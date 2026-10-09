Comment obtenir des billets pour Villarreal - Elche : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Villarreal affronte Elche le samedi 17 octobre 2026 à l’Estadio de la Ceramica.

Les deux équipes auront à cœur de prendre les trois points afin d’améliorer leur position au classement en ce début de saison. Lors de leur précédente confrontation en championnat dans ce stade, en mars 2026, Villarreal s’est imposé 2-1 face à Elche.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Villarreal-Elche, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Villarreal-Elche en Liga ?

LaLiga - Journée 9 17 oct. 2026 - 10:15 Estadio de la Ceramica

Comment acheter des billets pour Villarreal-Elche en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Villarreal-Elche à l’Estadio de la Cerámica, voici les principales options :

1. Site officiel de Villarreal CF ou billetterie

L’option la plus directe et la plus fiable consiste à acheter les billets via la plateforme de billetterie officielle en ligne de Villarreal CF. Vous pouvez aussi les acheter en personne à la billetterie de l’Estadio de la Cerámica ou dans les boutiques officielles du club à Villarreal. Les billets grand public sont généralement mis en vente quelques semaines avant le match.

2. Options VIP et hospitalité

Pour des places spécifiques, un accès aux salons ou des formules avec restauration et boissons, les billets d’hospitalité officiels peuvent être réservés directement via le portail VIP de Villarreal ou auprès de prestataires de billetterie dédiés.

3. Plateformes de revente

Si les billets sont épuisés via les canaux officiels, des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub proposent des billets revendus par des vendeurs.

Combien coûtent les billets de Liga pour Villarreal-Elche ?

Les prix des billets pour Villarreal-Elche à l’Estadio de la Cerámica varient selon le point d’achat et la catégorie de place :

1. Vente directe officielle :

Lorsqu’ils sont achetés directement auprès de la billetterie officielle de Villarreal CF ou sur son portail en ligne, les billets adultes standard coûtent généralement entre 20 € et 50 € (plus de petits frais administratifs d’environ 2,50 €).

Derrière les buts (Fondo Norte / Fondo Sur) : 20 € à 25 €

Côtés (Preferencia / Tribuna) : 35 € à 50 € Super Tribuna & hospitalité : 150 €+



2. Plateformes secondaires et revente

Sur les plateformes de billetterie secondaires comme StubHub, les billets en revente commencent généralement autour de 50 € à 60 € pour des places standard, tandis que les sièges premium ou avec une vue plus proche peuvent atteindre des montants nettement plus élevés en fonction de la demande.

Villarreal-Elche en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Villarreal et d’Elche

Villarreal a gagné un match, n’en a fait aucun nul et en a perdu quatre sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 sur le terrain de Malaga en Liga, le 17 septembre, mettant fin à une série difficile. Avant cela, le club s’était incliné 1-2 contre le Real Betis et 3-2 face au Borussia Dortmund en Ligue des champions. Sur ces cinq matches, Villarreal a marqué huit buts et en a encaissé dix.

Elche n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Liga, avec un nul et quatre défaites. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-3 contre le Real Madrid, et plus tôt dans cette série, l’équipe a été battue 5-0 par le FC Barcelone. L’équipe d’Anselmi a marqué six buts et en a encaissé 15 sur ces cinq rencontres.

Villarreal-Elche : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en mars 2026, lorsque Villarreal s’est imposé 2-1 à l’Estadio de la Ceramica en Liga. Avant cela, Elche s’était imposé 1-3 lors de leur affrontement en janvier 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes en Liga, Villarreal compte trois victoires contre deux pour Elche, sans aucun match nul.