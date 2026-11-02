L’Union Berlin reçoit le RB Leipzig le samedi 21 novembre 2026 à l’Alte Foersterei, à Berlin.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en avril 2026, le RB Leipzig s’est imposé 3-1 à la Red Bull Arena. L’Union Berlin avait remporté le match aller en décembre 2025, sur le même score de 3-1, au Stadion An der Alten Försterei.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Union Berlin - RB Leipzig, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre l’Union Berlin et le RB Leipzig ?

Le coup d’envoi d’Union Berlin - RB Leipzig sera donné le samedi 21 novembre 2026 à l’Alte Foersterei, à Berlin.

Bundesliga - Journée 10 21 nov. 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre l’Union Berlin et le RB Leipzig ?

Il existe plusieurs façons d’acheter des billets pour le match de Bundesliga entre l’Union Berlin et le RB Leipzig au Stadion An der Alten Försterei, selon que vous privilégiez les canaux officiels ou les plateformes de revente :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter la billetterie en ligne officielle du 1. FC Union Berlin. La demande étant très forte et la capacité du stade inférieure au nombre de membres du club, les billets pour les matches à domicile sont souvent proposés d’abord aux membres en prévente ou attribués par tirage au sort.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre l’Union Berlin et le RB Leipzig ?

Le prix des billets pour le match de Bundesliga entre l’Union Berlin et le RB Leipzig varie selon que vous les achetez directement auprès du club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Places debout (Stehplatz) : Généralement de 12 à 16 € , selon le secteur de la tribune et les réductions accordées aux membres.

Généralement de , selon le secteur de la tribune et les réductions accordées aux membres. Places assises (Sitzplatz, catégories 1 à 4) : Généralement de 20 à 48 € , avec des tarifs réduits pour les membres du club et les enfants.

Généralement de , avec des tarifs réduits pour les membres du club et les enfants. Billets pour enfants : Disponibles dans certains secteurs à des tarifs allant de 5 à 15 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui dépendent de la demande :

Revente de places debout et de billets d’entrée de gamme : Les prix débutent généralement autour de 70 à 105 € pour des places assises très demandées ou des billets de catégorie standard, hors frais de plateforme.

Les prix débutent généralement autour de pour des places assises très demandées ou des billets de catégorie standard, hors frais de plateforme. Revente de places en tribune latérale et haut de gamme : Les places très recherchées offrant une vue privilégiée coûtent souvent de 350 € à plus de 1 100 €, selon les disponibilités et la demande du moment.

Union Berlin - RB Leipzig en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Union Berlin - RB Leipzig : la forme des deux équipes

L’Union Berlin a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et deux défaites. Sa dernière rencontre de Bundesliga s’est soldée par un 0-0 face au Borussia Dortmund. Auparavant, le club s’était imposé 1-0 à domicile contre Elversberg. Le résultat le plus lourd de cette série est une défaite 7-0 à domicile face au Bayern Munich en septembre. Sur ces cinq matches, l’Union a marqué deux buts et en a encaissé six.

Le RB Leipzig compte deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, sans aucun nul. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 6-1 sur le terrain du Bayern Munich. Auparavant, Leipzig avait battu le PSV Eindhoven 1-0 en Ligue des champions et écrasé l’Eintracht Francfort 6-0 en Bundesliga. Leipzig a marqué 12 buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq rencontres, signe d’une équipe capable de larges victoires, mais aussi sujette à des défaites tout aussi lourdes.

Union Berlin - RB Leipzig : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en avril 2026, lorsque le RB Leipzig s’est imposé 3-1 à domicile en Bundesliga. L’Union Berlin avait remporté le match aller en décembre 2025, également sur le score de 3-1. Sur les cinq confrontations recensées, chaque équipe compte deux victoires, pour un match nul. Leipzig a inscrit huit buts, contre cinq pour l’Union.