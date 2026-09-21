Comment obtenir des billets pour Union Berlin - Schalke 04 : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’Union Berlin affronte Schalke 04 le vendredi 11 septembre 2026 à l’Alte Foersterei, à Berlin.

Les deux équipes abordent cette semaine de match avec l’ambition de prendre un élan crucial en ce début de saison et de remonter au classement de Bundesliga. Leurs précédentes confrontations compétitives dans l’élite allemande ont historiquement donné lieu à des duels très disputés, ce qui ajoute encore davantage d’importance à cette affiche.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Union Berlin - Schalke 04, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Union Berlin - Schalke 04 en Bundesliga ?

Union Berlin - Schalke 04 se déroule à l’Alte Foersterei, à Berlin, avec des informations sur le coup d’envoi qui seront confirmées à l’approche de la rencontre.

Bundesliga - Journée 3 11 sept. 2026 - 14:30 Alte Foersterei

Comment acheter des billets pour Union Berlin - Schalke 04 en Bundesliga ?

Vote officiel du club et billetterie

Adhésion au club : Les membres payants du club bénéficient d’un accès prioritaire. Lorsqu’un match à domicile est mis en vente, les membres s’inscrivent à une loterie de billets via le site officiel de billetterie du club ( Union Zeughaus ) environ deux semaines avant.

Bourse officielle aux billets ( Zweitmarkt ) : Si vous ratez le vote, les membres peuvent accéder au Zweitmarkt sur le portail officiel de billetterie. Les abonnés qui ne peuvent pas assister au match y revendent leurs billets à leur valeur faciale.

Grand public : Les billets arrivent rarement en vente générale. S’il en reste après l’attribution aux membres et le vote, ils sont mis en vente sur le portail officiel, mais se vendent en quelques minutes.

Plateformes de revente tierces : Les agrégateurs de revente tiers et les plateformes de marché secondaire (comme StubHub) proposent des billets pour les affiches à forte demande.

Combien coûtent les billets pour Union Berlin - Schalke 04 en Bundesliga ?

Le prix des billets pour le match Union Berlin vs. FC Schalke 04 au Stadion An der Alten Försterei varie selon que vous les achetez via les canaux officiels du club ou via des plateformes secondaires de revente.

Prix officiels à la valeur faciale (directement auprès du club)

Si vous avez la chance d’obtenir des billets via la loterie officielle de l’Union Berlin ou la bourse officielle du club (Zweitmarkt), les prix standards à la valeur faciale font partie des plus abordables du football européen :

Billets debout ( Stehplatz ) : Environ 13 £ à 17 £ (15 € à 20 €)

Billets assis ( Sitzplatz ) : Environ 25 £ à 55 £ (30 € à 65 €)

Billets à tarif réduit / jeunes : Tarifs inférieurs à partir de 9 £ à 13 £ (10 € à 15 €)

Marché secondaire et plateformes de revente

Les billets étant presque toujours vendus aux membres officiels du club, la demande sur les sites de marché secondaire comme StubHub fait grimper les prix de manière significative :

Places de revente d’entrée de gamme : Attendez-vous à des prix de départ autour de 135 £ à 150 £ (173 $+) par billet.

Prix moyen en revente : Les places très demandées sur les plateformes secondaires affichent une moyenne autour de 250 £ à 450 £ , avec des sièges premium ou centraux atteignant 500 £+ par billet lors des pics de demande.

Union Berlin - Schalke 04 en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Union Berlin et de Schalke 04

L’Union Berlin a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 4-2 contre l’Eintracht Brunswick en DFB-Pokal le 23 août. Avant cela, le club a perdu 2-4 contre Ipswich Town lors d’un match amical, battu l’Aris Limassol 3-2, fait match nul 2-2 contre Cagliari et perdu 1-2 contre le Dynamo Dresde. Sur ces cinq rencontres, l’Union a marqué dix buts et en a encaissé dix.

Schalke 04 a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Son résultat le plus récent a été une victoire 5-2 après prolongation contre le Hallescher FC en DFB-Pokal le 24 août, au cours de laquelle Edin Dzeko a inscrit un doublé. Avant cela, Schalke s’est incliné 0-3 contre le Real Madrid et 0-3 contre l’Atalanta lors de matches amicaux de pré-saison, mais a battu Hessen Kassel 5-0 et Fagiano Okayama FC 3-1 plus tôt dans l’été. Schalke a inscrit 15 buts et en a concédé huit sur ces cinq rencontres.

Union Berlin - Schalke 04 : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 19 février 2023, lorsque l’Union Berlin et Schalke ont fait match nul 0-0 en Bundesliga à l’Alte Foersterei. Les cinq confrontations de Bundesliga documentées entre les deux équipes ont produit une victoire pour Schalke, une pour l’Union Berlin et trois nuls. Le résultat le plus déséquilibré remonte au 27 août 2022, lorsque l’Union Berlin s’est imposé 6-1 à l’extérieur sur la pelouse de Schalke. Les trois autres rencontres se sont toutes terminées sur un score de parité, dont un nul 1-1 en octobre 2020 et deux matches nuls sans but.

Union Berlin - Schalke 04 : classement

Au classement actuel de Bundesliga, Schalke 04 occupe la 15e place et l’Union Berlin la 16e.