Villarreal reçoit Getafe le dimanche 8 novembre 2026 à l’Estadio de la Cerámica, à Villarreal.

Lors de leur dernière confrontation, le 14 février 2026, Getafe s’est imposé 2-1 face à Villarreal au Coliseum après un match disputé. Avant cette rencontre, Villarreal avait remporté une victoire nette 2-0 à domicile, à l’Estadio de la Cerámica, en décembre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Villarreal-Getafe, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Villarreal-Getafe en Liga ?

Le coup d’envoi de Villarreal-Getafe sera donné le dimanche 8 novembre 2026 à l’Estadio de la Cerámica, à Villarreal.

LaLiga - Journée 12 8 nov. 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

Comment acheter des billets pour Villarreal-Getafe en Liga ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Liga entre Villarreal et Getafe à l’Estadio de la Cerámica, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon les disponibilités et vos préférences :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel du club : Acheter directement sur le site officiel du Villarreal CF est le moyen le plus sûr et le plus direct d’obtenir une place dans les tribunes réservées aux supporters locaux, même si les premières mises en vente donnent souvent la priorité aux membres du club et aux abonnés.

Acheter directement sur le site officiel du Villarreal CF est le moyen le plus sûr et le plus direct d’obtenir une place dans les tribunes réservées aux supporters locaux, même si les premières mises en vente donnent souvent la priorité aux membres du club et aux abonnés. Tribune visiteurs : Si vous soutenez Getafe, les billets pour la zone réservée aux visiteurs doivent généralement être achetés auprès des canaux officiels ou de la billetterie du club de Getafe.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les quotas de la vente initiale sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Villarreal-Getafe en Liga ?

Le prix des billets pour le prochain match de Liga entre Villarreal et Getafe varie selon que vous les achetez directement auprès des clubs ou sur une plateforme de revente.

1. Canaux officiels des clubs

Les billets classiques achetés directement auprès du club coûtent généralement de 30 € à 100 €, selon la catégorie précise et l’emplacement du siège dans l’Estadio de la Cerámica, par exemple en Fondo, Preferencia ou Tribuna.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par les clubs ont été vendus, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places de catégorie standard : les premiers prix pour ce match se situent autour de 50 € à 130 € .

les premiers prix pour ce match se situent autour de . Places premium, billets de catégorie 1 ou formules d’hospitalité VIP : les prix vont souvent de 180 € à plus de 600 €, selon la demande et l’emplacement du siège.

Villarreal-Getafe en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Villarreal-Getafe : la forme des deux équipes

Villarreal aborde cette rencontre avec deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-1 contre Levante en Liga, après un succès 3-1 sur le terrain de Malaga. Le Sous-marin jaune a marqué huit buts lors de ces cinq rencontres, mais en a encaissé dix, ce qui fait de sa défense un sujet de préoccupation évident. Les trois défaites consécutives qui ont précédé cette série de deux victoires montrent que l’équipe cherche encore à gagner en régularité.

Getafe a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son meilleur résultat récent est une victoire 1-0 contre Malaga le 20 septembre. Ses matches nuls face au Deportivo de A Coruna et au Celta Vigo ont encadré ses défaites contre le Real Betis et Osasuna. L’équipe de Bordalas a marqué trois buts et en a encaissé quatre sur cette période, signe d’une organisation défensive prudente, mais parfois fragile.

Villarreal-Getafe : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs remonte à février 2026, lorsque Getafe a battu Villarreal 2-1 à domicile en Liga. Auparavant, Villarreal s’était imposé 2-0 lors de leur confrontation à l’Estadio de la Cerámica en décembre 2025. Sur leurs cinq derniers duels, Getafe compte deux victoires, tout comme Villarreal, et un match s’est terminé sur un nul. Leurs résultats récents laissent donc présager une rencontre particulièrement indécise.