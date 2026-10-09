Valence affronte l’Athletic Bilbao le dimanche 18 octobre 2026 à l’Estadio Mestalla de Valence.

Le Valencia CF et l’Athletic Club partagent une rivalité de longue date dans le football espagnol, en tant que deux des institutions les plus historiques de LaLiga. Lors de leur plus récente confrontation en championnat, en mai 2026, Valence s’est imposé 1-0 à l’extérieur au stade San Mamés.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Valence contre Athletic Bilbao, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Valence - Athletic Bilbao en LaLiga ?

Valence - Athletic Bilbao a lieu à l’Estadio Mestalla de Valence, le dimanche 18 octobre 2026.

LaLiga - Journée 9 17 oct. 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Comment acheter des billets pour Valence - Athletic Bilbao en LaLiga ?

Pour obtenir des billets pour le match de LaLiga Valencia CF vs. Athletic Club au stade Mestalla, vous pouvez suivre ces principales options d’achat :

1. Portail officiel de billetterie du Valencia CF

Rendez-vous sur la billetterie officielle en ligne du Valencia CF, sélectionnez la rencontre contre l’Athletic Club et choisissez la tribune de votre choix.

2. Guichets du Mestalla (Taquillas)

Si le match n’est pas à guichets fermés, les billets restants en admission générale peuvent être achetés directement au guichet du stade Mestalla ( Taquillas ) dans les jours précédant le match ou le jour de la rencontre.

3. Offres VIP et hospitalité officielles

Pour des places garanties avec restauration et accès au salon, des options VIP/hospitalité sont disponibles directement sur le site officiel du Valencia CF bien avant la mise en vente standard des billets en admission générale.

4. Marché secondaire des billets

Si les billets principaux via le Valencia CF sont épuisés ou indisponibles, vous pouvez acheter des billets via des plateformes de revente comme StubHub .

Combien coûtent les billets de Valence - Athletic Bilbao en LaLiga ?

Les prix des billets pour Valencia CF vs. Athletic Club au stade Mestalla varient selon la catégorie de siège et l’endroit où vous les achetez :

1. Tarification officielle du club (prix facial)

Admission générale / Places standard : Les billets officiellement mis en vente par le Valencia CF vont généralement de 40 € à 85 € .

Anneau supérieur / Derrière les buts (Gol Gran/Norte) : ~40 € – 55 € Tribunes latérales (Grada de la Mar) : ~60 € – 75 € Tribune principale (Tribuna) : ~75 € – 90 €+

Offres VIP et hospitalité : Les options officielles d’hospitalité avec accès au salon, restauration et places premium vont généralement de 150 € à 250 €+ .

2. Tarifs du marché secondaire

Revente et plateformes de billetterie : Sur des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub , les prix fluctuent selon la demande :

Places d’entrée de gamme : À partir de 40 € à 80 € pour les secteurs supérieurs ou derrière les buts. Place moyenne le jour du match : Généralement autour de 120 € à 170 € pour des vues centrales ou en anneau inférieur. Places catégorie 1 / premium : Peuvent aller de 200 € à 250 € .



Valence - Athletic Bilbao en LaLiga : tout ce que vous devez savoir

La forme de Valence et de l’Athletic Bilbao

Valence a remporté un match et en a perdu quatre lors de ses cinq dernières rencontres de LaLiga. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-0 sur le terrain du Deportivo Alaves le 15 septembre, mettant fin à une série de trois défaites consécutives. Parmi ces revers figuraient une défaite 5-0 contre Barcelone et un revers 1-0 à Séville. Sur ces cinq matches, Valence a marqué deux buts et en a encaissé neuf.

L’Athletic Bilbao a pris deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties en LaLiga. Son résultat marquant a été une victoire 3-0 contre l’Atletico Madrid, et le club s’est également imposé 2-0 à l’extérieur contre le Celta Vigo. Son match le plus récent s’est terminé sur un 1-1 à Elche le 12 septembre. L’Athletic a marqué sept buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Valence - Athletic Bilbao : historique des confrontations récentes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 10 mai 2026, lorsque Valence s’est imposé 1-0 sur le terrain de l’Athletic Bilbao en LaLiga. Avant cela, l’Athletic avait battu Valence 2-1 en Copa del Rey en février 2026. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, l’Athletic Bilbao s’est imposé à trois reprises et Valence a gagné deux fois.