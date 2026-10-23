Cette affiche européenne s’annonce intrigante : les deux clubs ne se sont encore jamais affrontés en compétition officielle de l’UEFA.

Le Paris Saint-Germain aborde ce match sur une bonne dynamique, avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Villarreal contre le Paris Saint-Germain, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Villarreal contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de Villarreal contre le Paris Saint-Germain sera donné à l’Estadio de la Ceramica, à Villarreal, le mardi 3 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Comment acheter des billets pour Villarreal contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre Villarreal et le Paris Saint-Germain à l’Estadio de la Cerámica, les supporters disposent de plusieurs options principales :

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter directement les sites officiels du Villarreal CF ou du Paris Saint-Germain. C’est généralement le principal moyen d’acheter des billets au tarif initial, même si, pour les grandes affiches européennes, il faut habituellement être membre du club ou disposer de points de fidélité. Les places se vendent souvent rapidement.

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, des places en vente libre sont souvent disponibles sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Villarreal contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions entre Villarreal et le Paris Saint-Germain varie selon qu’ils sont achetés auprès des clubs ou sur des plateformes de revente.

1. Billetteries officielles des clubs

Tribunes derrière les buts (Fondo Norte / Sur) : De 30 à 50 € en tribune haute ou basse, pour les places les plus accessibles.

Tribunes latérales / Preferencia : De 60 à 110 € pour des places de catégorie intermédiaire le long du terrain.

Tribune centrale : De 120 à plus de 200 € pour des places offrant une vue privilégiée depuis la tribune principale.

Loges VIP et prestations d’hospitalité : De 250 à plus de 500 € pour des formules haut de gamme comprenant des services exclusifs.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des places à des prix déterminés par la demande :

Tribune haute / places en angle : À partir d’environ 240 à 320 € pour des places ordinaires.

Tribunes latérales / secteurs en tribune basse : Entre 350 € et 650 € , la demande augmentant pour les grandes affiches de la phase de groupes.

Formules VIP et haut de gamme à la revente : Dépassent fréquemment 1 000 à 1 500 € et plus , selon le secteur exact et la disponibilité sur le marché.

Villarreal contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Villarreal et du Paris Saint-Germain

Villarreal compte deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une victoire 3-1 à domicile contre Levante en Liga, après un succès 1-3 sur le terrain de Malaga. Parmi les trois défaites de cette série figurent un revers 3-2 contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions et une défaite 2-3 face au Deportivo de A Coruna en Liga. Sur ces cinq matches, Villarreal a marqué dix buts et en a encaissé neuf.

Le PSG a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 1-2 à Marseille en Ligue 1. Il s’est également imposé 1-0 sur le terrain de Brest. Le résultat marquant de cette série est un succès 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions. Sa seule défaite a été concédée contre Monaco, sur le score de 2-1. Le PSG a inscrit douze buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Villarreal contre le Paris Saint-Germain : Leurs confrontations récentes

Aucune donnée sur les confrontations entre Villarreal et le Paris Saint-Germain n’a été fournie pour ce match. L’historique de leurs précédentes rencontres sera mis à jour lorsqu’il sera disponible.