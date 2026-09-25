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Comment obtenir des billets pour Viking - Bayern Munich : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Viking affronte le Bayern Munich en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets

Viking affronte le Bayern Munich le mardi 13 octobre 2026 à la Lyse Arena de Stavanger.

Le Viking FK s’est qualifié pour la phase de ligue après avoir battu le GNK Dinamo Zagreb 5–3 sur l’ensemble des deux matches lors du tour de barrages. De son côté, le FC Bayern Munich aborde cette rencontre après une victoire autoritaire 5-0 contre le club norvégien du FK Bodø/Glimt lors de son match d’ouverture.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Viking contre Bayern Munich, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Viking - Bayern Munich en Ligue des champions ?

Le match Viking - Bayern Munich débute à la Lyse Arena de Stavanger, le mardi 13 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 2
Lyse Arena

Comment acheter des billets pour Viking - Bayern Munich en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre le Viking FK et le Bayern Munich à la Lyse Arena (SR-Bank Arena) de Stavanger, suivez ces étapes :

1. Vente officielle du Viking FK (supporters à domicile)

  • Portail billetterie : Les billets officiels sont vendus principalement via le prestataire billetterie principal du Viking FK, TicketCo.
  • Priorité aux membres : Les abonnés du Viking et les abonnés à Viking+ bénéficient d’un accès prioritaire aux billets des matches européens avant l’ouverture de la vente au grand public.
  • Guichet le jour du match : Le jour du match, le guichet du stade situé à la porte 4 ouvre 1,5 heure avant le coup d’envoi pour les ventes restantes et les renseignements (à noter que le stade est strictement sans espèces).

2. Vente officielle du Bayern Munich (supporters visiteurs)

  • Contingent visiteurs : Les supporters souhaitant s’asseoir dans le parcage visiteurs doivent faire leur demande directement via le portail officiel de billetterie du FC Bayern Munich ou par les canaux d’attribution des fan clubs.

Combien coûtent les billets pour Viking - Bayern Munich en Ligue des champions ?

Les prix officiels en valeur faciale des billets pour la rencontre de Ligue des champions entre le Viking FK et le Bayern Munich à la Lyse Arena varient selon la catégorie et la zone réservée aux supporters :

1. Prix officiels au guichet

  • Catégorie 1 (latérale / places premium) : 90 € – 140 €
  • Catégorie 2 (angles / tribune supérieure) : 60 € – 85 €
  • Catégorie 3 (derrière les buts / tribune standard domicile) : 40 € – 55 €
  • Secteur supporters visiteurs (bloc fans du Bayern Munich) : 45 € – 50 €
  • Forfaits VIP & hospitalité : 250 € – 450 €+

Viking - Bayern Munich en Ligue des champions : tout ce que vous devez savoir

La forme de Viking et du Bayern Munich

Viking a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un match nul et une défaite. Son résultat le plus récent a été une large victoire 8-1 contre Kristiansund BK en Eliteserien, tandis que sa seule défaite sur cette série est survenue contre le VfB Stuttgart, 3-1 en Ligue des champions. Sur ces cinq matches, Viking a marqué 16 buts et en a encaissé 7, ce qui reflète une équipe portée vers l’attaque et capable de gros scores sur la scène nationale.

Le Bayern Munich a remporté quatre de ses cinq derniers matches, pour un match nul. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 en Bundesliga sur le terrain d’Elversberg, après avoir auparavant battu Bodø/Glimt 5-0 en Ligue des champions. Les seuls points laissés en route sur cette période l’ont été lors d’un match nul 0-0 à Schalke. Le Bayern a inscrit 13 buts sur ces cinq matches et n’en a concédé que deux, un bilan qui met en lumière une équipe bien organisée et clinique.

VIK

VIK - Forme

BRO
V1-3
SAN
N1-1
VFB
D3-1
KBK
V8-1
LIL
V3-0
But marqué (encaissé)
16/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
FCB

FCB - Forme

OSN
V1-4
S04
N0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
But marqué (encaissé)
18/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Viking - Bayern Munich : bilan récent des confrontations directes

Aucune donnée sur des confrontations directes n’est disponible concernant de récentes rencontres entre Viking et le Bayern Munich.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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