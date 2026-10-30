Le VfB Stuttgart reçoit le Werder Bremen le samedi 7 novembre 2026 à la MHPArena, à Stuttgart.

Leur dernier affrontement en championnat, disputé le 26 avril 2026 à la MHPArena, s’est soldé par un match nul âprement disputé (1-1). Leurs dernières confrontations ont été serrées, les victoires se répartissant équitablement entre les deux équipes au fil des dernières saisons.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour VfB Stuttgart contre Werder Bremen, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre le VfB Stuttgart et le Werder Bremen ?

Le coup d’envoi de VfB Stuttgart contre Werder Bremen sera donné le samedi 7 novembre 2026 à la MHPArena, à Stuttgart.

Bundesliga - Journée 9 7 nov. 2026 - 12:30 MHPArena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le VfB Stuttgart et le Werder Bremen ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le VfB Stuttgart et le Werder Bremen, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon les disponibilités et vos préférences :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter des billets directement sur la billetterie en ligne officielle du VfB Stuttgart. C’est le moyen le plus sûr d’obtenir des places à leur prix initial, même si leur disponibilité pour les matches de championnat très demandés dépend des phases de vente réservées aux membres et de l’ouverture de la vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont totalement épuisés, des places classiques sont souvent disponibles sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le VfB Stuttgart et le Werder Bremen ?

Les prix des billets pour le match de Bundesliga entre le VfB Stuttgart et le Werder Bremen varient considérablement selon que vous les achetez auprès du club ou sur une plateforme de revente.

1. Canaux officiels du club

Places debout (Stehplätze) : 18,50 € à 25 €

18,50 € à 25 € Places assises standard (Sitzplätze / virages derrière les buts) : 45 € à 110 €

45 € à 110 € Places de catégorie standard / le long du terrain : 115 € à 230 €

115 € à 230 € Places en tribune principale / places latérales premium (Haupttribüne) : 240 € à 420 € et plus

240 € à 420 € et plus Offres hospitalité et VIP : 500 € à 1 200 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par le club ont été écoulés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places debout / places à petit prix en revente : À partir d’environ 95 € à 160 €

À partir d’environ 95 € à 160 € Places assises de catégorie 2 / en tribunes hautes et basses : 200 € à 350 €

200 € à 350 € Places assises premium de catégorie 1 / le long du terrain : 350 € à 750 € et plus

350 € à 750 € et plus Offres VIP et hospitalité en revente : 850 € à 1 150 € et plus

VfB Stuttgart contre Werder Bremen en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

VfB Stuttgart contre Werder Bremen : la forme des équipes

Stuttgart a enregistré deux victoires, deux défaites et une victoire en match amical lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 5-0 en amical contre Greuther Fürth le 1er octobre, tandis que son dernier résultat en compétition officielle est une défaite 0-1 face au Borussia Dortmund en Bundesliga. Auparavant, Stuttgart avait battu le FC Köln 4-1 en championnat et Viking 3-1 en Ligue des champions, mais s’était aussi incliné 1-2 contre Hoffenheim. Sur ces cinq matches, Stuttgart a marqué 13 buts et en a encaissé trois, même si ce résultat en amical embellit le bilan d’ensemble.

Le Werder Bremen a remporté deux de ses quatre derniers matches officiels, pour un nul et une défaite, auxquels s’ajoute une victoire en Coupe d’Allemagne contre le SK Hansa Lüneburg. Son dernier résultat en championnat est un nul 1-1 face au FC Köln le 12 septembre, après une victoire 3-1 contre le RB Leipzig la semaine précédente. Le Werder Bremen s’est incliné 1-4 contre Fribourg, sa seule défaite sur cette période. Sur ces cinq matches, il a marqué huit buts et en a encaissé neuf.

VfB Stuttgart contre Werder Bremen : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est terminée sur un score de 1-1 à la MHPArena, en Bundesliga, le 26 avril 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Stuttgart présente le meilleur bilan, avec deux victoires contre deux pour le Werder Bremen et un match nul, même si son succès le plus large dans cette série est une victoire 4-0 à l’extérieur contre le Werder Bremen en décembre 2025.