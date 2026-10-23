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Comment obtenir des billets pour Villarreal-Espanyol : Prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Villarreal affronte l’Espanyol en Liga. Voici comment obtenir vos billets.

Sur leurs cinq dernières confrontations en Liga, Villarreal a pris le dessus avec quatre victoires contre une seule pour l’Espanyol. La rencontre la plus récente entre les deux clubs s’est déroulée en Liga le 9 février 2026, lorsque Villarreal s’est imposé 4-1 à l’Estadio de la Cerámica.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Villarreal contre l’Espanyol, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Villarreal contre l’Espanyol en Liga ?

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Comment acheter des billets pour Villarreal contre l’Espanyol en Liga ?

Pour acheter des billets pour un match de Liga entre Villarreal et l’Espanyol, plusieurs options principales s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

  • Site officiel du club (Villarreal CF) : Acheter directement sur la billetterie officielle de Villarreal est le moyen le plus fiable d’obtenir des billets à leur prix initial, surtout si le match se joue à domicile, à l’Estadio de la Cerámica.
  • Site officiel du club (RCD Espanyol) : Si vous cherchez des billets réservés aux supporters visiteurs ou pour le match retour organisé par l’Espanyol, vous pouvez consulter la billetterie officielle de l’Espanyol.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Villarreal contre l’Espanyol en Liga ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Liga entre Villarreal et l’Espanyol, selon qu’ils sont vendus par les canaux officiels des clubs ou sur des plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places ordinaires (secteurs Fondo / Lateral) : de 30 € à 50 €
  • Places en tribune centrale et en Tribuna : de 70 € à plus de 110 €, selon le niveau et les rangées encore disponibles
  • Espaces VIP et prestations haut de gamme : de 150 € à plus de 300 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont les prix varient en fonction de la demande :

  • Places en tribune supérieure et dans les angles : À partir d’environ 45 € à 55 €
  • Places haut de gamme en tribune latérale :de 130 € à plus de 180 €
  • Prestations d’accueil très demandées et places de choix à la revente :de 200 € à plus de 800 €, selon les majorations appliquées par les plateformes et les places encore disponibles

Villarreal contre l’Espanyol en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Villarreal et de l’Espanyol

Villarreal aborde ce match avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-1 contre Levante en Liga. L’équipe avait également battu Malaga 3-1 à l’extérieur plus tôt dans cette série. Les défaites ont été concédées face au Real Betis, au Borussia Dortmund en Ligue des champions et au Deportivo de A Coruna. Sur ces cinq matches, Villarreal a marqué dix buts et en a encaissé neuf.

L’Espanyol compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Son meilleur résultat sur cette période est une victoire 2-0 sur le terrain d’Osasuna, tandis que sa dernière sortie s’est achevée par une défaite 3-1 à domicile contre Elche. Le club a également perdu 2-1 face au Rayo Vallecano et 2-1 contre la Real Sociedad. L’Espanyol a marqué six buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq rencontres.

VIL

VIL - Forme

LEV
V3-1
RMA
D1-0
NAP
V3-1
ELC
N0-0
LIV
D4-3
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ESP

ESP - Forme

OSA
V0-2
RAY
D2-1
ELC
D1-3
MAL
N1-1
ATM
D0-1
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Villarreal contre l’Espanyol : les dernières confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Liga le 9 février 2026, lorsque Villarreal s’est imposé 4-1 à l’Estadio de la Cerámica. Sur leurs cinq dernières confrontations en Liga, Villarreal s’est imposé quatre fois contre une pour l’Espanyol, le Sous-marin jaune ayant également remporté des victoires 1-0 et 4-2 au cours de cette série. La seule victoire de l’Espanyol dans cette série remonte à novembre 2025, lorsque le club avait accueilli Villarreal et s’était imposé 2-0.

Face à face

VillarrealNulEspanyol Barcelone
5
0
0
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Espanyol Barcelone badge
Espanyol Barcelone
ESP
1
FDM
LaLiga
Espanyol Barcelone badge
Espanyol Barcelone
ESP
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FDM
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Espanyol Barcelone badge
Espanyol Barcelone
ESP
0
FDM
LaLiga
Espanyol Barcelone badge
Espanyol Barcelone
ESP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FDM
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Espanyol Barcelone badge
Espanyol Barcelone
ESP
2
FDM
13Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5
#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
96121614+219
D
V
N
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
FC SévilleFC SévilleSEV
94231416-214
D
N
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341310+312
N
D
D
N
D
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
N
V
N
N
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
N
D
N
D
N
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
N
D
D
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
N
N
D
D
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
N
D
V
V
D
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
D
N
N
N
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
N
N
V
D
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
N
D
V
D
N
16
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
92251112-18
D
N
D
D
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
D
N
D
D
V
18
ElcheElcheELC
91441117-67
N
N
V
D
N
19
FC ValenceFC ValenceVAL
9135615-96
N
N
D
V
D
20
MalagaMalagaMAL
10055618-125
N
D
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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