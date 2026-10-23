Sur leurs cinq dernières confrontations en Liga, Villarreal a pris le dessus avec quatre victoires contre une seule pour l’Espanyol. La rencontre la plus récente entre les deux clubs s’est déroulée en Liga le 9 février 2026, lorsque Villarreal s’est imposé 4-1 à l’Estadio de la Cerámica.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Villarreal contre l’Espanyol, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Villarreal contre l’Espanyol en Liga ?

LaLiga - Journée 11 30 oct. 2026 - 16:00 Estadio de la Ceramica

Comment acheter des billets pour Villarreal contre l’Espanyol en Liga ?

Pour acheter des billets pour un match de Liga entre Villarreal et l’Espanyol, plusieurs options principales s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel du club (Villarreal CF) : Acheter directement sur la billetterie officielle de Villarreal est le moyen le plus fiable d’obtenir des billets à leur prix initial, surtout si le match se joue à domicile, à l’Estadio de la Cerámica.

Site officiel du club (RCD Espanyol) : Si vous cherchez des billets réservés aux supporters visiteurs ou pour le match retour organisé par l’Espanyol, vous pouvez consulter la billetterie officielle de l’Espanyol.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Villarreal contre l’Espanyol en Liga ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Liga entre Villarreal et l’Espanyol, selon qu’ils sont vendus par les canaux officiels des clubs ou sur des plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places ordinaires (secteurs Fondo / Lateral) : de 30 € à 50 €

Places en tribune centrale et en Tribuna : de 70 € à plus de 110 €, selon le niveau et les rangées encore disponibles

Espaces VIP et prestations haut de gamme : de 150 € à plus de 300 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont les prix varient en fonction de la demande :

Places en tribune supérieure et dans les angles : À partir d’environ 45 € à 55 €

Places haut de gamme en tribune latérale : de 130 € à plus de 180 €

Prestations d’accueil très demandées et places de choix à la revente :de 200 € à plus de 800 € , selon les majorations appliquées par les plateformes et les places encore disponibles

Villarreal contre l’Espanyol en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Villarreal et de l’Espanyol

Villarreal aborde ce match avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-1 contre Levante en Liga. L’équipe avait également battu Malaga 3-1 à l’extérieur plus tôt dans cette série. Les défaites ont été concédées face au Real Betis, au Borussia Dortmund en Ligue des champions et au Deportivo de A Coruna. Sur ces cinq matches, Villarreal a marqué dix buts et en a encaissé neuf.

L’Espanyol compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Son meilleur résultat sur cette période est une victoire 2-0 sur le terrain d’Osasuna, tandis que sa dernière sortie s’est achevée par une défaite 3-1 à domicile contre Elche. Le club a également perdu 2-1 face au Rayo Vallecano et 2-1 contre la Real Sociedad. L’Espanyol a marqué six buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq rencontres.

Villarreal contre l’Espanyol : les dernières confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Liga le 9 février 2026, lorsque Villarreal s’est imposé 4-1 à l’Estadio de la Cerámica. Sur leurs cinq dernières confrontations en Liga, Villarreal s’est imposé quatre fois contre une pour l’Espanyol, le Sous-marin jaune ayant également remporté des victoires 1-0 et 4-2 au cours de cette série. La seule victoire de l’Espanyol dans cette série remonte à novembre 2025, lorsque le club avait accueilli Villarreal et s’était imposé 2-0.