Le VfB Stuttgart affronte le FC Koeln le vendredi 4 septembre 2026 à la MHPArena de Stuttgart.

Stuttgart aborde cette rencontre avec l'objectif de préserver une série en cours de six matches sans défaite contre le FC Koeln, après une victoire 3-1 lors de leur précédente confrontation directe. Les deux équipes abordent ce match à la recherche d'un élan en ce début de saison, Stuttgart cherchant à défendre son bilan à domicile à la MHPArena tandis que le FC Koeln vise une précieuse victoire à l'extérieur pour mettre fin à la série dominante de son adversaire.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour VfB Stuttgart-FC Koeln, y compris où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d'envoi de Bundesliga entre le VfB Stuttgart et le FC Koeln ?

Bundesliga - Journée 2 4 sept. 2026 - 14:30 MHPArena

Comment acheter des billets de Bundesliga pour VfB Stuttgart-FC Koeln ?

1. Vente officielle du club hôte (VfB Stuttgart)

Achetez directement via le site officiel de billetterie du club hôte.

La vente ouvre quelques semaines avant le match, avec une priorité accordée aux membres du club avant l'ouverture au grand public.

En cas de rupture de stock, consultez la plateforme officielle d'échange de billets du club pour des reventes au prix facial par des abonnés.

2. Parcage visiteurs (FC Koeln)

Les supporters de l'équipe visiteuse doivent acheter leurs billets exclusivement via le portail officiel du club visiteur afin de s'asseoir dans la zone réservée aux visiteurs.

3. Plateformes de billetterie secondaire

Des billets peuvent souvent être trouvés sur des places de marché de revente tierces comme StubHub , bien que les prix y soient généralement majorés au-delà de la valeur faciale et que la disponibilité varie.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour VfB Stuttgart-FC Koeln ?

Les prix standards des billets pour les matches de Bundesliga à la MHPArena varient selon la catégorie de siège et le canal d'achat :

Prix officiel (valeur faciale) : en achetant directement auprès du club hôte, les billets standards vont généralement de 15 € à 80 €, avec les tribunes debout parmi les moins chères et les places assises centrales parmi les plus onéreuses.

Marché de la revente : sur des places de marché tierces comme StubHub , les prix commencent autour de 60 € à 105 € pour une entrée de base, et augmentent avec la demande à mesure que le jour du match approche.

VfB Stuttgart-FC Koeln en Bundesliga : tout ce que vous devez savoir

La forme de VfB Stuttgart et du FC Koeln

Stuttgart aborde la saison de Bundesliga après une pré-saison mitigée, avec trois victoires, un nul et une défaite en cinq amicaux. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 1-0 contre Fulham le 15 août, même si le club avait battu Everton 3-1 la semaine précédente. Sur ces cinq matches, Stuttgart a marqué 17 buts et en a concédé quatre, avec en point d'orgue une victoire particulièrement nette 8-1 contre les Kickers Offenbach.

La pré-saison de Koeln a été globalement positive. L'équipe de Wagner a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite, cette seule défaite étant un résultat de Bundesliga de 5-1 contre le Bayern Munich en mai. Sa rencontre la plus récente s'est soldée par deux victoires consécutives contre la Real Sociedad, 2-1 puis 2-0, tandis qu'elle a également inscrit huit buts sans réponse contre Bergisch Gladbach. Koeln a marqué 15 buts et en a encaissé six sur ces cinq sorties.

VfB Stuttgart-FC Koeln : derniers face-à-face

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 14 février 2026, lorsque Stuttgart s'est imposé 3-1 à la MHPArena en Bundesliga. Sur les cinq dernières confrontations dans la compétition, Stuttgart présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour Koeln, un match s'étant terminé sur un nul. Stuttgart a inscrit 11 buts lors de ces cinq rencontres et en a concédé cinq.

Classement de VfB Stuttgart et du FC Koeln

Au classement actuel de Bundesliga, le VfB Stuttgart occupe la 17e place tandis que le FC Koeln est 8e.