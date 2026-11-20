Villarreal reçoit le Rayo Vallecano le dimanche 13 décembre 2026 à l’Estadio de la Cerámica, à Villarreal.

Villarreal s’est largement imposé à domicile en novembre 2025 (4-0), grâce à des buts de Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Santi Comesaña et Ayoze Pérez. Le Rayo Vallecano a pris sa revanche lors de leur plus récente confrontation, en mai 2026, en s’imposant 2-0 à Vallecas grâce à Sergio Camello et Alemão.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Villarreal-Rayo Vallecano, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Villarreal-Rayo Vallecano en Liga ?

Le match Villarreal-Rayo Vallecano se joue le dimanche 13 décembre 2026 à l’Estadio de la Cerámica, à Villarreal.

LaLiga - Journée 16 13 déc. 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

Comment acheter des billets pour Villarreal-Rayo Vallecano en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Villarreal et le Rayo Vallecano :

1. Canaux officiels du club

Site officiel du club (billetterie officielle du Villarreal CF) : C’est le moyen le plus sûr et le plus direct d’acheter des billets. La vente au grand public ouvre généralement quelques semaines ou quelques jours avant le match et propose des places officielles dans différentes tribunes du stade.

C’est le moyen le plus sûr et le plus direct d’acheter des billets. La vente au grand public ouvre généralement quelques semaines ou quelques jours avant le match et propose des places officielles dans différentes tribunes du stade. Guichets du stade (Taquillas) : Il est possible d’acheter des billets aux guichets de l’Estadio de la Cerámica les jours de match, sous réserve de disponibilité, ou dans les jours précédant la rencontre.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Villarreal-Rayo Vallecano en Liga ?

Voici les différentes fourchettes de prix pour le prochain match de Liga entre Villarreal et le Rayo Vallecano :

1. Canaux officiels du club

Places classiques derrière les buts (Fondo Norte / Fondo Sur) : Généralement entre 30 € et 50 € .

Généralement entre . Tribunes latérales (Lateral) : Habituellement entre 50 € et 90 € .

Habituellement entre . Tribune principale et places premium (Tribuna / Preferencia) : Généralement entre 90 € et plus de 150 € .

Généralement entre . Formules VIP avec prestations d’accueil : Les prix vont souvent de 350 € à plus de 600 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub. proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places classiques dans les tribunes hautes : Les prix commencent généralement autour de 35 € à 55 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places latérales en tribune intermédiaire : Souvent proposées entre 80 € et 160 € .

Souvent proposées entre . Places premium en tribune latérale basse : Généralement entre 250 € et plus de 400 € .

Généralement entre . Revente de places VIP et de formules avec prestations d’accueil : Les prix peuvent aller de 600 € à plus de 800 €.

Villarreal-Rayo Vallecano en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Villarreal et du Rayo Vallecano

Villarreal compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-0 contre Getafe en Liga, le 8 novembre, après une défaite 6-0 face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Plus tôt dans cette série, le club s’est imposé 2-1 sur le terrain de Valence en championnat et 5-0 contre le CD Manacor en Coupe du Roi. Sur ces cinq matchs, Villarreal a inscrit neuf buts et en a encaissé sept.

Le Rayo Vallecano compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 1-0 contre la Real Sociedad le 8 novembre, une semaine après sa victoire 3-0 face au Celta Vigo en Liga. Le club s’est également imposé 3-2 sur le terrain du Recreativo Huelva en Coupe du Roi durant cette période. Sur ces cinq rencontres, le Rayo a marqué six buts et en a encaissé sept.

Villarreal-Rayo Vallecano : Les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu en Liga le 17 mai 2026, avec une victoire 2-0 du Rayo Vallecano à domicile. Avant cela, Villarreal s’était largement imposé 4-0 à l’Estadio de la Cerámica en novembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Villarreal présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour le Rayo, le cinquième match s’étant terminé par un nul. Au total, Villarreal a marqué 11 buts contre trois pour le Rayo lors de ces cinq rencontres.