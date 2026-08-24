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Comment obtenir des billets pour Valence-Barcelone : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Valence affronte Barcelone en Liga. Voici comment vous pouvez réserver vos billets

Valence affronte Barcelone le dimanche 6 septembre 2026 à l'Estadio Mestalla de Valence.

Valence a obtenu une impressionnante victoire 3-1 contre Barcelone lors de leur dernière confrontation à Mestalla en mai 2026. Cependant, Barcelone conserve l'avantage dans l'historique global des confrontations directes, avec quatre victoires lors des cinq dernières rencontres compétitives entre les deux équipes espagnoles.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Valence-Barcelone, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Valence-Barcelone en Liga ?

Valence affronte Barcelone à l'Estadio Mestalla de Valence, en Espagne, dans le cadre d'un match de Liga. Les détails confirmés concernant l'heure du coup d'envoi seront mis à jour ici dès qu'ils seront disponibles.

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LaLiga - Journée 4
Estadio Mestalla

Comment acheter des billets pour Valence-Barcelone en Liga ?

Pour acheter des billets pour Valencia CF vs. FC Barcelona à l'Estadio Mestalla, voici les principales options :

  • Portail officiel de billetterie du Valencia CF : l'option principale et la plus sûre pour acheter des billets au prix facial consiste à passer directement par le portail officiel de billetterie du Valencia CF. La vente au grand public ouvre généralement 1 à 2 semaines avant la date du match.
  • Adhésion officielle au club (« Socio / VCF Member ») : devenir membre officiel du VCF donne un accès prioritaire aux billets des matches à domicile avant l'ouverture de la vente au grand public, ce qui est recommandé pour les affiches à forte demande comme contre le FC Barcelone.
  • Plateformes de revente secondaires : si les billets sont épuisés via les canaux officiels du club, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des reventes de billets vérifiées par d'autres supporters ou vendeurs.   

Combien coûtent les billets pour Valence-Barcelone en Liga ?

Les prix des billets pour Valencia CF vs. FC Barcelona le 6 septembre 2026 à l'Estadio Mestalla dépendent du canal d'achat et de la catégorie de siège :

  • Billets officiels grand public (prix facial) : directement sur le portail officiel de billetterie du Valencia CF, les billets en catégories standard vont de 50 £ à 125 £, tandis que les places centrales en tribune coûtent de 125 £ à plus de 250 £.
  • Plateformes de revente secondaires : sur des agrégateurs de billetterie vérifiés comme StubHub, les places d'entrée de gamme en tribune supérieure commencent autour de 140 £ à 190 £.
  • Prix moyen en revente : en raison de la forte demande pour les matches de Barcelone, les prix moyens des billets en revente tournent généralement autour de 420 £ à 460 £, les places centrales premium et celles des tribunes inférieures affichant des tarifs plus élevés.

Valence-Barcelone en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Valence et de Barcelone

Les cinq derniers matches de Valence se sont tous disputés en pré-saison, avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 2-0 contre Hercules le 13 août, tandis que le club a également battu Derby County 2-1 plus tôt durant l'été. Des défaites contre CD Teruel et Newcastle United encadrent un nul face à Stoke City, ce qui laisse à Valence une forme de pré-saison mitigée au moment où la saison compétitive débute.

Le bilan de Barcelone en cinq matches de pré-saison est de trois victoires et deux défaites. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-1 contre Al Ahly SC le 19 août, après un succès 2-5 contre Bâle trois jours plus tôt. Les défaites contre Udinese et Birmingham City constituent les points faibles de son programme estival, même si les victoires contre Bâle et Nottingham Forest, cette dernière étant un succès 1-0 à l'extérieur, suggèrent que l'équipe de Flick a progressivement monté en puissance.

VAL

VAL - Forme

CDT
D0-1
HER
V2-0
CEL
N0-0
BET
D0-1
COR
D3-1
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
BAR

BAR - Forme

BAS
V2-5
AHL
V2-1
ELC
V0-5
ATH
V2-0
RAY
V5-2
But marqué (encaissé)
19/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Valence-Barcelone : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée par une victoire 3-1 de Valence à domicile à l'Estadio Mestalla en Liga, le 23 mai 2026. Ce résultat a mis fin à une série de lourdes défaites pour Valence dans cette affiche, dont un revers 6-0 au Camp Nou en septembre 2025 et une défaite 7-1 au même endroit en janvier 2025. Sur les cinq dernières confrontations, Barcelone s'est imposé à trois reprises contre une victoire de Valence, avec un succès supplémentaire de Barcelone en Coupe du Roi. Barcelone a marqué 19 buts sur ces cinq matches et en a encaissé sept.

Face à face

FC ValenceNulFC Barcelone
1
0
4
LaLiga
FC Valence badge
FC Valence
VAL
3
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
6
FC Valence badge
FC Valence
VAL
0
FDM
Coupe du Roi
FC Valence badge
FC Valence
VAL
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
5
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
7
FC Valence badge
FC Valence
VAL
1
FDM
LaLiga
FC Valence badge
FC Valence
VAL
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
5Buts marqués21
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Valence et de Barcelone

Au classement actuel de la Liga, Valence occupe la 17e place tandis que Barcelone est 11e.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
15
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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