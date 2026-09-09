Comment obtenir des billets pour Villarreal - Real Betis : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Villarreal affronte le Real Betis le dimanche 13 septembre 2026 à l'Estadio de la Ceramica, à Villarreal.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Villarreal vs Real Betis en Liga ?

Villarreal affronte le Real Betis à l'Estadio de la Ceramica, à Villarreal.

LaLiga - Journée 5 14 sept. 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Comment acheter des billets pour Villarreal vs Real Betis en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Villarreal vs Real Betis à l'Estadio de la Cerámica, suivez ces étapes standard :

Site officiel du club : La méthode la plus sûre et la plus directe consiste à passer par la billetterie officielle de Villarreal CF. Les billets pour le grand public sont généralement mis en vente 1 à 2 semaines avant la date du match.

Guichets du stade : Vous pouvez acheter des billets en personne aux guichets de l'Estadio de la Cerámica ou dans les boutiques officielles du club à Vila-real, sous réserve de disponibilité.

Packages hospitalité & VIP : Les options premium pour le jour du match et les places VIP peuvent être réservées directement via le portail officiel des expériences de Villarreal.

Plateformes de marché secondaire : Si les billets en admission générale sont épuisés via les canaux officiels, les plateformes secondaires de revente comme StubHub peuvent devenir une solution alternative.

Combien coûtent les billets Villarreal vs Real Betis en Liga ?

Les prix des billets pour le match Villarreal vs Real Betis varient selon la catégorie et le canal d'achat :

Billets officiels au prix facial : Les billets standards en admission générale achetés directement via la billetterie officielle de Villarreal vont de 30 € à 80 € pour les catégories de placement général, par exemple les tribunes Fondo et Gol , jusqu'à Tribuna .

VIP & hospitalité : Les options premium pour le jour du match et l'accès aux salons commencent à partir de 150 € et plus.

Plateformes secondaires de revente : Sur les plateformes secondaires de billetterie, comme StubHub, les prix commencent généralement autour de 50 € à 85 € pour une entrée de base et peuvent atteindre 140 € et plus pour des vues centrales privilégiées selon la disponibilité et la demande.

Villarreal vs Real Betis en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Villarreal vs Real Betis

Les cinq derniers matches de Villarreal ont produit deux victoires, deux nuls et une défaite. Son résultat compétitif le plus récent a été un match nul 2-2 contre l'Atletico Madrid en Liga le 23 août, après un nul 2-2 lors de la journée d'ouverture contre le Racing Santander. En pré-saison, Villarreal a battu Galatasaray 2-1 et Levante 1-0, mais s'est incliné 3-1 contre Lens. Sur ces cinq matches, Villarreal a marqué huit buts et en a encaissé sept.

Le Real Betis aborde cette rencontre avec une dynamique récente plus forte. Ses cinq derniers matches ont donné trois victoires, un nul et une défaite. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 contre la Real Sociedad en Liga le 21 août. Le Betis a aussi battu Arsenal 3-1 et Almeria 1-0 en pré-saison, fait match nul 2-2 avec l'AFC Bournemouth, et perdu 1-0 contre l'Inter. Le Betis a marqué cinq buts et en a encaissé trois sur ces cinq matches.

Villarreal vs Real Betis : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 17 janvier 2026, lorsque le Real Betis recevait Villarreal et s'est imposé 2-0. Avant cela, les deux clubs avaient fait match nul 2-2 à l'Estadio de la Ceramica en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, Villarreal compte trois victoires contre une pour le Betis, avec un nul, même si le Betis a remporté le match le plus récent. Ces équipes ont aussi produit une victoire 2-1 de Villarreal à Séville en avril 2025 et un succès 2-1 de Villarreal en décembre 2024.