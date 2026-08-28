Valence affronte la Real Sociedad le mercredi 20 septembre 2026 à l’Estadio Mestalla, à Valence.

Lors de leur confrontation la plus récente, en mai 2026, Valence a décroché une victoire spectaculaire 4-3 à l’extérieur face à la Real Sociedad au terme d’un match très animé. Historiquement, les confrontations récentes entre les deux clubs ont été très disputées, avec un mélange de courtes victoires et de matches nuls.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Valence-Real Sociedad, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Valence-Real Sociedad en Liga ?

Valence-Real Sociedad se joue à l’Estadio Mestalla, à Valence, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé par votre diffuseur local.

LaLiga - Journée 7 20 sept. 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Comment acheter des billets pour Valence-Real Sociedad en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga entre Valence et la Real Sociedad à l’Estadio Mestalla le 20 septembre 2026, vous pouvez utiliser ces canaux officiels et secondaires :

Site officiel du Valencia CF : La source principale et la plus sûre est le portail de billetterie officiel du Valencia CF. Les billets sont généralement mis à la disposition du grand public quelques semaines avant le match, une fois que les abonnés ( socis ) ont pris leurs places.

Guichets de l’Estadio Mestalla : Vous pouvez acheter des billets en personne aux guichets du stade à Valence dans les jours précédant le match ou le jour même, à condition que la rencontre ne soit pas complètement à guichets fermés.

Marchés secondaires et agrégateurs : Si les billets sont épuisés via les canaux officiels, des plateformes secondaires telles que StubHub proposent des billets revendus pour les matches à Mestalla.

Combien coûtent les billets pour Valence-Real Sociedad en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Liga entre Valence et la Real Sociedad à l’Estadio Mestalla dépendent du canal d’achat et de la catégorie de siège :

Mise en vente officielle pour le grand public (prix facial) : Directement auprès du Valencia CF, les billets standards pour le jour du match vont généralement de 25 £ à 75 £ (30 € à 85 €) pour des places classiques dans les tribunes supérieures et inférieures, selon l’emplacement dans le stade.

Marché secondaire et revendeurs : Sur les agrégateurs de billets et plateformes de revente telles que StubHub, les places d’entrée de gamme commencent généralement autour de 45 £ à 60 £ (59 $ à 76 $), tandis que les billets standards coûtent en moyenne environ 180 £ à 200 £ . Les options VIP ou hospitalité peuvent commencer à partir de 600 £+ .

Valence-Real Sociedad en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Valence et de la Real Sociedad

Valence a gagné un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 contre le Real Betis en Liga le 25 août, après un nul 0-0 face au Celta Vigo trois jours plus tôt. Sa seule victoire sur cette série est intervenue lors d’un match amical de pré-saison contre Hercules, sur le score de 2-0. Valence n’a pas marqué lors de trois de ces cinq matches, et ses deux rencontres officielles cette saison n’ont produit aucun but du bon côté.

La Real Sociedad a perdu ses cinq matches les plus récents. Sa dernière sortie a été une défaite 1-0 contre le Real Betis en Liga le 21 août, et avant cela, elle a été battue 3-1 par Chelsea et a subi deux défaites consécutives contre le FC Koeln en pré-saison. Deux défaites contre Koeln et un revers 2-1 face à Toulouse complètent une série de cinq défaites de suite. L’équipe de Matarazzo a marqué trois buts et en a encaissé dix sur ces cinq matches.

Valence vs Real Sociedad : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 17 mai 2026, lorsque Valence s’est imposé 4-3 à l’extérieur sur le terrain de la Real Sociedad. Avant cela, les deux clubs avaient fait match nul 1-1 à l’Estadio Mestalla en août 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, Valence compte deux victoires contre deux pour la Real Sociedad, avec un match nul. Le match à domicile le plus récent à Mestalla, en janvier 2025, s’est terminé sur le score de 1-0 pour Valence.