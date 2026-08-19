Comment obtenir des billets pour VfB Stuttgart - FC Cologne : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le VfB Stuttgart affronte le FC Koeln le vendredi 4 septembre 2026 à la MHPArena de Stuttgart.

Stuttgart aborde cette rencontre avec l’objectif de préserver une série en cours de six matches sans défaite contre le FC Koeln, après une victoire 3-1 lors de leur précédent face-à-face. Les deux équipes abordent ce match en quête d’élan en ce début de saison, Stuttgart cherchant à défendre son bilan à domicile à la MHPArena, tandis que le FC Koeln vise un succès crucial à l’extérieur pour mettre fin à la série dominante de son adversaire.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour VfB Stuttgart - FC Koeln, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi du match de Bundesliga entre le VfB Stuttgart et le FC Koeln ?

Bundesliga - Journée 2 4 sept. 2026 - 14:30 MHPArena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga VfB Stuttgart - FC Koeln ?

1. Vente officielle du club hôte (VfB Stuttgart)

Achetez directement via le site officiel de billetterie du club hôte.

La vente ouvre quelques semaines avant le jour du match, avec une priorité accordée aux membres du club avant l’ouverture au grand public.

En cas de guichets fermés, consultez le portail officiel d’échange de billets du club pour des reventes à la valeur faciale de la part des abonnés.

2. Parcage visiteurs (FC Koeln)

Les supporters de l’équipe visiteuse doivent acheter leurs billets exclusivement via le portail officiel du club visiteur afin de s’installer dans la section visiteurs désignée.

3. Plateformes de billetterie secondaires

On peut souvent trouver des billets sur des places de marché de revente tierces comme StubHub , même si les prix y sont généralement majorés au-delà de la valeur faciale et que la disponibilité varie.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour VfB Stuttgart - FC Koeln ?

Les prix standards des billets pour les matches de Bundesliga à la MHPArena varient selon la catégorie de place et le canal d’achat :

Prix officiel (valeur faciale) : en achetant directement auprès du club hôte, les billets standards vont généralement de 15 € à 80 €, les tribunes debout étant les moins chères et les places assises centrales les plus onéreuses.

Marché de la revente : sur des places de marché tierces comme StubHub , les prix commencent aux alentours de 60 € à 105 € pour une entrée basique, puis augmentent avec la demande à l’approche du match.

VfB Stuttgart - FC Koeln en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du VfB Stuttgart et du FC Koeln

Stuttgart aborde la saison de Bundesliga après une pré-saison contrastée, avec trois victoires, un nul et une défaite en cinq matches amicaux. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 contre Fulham le 15 août, même si le club avait battu Everton 3-1 la semaine précédente. Sur ces cinq matches, Stuttgart a marqué 17 buts et en a concédé quatre, avec notamment un très net succès 8-1 contre Kickers Offenbach.

La pré-saison de Koeln a été globalement positive. L’équipe de Wagner a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite, cette dernière étant un 5-1 en Bundesliga contre le Bayern Munich en mai. Son match le plus récent s’est conclu par deux victoires consécutives contre la Real Sociedad, 2-1 puis 2-0, tandis que le club a également inscrit huit buts sans réponse contre Bergisch Gladbach. Koeln a marqué 15 buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

VfB Stuttgart - FC Koeln : derniers face-à-face

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 14 février 2026, lorsque Stuttgart s’est imposé 3-1 à la MHPArena en Bundesliga. Sur les cinq derniers face-à-face dans la compétition, Stuttgart affiche le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour Koeln, et un match nul. Stuttgart a inscrit 11 buts lors de ces cinq confrontations et en a concédé cinq.

Classement de VfB Stuttgart et du FC Koeln

Au classement actuel de Bundesliga, le VfB Stuttgart occupe la 17e place tandis que le FC Koeln se situe au 8e rang.