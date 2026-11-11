Comment obtenir des billets pour Union Berlin-Hamburger SV : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’Union Berlin reçoit le Hamburger SV le samedi 5 décembre 2026 à l’Alte Försterei, à Berlin.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 14 février 2026, le Hamburger SV s’est imposé de justesse 3-2 face à l’Union Berlin au Volksparkstadion. Leurs rencontres au Stadion An der Alten Försterei ont généralement été serrées, comme en témoigne le match nul 0-0 âprement disputé en septembre 2025.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Union Berlin-Hamburger SV, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre l’Union Berlin et le Hamburger SV ?

Le coup d’envoi d’Union Berlin-Hamburger SV sera donné le samedi 5 décembre 2026 à l’Alte Försterei, à Berlin.

Bundesliga - Journée 12 5 déc. 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre l’Union Berlin et le Hamburger SV ?

Voici les options habituelles pour acheter des billets pour cette rencontre de Bundesliga entre l’Union Berlin et le Hamburger SV :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle de l’Union Berlin : En tant que club recevant, l’Union Berlin met des billets en vente directement sur sa billetterie officielle en ligne. La priorité est généralement donnée aux membres du club et aux détenteurs d’un abonnement avant que les places restantes soient proposées au grand public ou aux non-membres.

En tant que club recevant, l’Union Berlin met des billets en vente directement sur sa billetterie officielle en ligne. La priorité est généralement donnée aux membres du club et aux détenteurs d’un abonnement avant que les places restantes soient proposées au grand public ou aux non-membres. Site officiel du Hamburger SV : Pour les supporters visiteurs, le HSV reçoit généralement un contingent de billets qui leur est réservé. Ils peuvent en faire la demande sur la plateforme de billetterie officielle du club, selon les règles de priorité accordées aux membres.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre l’Union Berlin et le Hamburger SV ?

Le prix des billets pour cette rencontre de Bundesliga entre l’Union Berlin et le Hamburger SV varie selon qu’ils sont achetés directement auprès des clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout : Généralement autour de 12 à 15 € .

Généralement autour de . Places assises classiques : Généralement entre 20 et 60 € .

Généralement entre . Places premium ou en tribune centrale : Généralement entre 75 et plus de 90 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets de revente les moins chers : À partir d’environ 149 € .

À partir d’environ . Places assises de catégorie intermédiaire : Souvent entre 150 et plus de 500 € .

Souvent entre . Formules premium et hospitalité : Entre 600 et plus de 930 €.

Union Berlin-Hamburger SV en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Union Berlin et du Hamburger SV

L’Union Berlin compte une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son dernier match s’est soldé par un nul 1-1 contre le FC Köln en Bundesliga. Durant cette période, il a également fait match nul 1-1 contre Augsbourg et 0-0 contre le Borussia Dortmund. La lourde défaite 5-0 contre Köln en coupe a été le point noir de cette série. En cinq matches, l’Union a marqué deux buts et en a encaissé sept, signe de ses difficultés à trouver régulièrement le chemin des filets.

Le Hamburger SV compte deux victoires et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son dernier résultat est une victoire 3-1 contre le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, après deux défaites consécutives contre l’Eintracht Frankfurt, 3-1 en championnat puis 1-3 en coupe. Plus tôt dans cette série, le HSV avait battu le VfB Stuttgart 1-0. L’équipe a inscrit sept buts et en a encaissé huit lors de ces cinq matches.

Union Berlin-Hamburger SV : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu en Bundesliga le 14 février 2026, lorsque le Hamburger SV s’est imposé 3-2 à domicile. Auparavant, les deux équipes avaient fait match nul 0-0 à l’Alte Försterei en septembre 2025. Sur les quatre confrontations recensées dans les données, qui comprennent des matches de Bundesliga et de 2. Bundesliga, le HSV compte une victoire et un nul lors des deux plus récentes, tandis que l’Union avait remporté les rencontres précédentes en 2019.