Le VfB Stuttgart affronte l’Atlético de Madrid le mardi 20 octobre 2026 à la MHPArena de Stuttgart.

Les deux équipes visent des points cruciaux pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale sans passer par un barrage. Cette affiche oppose l’intensité offensive de Stuttgart à la rigueur tactique et défensive réputée de Diego Simeone sur la scène continentale.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour VfB Stuttgart - Atlético de Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de VfB Stuttgart - Atlético de Madrid en Ligue des champions ?

VfB Stuttgart - Atlético de Madrid débute à la MHPArena de Stuttgart, le mardi 20 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 MHPArena

Comment acheter des billets pour VfB Stuttgart - Atlético de Madrid en Ligue des champions ?

Plusieurs canaux principaux permettent d’acheter des billets pour le match de VfB Stuttgart - Atlético de Madrid en Ligue des champions de l’UEFA à la MHPArena :

1. Canaux officiels des clubs

Boutique billets du VfB Stuttgart : un accès prioritaire en prévente est accordé (les membres bénéficient généralement d’un droit d’achat anticipé et de réductions). Les places standard restantes sont ensuite mises en vente au grand public directement sur le portail du club.

Quota visiteurs de l’Atlético de Madrid : les supporters souhaitant s’asseoir dans le parcage visiteurs doivent acheter leurs billets via le portail officiel réservé aux membres du club de l’Atlético de Madrid, les billets visiteurs étant gérés directement par l’équipe en déplacement.

Combien coûtent les billets pour VfB Stuttgart - Atlético de Madrid en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de VfB Stuttgart - Atlético de Madrid en Ligue des champions de l’UEFA varient selon que vous achetez via les canaux officiels principaux ou sur des plateformes de revente secondaires :

1. Prix officiels à valeur faciale (vente principale)

Les billets officiels vendus directement par le VfB Stuttgart, via les préventes pour les membres ou la vente standard au grand public, suivent strictement une tarification par catégorie :

Billets debout (Stehplätze) : environ 18,50 € à 25 €

Billets assis (Sitzplätze) : de 45 € à 110 € , selon le secteur du stade (par exemple les zones derrière les buts par rapport à la tribune principale / Haupttribüne)

Quota du parcage visiteurs (supporters de l’Atlético de Madrid) : généralement fixé autour de 45 € à 70 € par billet, conformément au plafond tarifaire de l’UEFA pour les billets visiteurs

2. Plateformes secondaires de billetterie

Comme la demande pour les grandes affiches de Ligue des champions dépasse généralement l’offre officielle, des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub proposent des billets selon la demande du marché :

Catégorie standard / places en virage : de 115 € à 230 €

Tribune principale / places latérales premium : de 240 € à 420 €+

Packages hospitalité & VIP : de 500 € à 1 200 €+

VfB Stuttgart - Atlético de Madrid en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de VfB Stuttgart et de l’Atlético de Madrid

Stuttgart a remporté deux matches et en a perdu trois lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 contre le Borussia Dortmund en Bundesliga, et le club s’est aussi incliné 2-1 contre Hoffenheim en championnat. Le seul rayon de soleil dans cette série a été une victoire 3-1 contre Viking en Ligue des champions, même si les défaites face au Bayern Munich (5-1) et à Hoffenheim soulignent une vulnérabilité contre les adversaires de qualité. Stuttgart a marqué neuf buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

L’Atlético de Madrid a remporté trois matches et en a perdu deux lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent a été une large victoire à domicile 4-0 contre Osasuna en Liga, et le club s’est également imposé 3-0 à l’extérieur face à la Real Sociedad. Les défaites sont intervenues contre Liverpool en Ligue des champions (2-1) et l’Athletic Club en Liga (3-0). L’équipe de Simeone a marqué 11 buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

VfB Stuttgart - Atlético de Madrid : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s’est terminée sur un match nul 1-1 lors d’un match amical de clubs disputé le 5 août 2018. Comme une seule rencontre figure au bilan entre les deux équipes, il n’existe pas de tendance plus large dans les confrontations directes à évaluer avant ce rendez-vous de Ligue des champions.