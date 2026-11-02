Comment obtenir des billets pour Valence-Real Madrid : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Valence reçoit Barcelone le dimanche 8 novembre 2026 à l’Estadio Mestalla, à Valence.

Lors de leur dernière rencontre, en février 2026, le Real Madrid s’est imposé 2-0 à l’Estadio Mestalla. Sur leurs cinq dernières confrontations en Liga, le Real Madrid a nettement l’avantage avec trois victoires, contre une seule pour Valence et un match nul.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Valence contre le Real Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Valence contre le Real Madrid en Liga ?

Valence contre le Real Madrid à l’Estadio Mestalla, à Valence, le dimanche 8 novembre 2026.

LaLiga - Journée 12 7 nov. 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Comment acheter des billets pour Valence contre le Real Madrid en Liga ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets afin d’assister à Valence contre le Real Madrid à l’Estadio Mestalla :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter le site officiel du Valencia CF pour connaître les disponibilités. Pour les rencontres très demandées comme celle face au Real Madrid, les billets sont généralement proposés en priorité aux membres du club (Socio VCF), avant que les places restantes ne soient mises en vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets sont totalement épuisés auprès du club, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Liga lorsque les places mises en vente par les canaux officiels sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Valence contre le Real Madrid en Liga ?

Voici le détail des prix estimés pour la prochaine rencontre de Liga entre Valence et le Real Madrid à l’Estadio Mestalla :

1. Canaux officiels du club

Places classiques : Les prix débutent autour de 40 à 70 € pour des places en tribune haute ou dans les angles, même si les billets pour les grandes affiches face au Real Madrid sont très limités et généralement proposés en priorité aux membres du club (Socios VCF).

Les prix débutent autour de pour des places en tribune haute ou dans les angles, même si les billets pour les grandes affiches face au Real Madrid sont très limités et généralement proposés en priorité aux membres du club (Socios VCF). Offres VIP et hospitalité : Les offres d’hospitalité haut de gamme officielles, achetées auprès du club ou de partenaires agréés, débutent généralement autour de 300 à 350 € et plus par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus par les canaux officiels du club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places classiques : Les prix débutent autour de 100 à 130 € pour des places en tribune haute derrière les buts, notamment dans les zones Gol Xicotet.

Les prix débutent autour de pour des places en tribune haute derrière les buts, notamment dans les zones Gol Xicotet. Places en tribune latérale et haut de gamme : Les places offrant une meilleure vue, en tribune latérale ou dans les gradins inférieurs, coûtent généralement entre 180 et plus de 300 € , selon la demande et leur emplacement exact dans la tribune.

Les places offrant une meilleure vue, en tribune latérale ou dans les gradins inférieurs, coûtent généralement entre , selon la demande et leur emplacement exact dans la tribune. Revente de places VIP : Les billets d’hospitalité haut de gamme et les places VIP exclusives peuvent coûter beaucoup plus cher, les loges de luxe atteignant largement plusieurs milliers d’euros.

Valence contre le Real Madrid en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Valence et du Real Madrid

Valence aborde cette rencontre en mauvaise forme, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matches de Liga. Ce seul succès a été obtenu à l’extérieur face au Deportivo Alaves. Depuis, Valence s’est incliné contre la Real Sociedad, Séville et Barcelone, cette dernière défaite, 5-0 au Camp Nou, étant particulièrement lourde. Sur ces cinq matches, Valence n’a marqué que quatre buts et en a encaissé neuf. La confiance sera donc fragile à Mestalla.

Le bilan récent du Real Madrid est plus contrasté que ne le laisse penser sa position au classement. L’équipe de Mourinho a remporté deux de ses quatre derniers matches de Liga et en a perdu deux, sa dernière rencontre s’étant soldée par une défaite contre l’Atlético de Madrid. Au cours de cette période, elle a également battu le Rayo Vallecano 4-1 et l’Inter 2-1 en Ligue des champions. Elle a inscrit dix buts et en a encaissé cinq sur l’ensemble de ces cinq matches.

Valence contre le Real Madrid : bilan des dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque le Real Madrid s’est imposé 2-0 à Mestalla. Sur leurs cinq dernières confrontations en Liga, le Real Madrid présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour Valence, ainsi qu’un match nul. Le Real Madrid a inscrit onze buts lors de ces cinq rencontres, contre cinq pour Valence, ce qui souligne la domination récente du club du Bernabéu dans cette affiche.