Comment obtenir des billets pour Valence-Barcelone : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Valence affronte Barcelone le dimanche 6 septembre 2026 à l'Estadio Mestalla de Valence.

Valence a obtenu une impressionnante victoire 3-1 contre Barcelone lors de leur dernière confrontation à Mestalla en mai 2026. Cependant, Barcelone conserve l'avantage dans l'historique global des confrontations directes, avec quatre victoires lors des cinq dernières rencontres compétitives entre les deux équipes espagnoles.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Valence-Barcelone, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Valence-Barcelone en Liga ?

Valence affronte Barcelone à l'Estadio Mestalla de Valence, en Espagne, dans le cadre d'un match de Liga. Les détails confirmés concernant l'heure du coup d'envoi seront mis à jour ici dès qu'ils seront disponibles.

LaLiga - Journée 4 6 sept. 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Comment acheter des billets pour Valence-Barcelone en Liga ?

Pour acheter des billets pour Valencia CF vs. FC Barcelona à l'Estadio Mestalla, voici les principales options :

Portail officiel de billetterie du Valencia CF : l'option principale et la plus sûre pour acheter des billets au prix facial consiste à passer directement par le portail officiel de billetterie du Valencia CF. La vente au grand public ouvre généralement 1 à 2 semaines avant la date du match.

Adhésion officielle au club (« Socio / VCF Member ») : devenir membre officiel du VCF donne un accès prioritaire aux billets des matches à domicile avant l'ouverture de la vente au grand public, ce qui est recommandé pour les affiches à forte demande comme contre le FC Barcelone.

Plateformes de revente secondaires : si les billets sont épuisés via les canaux officiels du club, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des reventes de billets vérifiées par d'autres supporters ou vendeurs.

Combien coûtent les billets pour Valence-Barcelone en Liga ?

Les prix des billets pour Valencia CF vs. FC Barcelona le 6 septembre 2026 à l'Estadio Mestalla dépendent du canal d'achat et de la catégorie de siège :

Billets officiels grand public (prix facial) : directement sur le portail officiel de billetterie du Valencia CF, les billets en catégories standard vont de 50 £ à 125 £ , tandis que les places centrales en tribune coûtent de 125 £ à plus de 250 £ .

Plateformes de revente secondaires : sur des agrégateurs de billetterie vérifiés comme StubHub , les places d'entrée de gamme en tribune supérieure commencent autour de 140 £ à 190 £ .

Prix moyen en revente : en raison de la forte demande pour les matches de Barcelone, les prix moyens des billets en revente tournent généralement autour de 420 £ à 460 £ , les places centrales premium et celles des tribunes inférieures affichant des tarifs plus élevés.

Valence-Barcelone en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Valence et de Barcelone

Les cinq derniers matches de Valence se sont tous disputés en pré-saison, avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 2-0 contre Hercules le 13 août, tandis que le club a également battu Derby County 2-1 plus tôt durant l'été. Des défaites contre CD Teruel et Newcastle United encadrent un nul face à Stoke City, ce qui laisse à Valence une forme de pré-saison mitigée au moment où la saison compétitive débute.

Le bilan de Barcelone en cinq matches de pré-saison est de trois victoires et deux défaites. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-1 contre Al Ahly SC le 19 août, après un succès 2-5 contre Bâle trois jours plus tôt. Les défaites contre Udinese et Birmingham City constituent les points faibles de son programme estival, même si les victoires contre Bâle et Nottingham Forest, cette dernière étant un succès 1-0 à l'extérieur, suggèrent que l'équipe de Flick a progressivement monté en puissance.

Valence-Barcelone : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée par une victoire 3-1 de Valence à domicile à l'Estadio Mestalla en Liga, le 23 mai 2026. Ce résultat a mis fin à une série de lourdes défaites pour Valence dans cette affiche, dont un revers 6-0 au Camp Nou en septembre 2025 et une défaite 7-1 au même endroit en janvier 2025. Sur les cinq dernières confrontations, Barcelone s'est imposé à trois reprises contre une victoire de Valence, avec un succès supplémentaire de Barcelone en Coupe du Roi. Barcelone a marqué 19 buts sur ces cinq matches et en a encaissé sept.

Classement de Valence et de Barcelone

Au classement actuel de la Liga, Valence occupe la 17e place tandis que Barcelone est 11e.