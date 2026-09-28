La Turquie reçoit l’Italie à l’Atatürk Sports Complex de Bursa le lundi 28 septembre, avant que les deux équipes ne se retrouvent au match retour au Stadio Renato Dall'Ara de Bologne une semaine plus tard. Les deux rencontres s’inscrivent dans un calendrier exigeant du groupe A1 de la Ligue A, qui comprend également la France et la Belgique, offrant aux supporters deux occasions de voir les Azzurri à l’œuvre face à une Turquie déterminée à éviter la relégation de l’élite.

Cette confrontation vient conclure un début de campagne très chargé pour l’Italie, qui dispute quatre matches en seulement 11 jours contre la Belgique, la Turquie, la France, puis à nouveau la Turquie. Avec une qualification pour les quarts de finale et le maintien en jeu, cette double confrontation revêt une réelle importance pour les deux nations.

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À quelle heure débute Turquie-Italie en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Turquie-Italie se joue au Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu de Bursa, avec un coup d’envoi programmé pour cette rencontre de Ligue des nations A de l’UEFA.

UEFA Nations League A - Journée 2 28 sept. 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

Où acheter des billets pour Italie-Turquie ?

Les billets pour le match aller à Bursa sont d’abord mis en vente via les canaux officiels de billetterie de la Fédération turque de football, avec en général une priorité accordée aux membres avant qu’un éventuel contingent restant ne soit proposé au grand public. Les canaux officiels de la FIGC (Fédération italienne de football) constituent l’équivalent pour le match retour à Bologne.

Ticombo est une solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. La plateforme propose un large éventail d’options de placement pour le premier match à l’Atatürk Sports Complex de Bursa, ainsi que des offres pour le match retour au Stadio Renato Dall'Ara de Bologne.

Quelques éléments utiles à connaître pour acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle – elle débute après la fin des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match

Offres vérifiées – Ticombo se fournit auprès de différents vendeurs, offrant aux acheteurs un stock plus large une fois les contingents officiels épuisés

Billets visiteurs – les contingents pour les supporters turcs se déplaçant à Bologne sont gérés via les canaux de la FIGC et peuvent être limités

Marché secondaire – Ticombo est une solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Étant donné le calendrier très chargé de l’Italie sur cette série de matches, il est recommandé de réserver tôt pour les deux manches de cette double confrontation.

Combien coûtent les billets pour Italie-Turquie ?

La tarification officielle pour le match de Bursa est fixée via les canaux de billetterie de la Fédération turque de football, avec l’ensemble de la gamme, des places standard aux sièges premium, proposé au prix facial dans la limite des disponibilités. La tarification officielle de la FIGC s’applique de la même manière pour le match de Bologne.

Ticombo est une solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, et voici un aperçu de ce à quoi il faut s’attendre sur la plateforme :

Places les moins chères (Bursa) : à partir d’environ 40 € à 50 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts à l’Atatürk Sports Complex

Places de milieu de gamme (Bursa) : des sièges centraux le long de la ligne médiane, à un tarif nettement plus élevé

Match retour à Bologne : les prix au Stadio Renato Dall'Ara devraient suivre une tendance similaire, avec une demande en hausse à l’approche de la rencontre

Comme pour toute rencontre dans un groupe compétitif, les prix peuvent évoluer à mesure que le jour du match approche. Réserver sa place le plus tôt possible est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Turquie-Italie en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Turquie et de l’Italie

La Turquie a enregistré deux victoires, deux défaites et un match nul lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 3-2 contre les États-Unis à la Coupe du monde le 26 juin, après des défaites plus tôt en phase de groupes contre l’Australie (0-2) et le Paraguay (0-1). Sur ces cinq rencontres, la Turquie a marqué huit buts et en a encaissé sept, montrant à la fois de l’efficacité offensive et une fragilité défensive.

L’Italie a remporté trois matches et en a perdu deux lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent s’est soldé par une victoire 1-0 contre la Grèce en amical le 7 juin, et elle a également battu le Luxembourg 1-0 trois jours plus tôt. Ses seules défaites sur cette série sont intervenues contre la Bosnie-Herzégovine lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde, ainsi qu’un revers 1-4 contre la Norvège en novembre 2025. L’Italie a marqué cinq buts et en a concédé six sur ces cinq matches.

Turquie-Italie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur un match nul 0-0 lors d’un amical disputé en Italie le 4 juin 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Italie présente le meilleur bilan, avec notamment une victoire 3-0 contre la Turquie à l’Euro 2020 de l’UEFA et un succès 3-2 lors d’un amical en 2022 en Turquie. Les deux rencontres précédentes, en 2002 et 2006, se sont toutes deux achevées sur le score de 1-1.

Turquie-Italie : classement

Dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, la Turquie occupe actuellement la quatrième place et l’Italie est troisième.