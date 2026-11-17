VfB Stuttgart reçoit Lille le mercredi 9 décembre 2026 à la MHPArena de Stuttgart.

Leur seule rencontre précédente recensée remonte à un match amical de présaison disputé en août 2002, remporté de justesse 1-0 par le club français. Avant ce match de la phase de ligue européenne à la MHPArena, les deux clubs mènent des campagnes continentales où chaque point au classement compte.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour VfB Stuttgart-Lille, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de VfB Stuttgart-Lille en Ligue des champions ?

Le match entre VfB Stuttgart et Lille débutera le mercredi 9 décembre 2026 à la MHPArena de Stuttgart.

Ligue des Champions - Journée 6 9 déc. 2026 - 15:00 MHPArena

Comment acheter des billets pour VfB Stuttgart-Lille en Ligue des champions ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre VfB Stuttgart et Lille :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus direct et le plus fiable d’obtenir des billets authentiques à leur prix initial est de passer par les billetteries officielles de VfB Stuttgart et du LOSC Lille. La priorité est généralement accordée aux membres des clubs, aux titulaires d’un abonnement et aux supporters inscrits.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billetteries officielles des clubs affichent complet, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue des champions lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour VfB Stuttgart-Lille en Ligue des champions ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue des champions entre VfB Stuttgart et Lille :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard réservées aux membres et places en vente générale : Généralement entre environ 25 € et 70 € .

Généralement entre environ . Tribune principale et catégories premium : Généralement entre 80 € et 150 € .

Généralement entre . Offres d’hospitalité et VIP : À partir de 500 €, jusqu’à 2 500 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus officiellement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix varie selon la demande :

Revente des places les moins chères, côté petit côté : À partir d’environ 120 € à 140 € .

À partir d’environ . Revente des places côté grand côté et premium : Souvent entre 200 € et plus de 400 € .

Souvent entre . Revente des places très demandées et VIP : Les prix peuvent dépasser 1 500 € à 2 500 € et plus.

VfB Stuttgart-Lille en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de VfB Stuttgart et de Lille

Stuttgart compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Son dernier résultat est une victoire 1-0 contre le Werder Brême en Bundesliga, après une défaite 2-0 sur le terrain de Galatasaray en Ligue des champions. Auparavant, Stuttgart avait signé une victoire 2-4 à l’extérieur contre le Bayer Leverkusen. Le club a marqué sept buts et en a encaissé neuf sur ces cinq matchs.

Lille a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Le club a récemment battu Rennes 1-2 en Ligue 1 et fait match nul 0-0 contre Bodø/Glimt en Ligue des champions. Sa seule défaite sur cette série est un revers 2-4 contre Galatasaray en compétition européenne. Lille a marqué quatre buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

VfB Stuttgart-Lille : les confrontations récentes

Aucune donnée sur les confrontations entre VfB Stuttgart et Lille n’est disponible dans les archives fournies. Des éléments historiques supplémentaires seront ajoutés lorsque des informations seront disponibles.