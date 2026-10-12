Le VfB Stuttgart reçoit le Borussia Mönchengladbach le vendredi 23 octobre 2026 à la MHP Arena de Stuttgart.

Le VfB Stuttgart a remporté quatre de ses cinq dernières confrontations avec Mönchengladbach, dont un net succès 3-0 à l’extérieur lors de leur plus récent duel, en janvier 2026. De son côté, le Borussia Mönchengladbach espère mettre fin à ses difficultés défensives après avoir perdu ses quatre premières rencontres de championnat.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour VfB Stuttgart contre Borussia Mönchengladbach, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débutera le match de Bundesliga entre le VfB Stuttgart et le Borussia Mönchengladbach ?

Bundesliga - Journée 7 23 oct. 2026 - 14:30 MHPArena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le VfB Stuttgart et le Borussia Mönchengladbach ?

Pour acheter des billets pour le match VfB Stuttgart contre Borussia Mönchengladbach à la MHP Arena, plusieurs options s’offrent à vous, des canaux officiels des clubs aux plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du VfB Stuttgart : Le moyen le plus direct d’acheter des billets est de passer par la billetterie en ligne officielle du VfB Stuttgart. : Le moyen le plus sûr et le plus fiable d’acheter des billets est de passer par la billetterie en ligne officielle du VfB Stuttgart.

Quota officiel réservé aux supporters visiteurs (Borussia Mönchengladbach) : Si vous souhaitez prendre place dans le secteur visiteurs, les billets sont distribués directement par les canaux de billetterie officiels du Borussia Mönchengladbach à ses membres inscrits et à son réseau de clubs de supporters.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le VfB Stuttgart et le Borussia Mönchengladbach ?

Les prix des billets pour le match VfB Stuttgart contre Borussia Mönchengladbach à la MHP Arena varient considérablement selon que vous les achetez à leur prix initial auprès des clubs ou sur des plateformes de revente :

1. Prix officiels initiaux

Pour les achats effectués directement auprès de la billetterie officielle du VfB Stuttgart ou dans le cadre du quota réservé aux supporters visiteurs, les catégories de prix officielles en Bundesliga se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Places debout : Environ 18 à 25 €

Places assises standard (virages / niveau supérieur) : Environ 35 à 55 €

Places assises de catégorie 1 (tribune principale et tribune opposée / niveau inférieur) : Environ 60 à 90 € et plus

VIP et prestations d’accueil : À partir de 250 € et plus , jusqu’à plusieurs centaines d’euros selon la formule.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix de départ : Les billets revendus pour des places au niveau supérieur commencent généralement autour de 45 à 115 € .

Prix moyen à la revente : Selon les disponibilités et le secteur, les prix moyens sur le marché de la revente vont de 110 à 500 € et plus par place.

Revente de places VIP ou premium : Les prix peuvent dépasser 1 000 € et plus .

VfB Stuttgart contre Borussia Mönchengladbach en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

Forme du VfB Stuttgart et du Borussia Mönchengladbach

Stuttgart a remporté un de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois, avec neuf buts marqués et huit encaissés sur cette période. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-0 à domicile contre le Borussia Dortmund en Bundesliga. Auparavant, le club avait battu le FC Köln 4-1 en Bundesliga et Viking 3-1 en Ligue des champions. Ses défaites contre Hoffenheim et le Bayern Munich, cette dernière sur le score de 5-1, illustrent toutefois l’irrégularité qui marque sa saison jusqu’ici.

Mönchengladbach n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, une victoire 5-0 contre le TSV Schott Mainz en Coupe d’Allemagne. En Bundesliga, le club a perdu ses quatre rencontres, encaissant 16 buts. Son dernier match de championnat s’est terminé par une défaite 4-2 à domicile contre Mainz 05. Il a également perdu 5-0 contre Freiburg et 3-0 sur le terrain du RB Leipzig durant cette période.

VfB Stuttgart contre Borussia Mönchengladbach : Résultats des dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à janvier 2026 : Mönchengladbach recevait Stuttgart et s’était incliné 3-0. Stuttgart avait également remporté l’autre confrontation de cette saison-là, 1-0 à domicile en août 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, le bilan de Stuttgart est le meilleur, avec notamment une victoire 4-0 à domicile en mai 2024. Le seul succès de Mönchengladbach remonte à février 2025, lorsque le club s’était imposé 2-1 à Stuttgart.