

Places d’entrée de gamme : Commencent généralement autour de 75 € à 115 € (convertis depuis environ 80 $ à 125 $)

Prix moyen d’un billet : Se situe entre 150 € et 350 € pour les catégories de visibilité standard

Sections premium & parcage visiteurs : Peuvent atteindre 500 € et plus selon la demande et les marges appliquées par les vendeurs

Villarreal - SSC Napoli en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Villarreal et du SSC Napoli

Villarreal a perdu trois de ses cinq derniers matches officiels et en a fait deux nuls, sans la moindre victoire sur cette série. Son résultat le plus récent est une défaite 3-2 contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions le 8 septembre. Plus tôt dans cette série, le club s’est incliné 2-3 contre le Deportivo de A Coruna en Liga et 1-0 contre le Deportivo Alaves. Sur l’ensemble de ces cinq matches, Villarreal a marqué huit buts et en a encaissé dix.

Naples a remporté deux de ses cinq dernières rencontres officielles et en a perdu trois. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Bologne en Serie A le 13 septembre. Avant cela, le club s’était incliné 0-1 contre Arsenal en Ligue des champions et avait perdu 3-2 contre l’Inter en Serie A. Sur l’ensemble de ces cinq matches, Naples a marqué cinq buts et en a encaissé sept.

Villarreal - SSC Napoli : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en match amical le 17 décembre 2022, lorsque Villarreal a battu Naples 3-2. Avant cela, les deux équipes s’étaient affrontées à deux reprises en Ligue Europa 2015-16, avec une victoire 1-0 de Villarreal à domicile avant un match nul 1-1 à Naples. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Naples compte trois victoires contre deux pour Villarreal.