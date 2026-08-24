Villarreal affronte le Deportivo La Corogne le samedi 5 septembre 2026 à l’Estadio de la Ceramica, à Villarreal.

Les deux clubs perpétuent une rivalité historique qui remonte à la fondation de l’Atlético en 1903 par des étudiants basques vivant à Madrid. Ce match constitue un test crucial en début de saison, alors que les deux équipes visent un positionnement proche du sommet du classement du championnat.

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À quelle date a lieu le coup d’envoi de Villarreal vs Deportivo La Corogne en Liga ?

Villarreal vs Deportivo La Corogne se déroule à l’Estadio de la Ceramica, à Villarreal. Les détails officiels concernant l’heure du coup d’envoi sont disponibles via vos programmes locaux.

LaLiga - Journée 4 5 sept. 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Comment acheter des billets pour Villarreal vs Deportivo La Corogne en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga Villarreal CF vs Deportivo de A Coruña à l’Estadio de la Cerámica, vous pouvez les acheter directement via les canaux officiels des clubs ou sur des places de marché secondaires.

Portail officiel de billetterie de Villarreal CF Rendez-vous dans la section billetterie officielle de Villarreal CF en ligne ou achetez vos billets en personne au guichet (Taquillas) de l’Estadio de la Cerámica ou dans les boutiques officielles du club à Vila-real.

Les billets pour le grand public sont mis en vente en ligne quelques semaines avant le match, sous réserve de la capacité du stade. Marché secondaire et plateformes de billetterie Si les billets initiaux sont épuisés via les canaux officiels du club, les places de marché secondaires proposent des options de revente.

Vous pouvez comparer les places disponibles sur des agrégateurs ou acheter directement via des plateformes secondaires telles que StubHub . Jour de match et entrée numérique Fournissez l’identité complète de chaque participant au moment du paiement afin de respecter la réglementation espagnole sur les événements sportifs.

Les billets mobiles (e-tickets / codes QR) sont envoyés par e-mail avant le coup d’envoi et doivent être scannés depuis votre smartphone aux portes d’entrée du stade.

Combien coûtent les billets de Liga pour Villarreal vs Deportivo La Corogne ?

Les prix des billets pour le match Villarreal CF vs Deportivo de A Coruña à l’Estadio de la Cerámica varient selon l’emplacement, le canal d’achat et la demande.

Guichet officiel du club : Lorsqu’ils sont achetés directement via Villareal CF, les billets grand public à leur valeur faciale se situent généralement entre 25 £ et 70 £ (30 € – 80 €).

Places de marché secondaires : Les agrégateurs proposent des billets de revente à partir d’environ 50 £ , tandis que des plateformes comme StubHub proposent des places allant de 70 £ à 168 £+ pour les zones centrales.

Villarreal vs Deportivo La Corogne en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Villarreal et du Deportivo La Corogne

Les cinq derniers matches de Villarreal ont donné deux victoires, un nul et une défaite en compétition officielle et en amical, avec une victoire amicale supplémentaire. Son résultat le plus récent a été un match nul 2-2 contre le Racing Santander en Liga le 16 août. Avant cela, Villarreal a battu Galatasaray 2-1 en amical et Levante 1-0. Une défaite 3-1 contre Lens a constitué le point bas de sa pré-saison, même si une victoire 3-1 contre le PSV Eindhoven a apporté des encouragements. Sur ces cinq rencontres, Villarreal a marqué sept buts et en a encaissé sept.

Les cinq derniers matches du Deportivo La Corogne ont donné une victoire, trois nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente a été un match nul 1-1 contre Elche en Liga le 17 août. Le Deportivo a battu Genoa 1-0 en amical le 8 août et a fait match nul 1-1 contre la Fiorentina deux jours plus tôt. Une défaite 1-0 contre le Real Madrid et un nul 2-2 contre St. Pauli complètent la série. Le Deportivo a marqué cinq buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches.

Villarreal vs Deportivo La Corogne : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 12 mai 2018, lorsque le Deportivo recevait Villarreal et s’est incliné 4-2. Sur les cinq dernières confrontations enregistrées, Villarreal compte deux victoires contre une pour le Deportivo, avec deux matches nuls. Les deux équipes ont également fait match nul 1-1 en janvier 2018 et se sont neutralisées sur deux 0-0 au cours de la saison 2016-17.

Villarreal vs Deportivo La Corogne : classement

Au classement actuel de la Liga, Villarreal est sixième et le Deportivo La Corogne est septième.