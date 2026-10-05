Troyes affronte Lens le samedi 17 octobre 2026 au stade de l'Aube, à Troyes.

Lors de leur confrontation la plus récente, Lens s'est imposé 4-2 à l'extérieur face à Troyes en huitième de finale de la Coupe de France, le 4 février 2026. Leur précédente rencontre de Ligue 1 a eu lieu le 28 janvier 2023, lorsque Troyes a tenu Lens en échec sur le score de 1-1 au stade de l'Aube.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Troyes vs Lens, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Troyes vs Lens en Ligue 1 ?

Troyes vs Lens débute au stade de l'Aube, à Troyes, le samedi 17 octobre 2026.

Ligue 1 - Journée 7 17 oct. 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Comment acheter des billets pour Troyes vs Lens en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 Troyes vs RC Lens au stade de l'Aube, suivez ces étapes d'achat habituelles :

1. Plateforme officielle de billetterie de l'ESTAC Troyes

Rendez-vous sur le site officiel de billetterie en ligne de l'ESTAC Troyes.

2. Quota officiel visiteurs du RC Lens

Si vous êtes un supporter visiteur du RC Lens, les billets du secteur visiteurs sont généralement gérés via la billetterie officielle du RC Lens (billetterie.rclens.fr) ou par des clubs de supporters officiels désignés.

3. Marché secondaire et agrégateurs de billets

Dans le cas où les billets officiels à domicile ou en admission générale seraient épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent souvent des billets mis en ligne par des revendeurs. Veillez à vérifier les garanties de livraison des billets et l'emplacement précis des places avant de finaliser votre achat.

Combien coûtent les billets pour Troyes vs Lens en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 Troyes vs RC Lens au stade de l'Aube varient en fonction de la catégorie et de la plateforme d'achat :

Billets officiels au prix facial (directement via l'ESTAC Troyes) :

Catégorie 1 / tribunes derrière le but : environ 12 € à 20 € Tribunes latérales et principales (latérale/présidentielle) : environ 25 € à 45 € Offres premium / hospitalités VIP : de 80 € à 150 €+ selon les prestations incluses.

Marché secondaire et agrégateurs de revente :

Si les billets sont épuisés sur le portail officiel, les prix sur des plateformes secondaires comme StubHub commencent généralement autour de 50 € à 55 € pour des places en admission générale, tandis que les places intermédiaires et premium se situent en moyenne entre 75 € et 110 € selon la demande à l'approche du jour du match.



Troyes vs Lens en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Troyes et de Lens

Troyes a remporté un match, fait deux nuls et perdu deux de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 6-2 contre Strasbourg le 6 septembre, après une victoire 2-1 à Lorient le 29 août. Le club a fait match nul 0-0 contre le Paris FC et a également obtenu deux nuls en matches amicaux de pré-saison contre Panetolikos et Auxerre. Troyes a marqué quatre buts et en a encaissé neuf sur cette série de cinq matches.

Lens a remporté deux matches et en a perdu trois sur ses cinq derniers. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre Lorient le 5 septembre, après un revers 2-1 face à Strasbourg la semaine précédente. Son résultat marquant sur la période a été une victoire 5-2 contre Auxerre le 22 août. Lens a inscrit huit buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

Troyes vs Lens : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux clubs a eu lieu en Coupe de France le 4 février 2026, lorsque Lens s'est imposé 4-2 à l'extérieur à Troyes. Sur les cinq dernières confrontations directes, Lens présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour Troyes, et un match nul. Lens a marqué 10 buts lors de ces rencontres, contre cinq pour Troyes.