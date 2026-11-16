Viking reçoit Feyenoord le mardi 8 décembre 2026 à la Lyse Arena de Stavanger.

Ce match de Ligue des champions de l’UEFA sera la toute première confrontation officielle entre le club norvégien Viking FK et le géant néerlandais Feyenoord. Les deux clubs abordent cette rencontre cruciale de la phase de ligue avec l’espoir de redresser la barre après des débuts difficiles dans leurs campagnes européennes respectives.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Viking-Feyenoord, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre Viking et Feyenoord ?

Le coup d’envoi de Viking-Feyenoord sera donné le mardi 8 décembre 2026 à la Lyse Arena de Stavanger.

Ligue des Champions - Journée 6 8 déc. 2026 - 12:45 Lyse Arena

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Viking et Feyenoord ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre Viking et Feyenoord :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel du club (Viking FK) : Le moyen le plus direct, le plus sûr et le plus fiable d’obtenir des billets est de passer par la billetterie officielle de Viking FK. Les abonnés et les membres du club bénéficient généralement d’une priorité lors de périodes de prévente exclusives, avant que les places restantes ne soient mises en vente auprès du grand public.

Le moyen le plus direct, le plus sûr et le plus fiable d’obtenir des billets est de passer par la billetterie officielle de Viking FK. Les abonnés et les membres du club bénéficient généralement d’une priorité lors de périodes de prévente exclusives, avant que les places restantes ne soient mises en vente auprès du grand public. Billets réservés aux supporters visiteurs (Feyenoord) : Si vous soutenez le club néerlandais en déplacement, vous devez acheter vos billets directement auprès des canaux de billetterie officiels de Feyenoord.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre Viking et Feyenoord ?

Voici les tarifs des billets pour le match de Ligue des champions entre Viking et Feyenoord :

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard : Généralement entre 40 € et 90 € environ.

Généralement entre environ. Préventes pour les membres et les abonnés : À partir d’environ 35 € à 75 €.

À partir d’environ Offres VIP et hospitalité : Généralement à partir d’environ 250 € à plus de 500 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Tribunes derrière les buts / niveaux supérieurs : À partir d’environ 2 150 € à 2 400 € .

À partir d’environ . Tribunes latérales / places premium : Souvent affichées à plus de 2 900 € à plus de 3 000 €.

Viking-Feyenoord en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Viking et de Feyenoord

Viking a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu deux. Son résultat le plus récent est une victoire 5-1 contre KFUM en Eliteserien, après son succès 4-1 face à Sabah FK en Ligue des champions. Viking a marqué 18 buts et en a encaissé 10 sur ces cinq rencontres, même si sa défaite 3-2 contre Bodø/Glimt et son revers 3-1 face à Aston Villa en Europe montrent qu’il reste vulnérable contre les adversaires de haut niveau.

Feyenoord compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une défaite 5-3 contre le sc Heerenveen en Eredivisie, après un revers 3-0 face à l’Inter Milan en Ligue des champions. Feyenoord a marqué sept buts et en a encaissé neuf sur ces cinq rencontres, un bilan qui souligne les fragilités défensives dont fait actuellement preuve l’effectif de Van Bronckhorst.

Viking-Feyenoord : les précédentes confrontations

Aucune donnée n’est disponible sur d’éventuelles confrontations précédentes entre Viking et Feyenoord. Ce match à la Lyse Arena constitue une rencontre rare entre les deux clubs à ce niveau.