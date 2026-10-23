Cette rencontre sera la première confrontation officielle entre les deux clubs sur la scène européenne. Les deux équipes chercheront à rebondir en phase de groupes de la Ligue des champions après avoir subi des défaites difficiles face à de grandes équipes plus tôt dans la compétition.

Laissez GOAL vous fournir toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Viking contre Sabah FK, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Viking contre Sabah FK en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de Viking contre Sabah FK sera donné à la Lyse Arena, à Stavanger, le mercredi 4 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Lyse Arena

Comment acheter des billets pour Viking contre Sabah FK en Ligue des champions ?

Plusieurs options s’offrent à vous pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre Viking et Sabah FK :

Billetterie officielle du club : Consultez directement le site officiel de Viking FK pour connaître les ventes réservées aux membres du club, les périodes de priorité accordées aux abonnés et les mises en vente destinées au grand public pour les matches à la Lyse Arena (Viking Stadion).

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions une fois les allocations initiales épuisées.

Combien coûtent les billets pour Viking contre Sabah FK en Ligue des champions ?

Voici une estimation du prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Viking FK et Sabah FK :

1. Canaux officiels du club

Catégorie 3 (derrière les buts / tribune domicile standard) : 40 – 55 €

Catégorie 2 (angles / tribune supérieure) : 60 – 85 €

Catégorie 1 (tribune latérale / places les mieux situées) : 90 – 140 €

Formules VIP et hospitalité : 250 – 450 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places standard : 240 – 265 €

Revente de places en tribune derrière les buts : 1 850 – 2 150 €

Revente de places en tribune latérale :2 350 – 3 000 € et plus

Viking contre Sabah FK en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Viking et de Sabah FK

Viking a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Son dernier résultat est une victoire 3-0 contre Lillestroem en Eliteserien. Le club a également battu Kristiansund BK 8-1 au cours de cette série. Sa seule défaite a été concédée face au VfB Stuttgart (3-1) en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, Viking a inscrit 15 buts et en a encaissé six.

Sabah FK a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Sa seule défaite est un revers 4-0 contre Manchester United en Ligue des champions. Son dernier résultat est une victoire 3-1 contre Imisli FK en championnat d’Azerbaïdjan. Le club a également battu Zira 5-0 au cours de cette période. Sur ces cinq rencontres, Sabah a inscrit 12 buts et en a encaissé cinq.

Viking contre Sabah FK : historique récent des confrontations

Aucun historique de confrontations entre Viking et Sabah FK n’est disponible. Le match de mardi à la Lyse Arena sera la première rencontre officielle entre les deux clubs.