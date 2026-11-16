Villarreal reçoit le Sabah FK le mardi 8 décembre 2026 à l’Estadio de la Ceramica, à Villarreal.

Cette rencontre sera la toute première confrontation officielle entre Villarreal et le Sabah FK dans une compétition de l’UEFA. Les deux équipes abordent ce rendez-vous européen crucial avec l’objectif de remonter au classement, Villarreal jouant à domicile en Espagne.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Villarreal contre le Sabah FK, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre Villarreal et le Sabah FK ?

Le match entre Villarreal et le Sabah FK aura lieu à l’Estadio de la Ceramica, à Villarreal, le mardi 8 décembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 6 8 déc. 2026 - 12:45 Estadio de la Ceramica

Comment acheter des billets pour Villarreal contre le Sabah FK en Ligue des champions ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre Villarreal et le Sabah FK :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement sur le portail officiel de billetterie du Villarreal CF ou aux guichets du stade est le moyen principal et le plus sûr d’obtenir des billets à leur prix initial.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Villarreal contre le Sabah FK en Ligue des champions ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue des champions entre Villarreal et le Sabah FK :

1. Canaux officiels du club

Fondo (tribunes derrière les buts / virages) : Environ 30 à 50 € .

Environ . Preferencia (tribunes latérales) : Environ 55 à 95 € .

Environ . Tribuna (tribune principale / espaces VIP) : Environ 100 à 150 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Fondo (tribunes derrière les buts / virages) : Les prix commencent généralement autour de 420 à 530 € .

Les prix commencent généralement autour de . Preferencia (tribunes latérales) : Les prix se situent généralement entre 550 et 850 € .

Les prix se situent généralement entre . Tribuna (tribune principale / espaces VIP) : Les prix se situent généralement entre 900 et 1 650 € et plus.

Villarreal contre le Sabah FK en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Villarreal et du Sabah FK

Villarreal aborde ce match avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Getafe en Liga le 8 novembre. Ce match sans encaisser de but aura apporté un peu de confiance après une période difficile. Auparavant, Villarreal avait subi une défaite 6-0 contre le PSG en Ligue des champions et s’était incliné 0-1 face à l’Espanyol en championnat. Villarreal a également battu le CD Manacor 5-0 en Coupe du Roi et décroché une victoire 2-1 à l’extérieur contre Valence durant cette période, inscrivant neuf buts et en concédant sept en cinq matches.

Le Sabah FK arrive avec deux défaites, deux nuls et aucune victoire lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent s’est terminé par un nul 2-2 contre le Shamakhi FK en Premier League azerbaïdjanaise. Auparavant, il avait perdu 4-1 contre Viking en Ligue des champions. Ses résultats précédents comprennent une défaite 3-2 contre Turan Tovuz, un nul 0-0 face au Qarabag FK et une défaite 1-2 contre le Borussia Dortmund en compétition européenne. Le Sabah FK a inscrit cinq buts et en a concédé neuf sur ces cinq matches.

Villarreal contre le Sabah FK : historique récent des confrontations

Aucune donnée n’est disponible concernant de précédentes confrontations entre Villarreal et le Sabah FK. Ce match sera leur première rencontre répertoriée dans une compétition de l’UEFA.