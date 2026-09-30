Comment obtenir des billets pour Union Berlin - Borussia Dortmund : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’Union Berlin affronte le Borussia Dortmund le samedi 17 octobre 2026 à l’Alte Försterei, à Berlin.

Historiquement, le Borussia Dortmund a eu l’avantage dans cette affiche, avec 11 victoires en 16 confrontations officielles. L’Union Berlin s’est montré redoutable dans son antre emblématique, le Stadion An der Alten Försterei, en y réussissant à plusieurs reprises des exploits face à Dortmund.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Union Berlin - Borussia Dortmund, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Union Berlin - Borussia Dortmund en Bundesliga ?

Le match Union Berlin - Borussia Dortmund débute le samedi 17 octobre 2026 à l’Alte Försterei, à Berlin.

Bundesliga - Journée 6 17 oct. 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Comment acheter des billets pour Union Berlin - Borussia Dortmund en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour Union Berlin - Borussia Dortmund au Stadion An der Alten Försterei, vous avez quelques options officielles et secondaires, même si la demande est extrêmement élevée compte tenu de la faible capacité du stade (environ 22 000 places).

Bulletin de réservation du FC Union Berlin (réservé aux membres) :

Les billets sont d’abord proposés aux membres payants du club via un système officiel de tirage au sort sur le portail billetterie du club ( Zeughaus ).

Si vous êtes membre, vous pouvez vous inscrire au tirage pour le match de votre choix environ 2 à 4 semaines avant le coup d’envoi.

Marché officiel de revente de l’Union Berlin (Zweitmarkt) :

Si le tirage ne vous est pas favorable ou si vous l’avez manqué, les membres ont accès au marché secondaire officiel du club ( Zweitmarkt ).

Billets pour le parcage visiteurs (pour les supporters du Borussia Dortmund) :

Les billets pour la section visiteurs sont attribués exclusivement via le système officiel de billetterie du Borussia Dortmund ( BVB Ticket-Shop ).

Le moyen le plus simple de garantir une place sans adhésion ni inscription au tirage est d’acheter directement sur le site de l’Union Berlin des packs officiels hospitality/VIP, même si leur prix est nettement plus élevé.

Packs officiels VIP & hospitality :

Le moyen le plus simple de garantir une place sans adhésion ni inscription au tirage est d’acheter directement sur le site de l’Union Berlin des packs officiels hospitality/VIP, même si leur prix est nettement plus élevé.

Combien coûtent les billets pour Union Berlin - Borussia Dortmund en Bundesliga ?

Les prix des billets pour Union Berlin - Borussia Dortmund dépendent du fait que vous achetiez des billets au tarif facial via l’allocation officielle du club ou sur des plateformes de revente de billets.

1. Prix officiels au tarif facial

Si vous parvenez à obtenir un billet directement via le tirage officiel de l’Union Berlin (Zeughaus) ou le marché secondaire (Zweitmarkt), les tarifs adultes standard se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Tribune debout (Sektor 2 - Waldseite & Sektor 3 - Gegengerade) : environ 17 € à 20 €

Tribune principale assise (Sektor 1) : environ 30 € à 45 € (selon la catégorie de siège)

Billets à tarif réduit / enfants : environ 6 € à 21 €

Packs officiels VIP & hospitality : environ 180 € à 450 €+ par personne (pour des affiches très demandées comme Borussia Dortmund)

2. Prix du marché secondaire

En raison de la capacité extrêmement limitée du Stadion An der Alten Försterei (environ 22 000 places) et de la forte demande pour les adversaires de premier plan, les plateformes de revente commeStubHubvarient en fonction de l’offre, de la qualité des places et de la demande pour le match :

Prix de départ général sur le marché secondaire : environ 180 € à 220 € pour une entrée de base debout ou assise.

Prix moyen de revente : environ 250 € à 500 €+ selon la vue et l’emplacement du siège.

Union Berlin - Borussia Dortmund en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Union Berlin et du Borussia Dortmund

L’Union Berlin a remporté un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, avec dix buts marqués et 14 encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-3 à domicile contre Schalke 04 en Bundesliga, où un but tardif de Tim Skarke n’a servi qu’à réduire l’écart. La semaine précédente, le club avait subi une lourde défaite 0-4 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, et l’Union a désormais encaissé au moins trois buts lors de deux matches de championnat consécutifs.

Le Borussia Dortmund a remporté chacun de ses cinq derniers matches, avec 13 buts marqués et quatre encaissés. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-0 contre le SC Paderborn en Bundesliga. Dortmund a également battu Villarreal 3-2 en Ligue des champions et s’est imposé 2-3 sur la pelouse de Hoffenheim sur la même période récente. Dortmund a gardé sa cage inviolée à deux reprises lors de ses cinq dernières sorties.

Union Berlin - Borussia Dortmund : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 24 janvier 2026, lorsque le Borussia Dortmund s’est imposé 3-0 à l’Alte Försterei en Bundesliga. Sur les cinq dernières confrontations directes, Dortmund s’est imposé à quatre reprises contre une victoire de l’Union Berlin, avec 14 buts marqués et trois encaissés lors de ces rencontres.