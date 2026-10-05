Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 1
team-logoTroyes
Stade de l'Aube
team-logoLens
Book Troyes vs Lens Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Troyes vs Lens : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Troyes
Lens
Ligue 1

Troyes affronte Lens en Ligue 1. Voici comment réserver vos billets

Troyes affronte Lens le samedi 17 octobre 2026 au stade de l'Aube, à Troyes.

Lors de leur confrontation la plus récente, Lens s'est imposé 4-2 à l'extérieur face à Troyes en huitième de finale de la Coupe de France, le 4 février 2026. Leur précédente rencontre de Ligue 1 a eu lieu le 28 janvier 2023, lorsque Troyes a tenu Lens en échec sur le score de 1-1 au stade de l'Aube.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Troyes vs Lens, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Troyes vs Lens en Ligue 1 ?

Troyes vs Lens débute au stade de l'Aube, à Troyes, le samedi 17 octobre 2026.

crest
Ligue 1 - Journée 7
Stade de l'Aube

Comment acheter des billets pour Troyes vs Lens en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 Troyes vs RC Lens au stade de l'Aube, suivez ces étapes d'achat habituelles :

1. Plateforme officielle de billetterie de l'ESTAC Troyes

  • Rendez-vous sur le site officiel de billetterie en ligne de l'ESTAC Troyes.

2. Quota officiel visiteurs du RC Lens

  • Si vous êtes un supporter visiteur du RC Lens, les billets du secteur visiteurs sont généralement gérés via la billetterie officielle du RC Lens (billetterie.rclens.fr) ou par des clubs de supporters officiels désignés.

3. Marché secondaire et agrégateurs de billets

  • Dans le cas où les billets officiels à domicile ou en admission générale seraient épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent souvent des billets mis en ligne par des revendeurs. Veillez à vérifier les garanties de livraison des billets et l'emplacement précis des places avant de finaliser votre achat.

Combien coûtent les billets pour Troyes vs Lens en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 Troyes vs RC Lens au stade de l'Aube varient en fonction de la catégorie et de la plateforme d'achat :

  • Billets officiels au prix facial (directement via l'ESTAC Troyes) :
    • Catégorie 1 / tribunes derrière le but : environ 12 € à 20 €
    • Tribunes latérales et principales (latérale/présidentielle) : environ 25 € à 45 €
    • Offres premium / hospitalités VIP : de 80 € à 150 €+ selon les prestations incluses.
  • Marché secondaire et agrégateurs de revente :
    • Si les billets sont épuisés sur le portail officiel, les prix sur des plateformes secondaires comme StubHub commencent généralement autour de 50 € à 55 € pour des places en admission générale, tandis que les places intermédiaires et premium se situent en moyenne entre 75 € et 110 € selon la demande à l'approche du jour du match.

Troyes vs Lens en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Troyes et de Lens

Troyes a remporté un match, fait deux nuls et perdu deux de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 6-2 contre Strasbourg le 6 septembre, après une victoire 2-1 à Lorient le 29 août. Le club a fait match nul 0-0 contre le Paris FC et a également obtenu deux nuls en matches amicaux de pré-saison contre Panetolikos et Auxerre. Troyes a marqué quatre buts et en a encaissé neuf sur cette série de cinq matches.

Lens a remporté deux matches et en a perdu trois sur ses cinq derniers. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre Lorient le 5 septembre, après un revers 2-1 face à Strasbourg la semaine précédente. Son résultat marquant sur la période a été une victoire 5-2 contre Auxerre le 22 août. Lens a inscrit huit buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

TRO

TRO - Forme

FCL
V1-2
STR
D2-6
LIL
D2-0
SCO
D2-0
DIO
N2-2
But marqué (encaissé)
6/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RCL

RCL - Forme

STR
D2-1
FCL
D0-1
SLP
V2-3
LEM
N2-2
ASM
D2-1
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Troyes vs Lens : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux clubs a eu lieu en Coupe de France le 4 février 2026, lorsque Lens s'est imposé 4-2 à l'extérieur à Troyes. Sur les cinq dernières confrontations directes, Lens présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour Troyes, et un match nul. Lens a marqué 10 buts lors de ces rencontres, contre cinq pour Troyes.

Face à face

TroyesNulLens
0
1
4
Coupe de France
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Lens badge
Lens
RCL
4
FDM
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lens badge
Lens
RCL
1
FDM
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FDM
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lens badge
Lens
RCL
3
FDM
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
4
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FDM
4Buts marqués13
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google