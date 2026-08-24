Troyes affronte Strasbourg le dimanche 6 septembre 2026 au Stade de l'Aube, à Troyes.

Strasbourg aborde cette rencontre avec l'envie de rebondir après une lourde défaite inaugurale 4-0 contre Marseille. Lors de leurs récents face-à-face, l'équilibre compétitif a été déterminant, puisque trois de leurs cinq dernières confrontations de Ligue 1 se sont soldées par des matches nuls, dont un 1-1 lors de leur duel le plus récent.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Troyes-Strasbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Troyes-Strasbourg en Ligue 1 ?

Troyes-Strasbourg débutera au Stade de l'Aube, à Troyes, avec un match programmé dans le cadre de l'actuelle journée de Ligue 1.

Ligue 1 - Journée 3 6 sept. 2026 - 09:00 Stade de l'Aube

Comment acheter des billets pour Troyes-Strasbourg en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 Troyes-Strasbourg au Stade de l'Aube, voici les options à suivre selon l'équipe que vous supportez :

Billets officiels à domicile (supporters de l'ESTAC Troyes et grand public)

Boutique en ligne officielle : Achetez directement via la plateforme officielle de billetterie de l'ESTAC Troyes.

Billetterie sur place : Le jour du match, des billets peuvent être achetés aux guichets du Stade de l'Aube, sous réserve des disponibilités restantes.

Supporters visiteurs (supporters de Strasbourg)

Secteur visiteurs officiel : Les supporters visiteurs doivent acheter leurs billets via le portail officiel de billetterie du RC Strasbourg Alsace ou en contactant directement le service billetterie de leur club afin d'obtenir des places dans la section visiteurs.

Plateformes secondaires de billetterie

Si les billets sont épuisés sur les canaux principaux, des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub proposent souvent des billets de revente vérifiés.

Combien coûtent les billets pour Troyes-Strasbourg en Ligue 1 ?

Le prix des billets pour Troyes-Strasbourg varie selon la catégorie et la plateforme d'achat :

Billetterie officielle et ventes principales

Places standard : Les billets au tarif facial vendus directement par l'ESTAC Troyes vont d'environ 10 £ à 40 £ (12 € à 45 €), selon la tribune (derrière les buts ou tribune principale).

Jeunes et tarifs réduits : Les billets à prix réduit pour les enfants ou les étudiants coûtent généralement entre 5 £ et 15 £ .

Plateformes secondaires et revente

Prix de départ : Les annonces de revente sur des plateformes secondaires comme StubHub commencent généralement autour de 25 £ à 30 £ (35 $ à 40 $) pour des places standard derrière les buts.

Prix moyen : Le prix moyen d'un billet en revente pour cette rencontre précise se situe autour de 60 £ à 65 £ (80 $ à 85 $), les places premium le long de la touche étant plus chères en fonction de la demande.

Troyes-Strasbourg en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Troyes et Strasbourg

Troyes n'a remporté aucun de ses trois derniers matches, avec deux nuls et une victoire sur ses cinq rencontres les plus récentes. Sa seule sortie en Ligue 1 sur cette période s'est soldée par un nul 0-0 contre le Paris FC le 22 août. En pré-saison, le club a fait match nul 1-1 contre Panetolikos puis Auxerre, même s'il avait remporté ses deux amicaux précédents, en battant GOAL FC 5-2 puis Grenoble 3-0. Sur ses cinq derniers matches, Troyes a inscrit huit buts et en a concédé trois.

La forme récente de Strasbourg est difficile à lire. Le club n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, ce seul résultat positif étant un nul 1-1 contre Newcastle United en amical, qui a compté comme une victoire aux tirs au but ou selon un autre format de coupe. Il a perdu contre Fribourg à deux reprises le même jour en août, les deux fois sur le score de 2-0, et a été battu 5-2 par Elversberg. La saison de Ligue 1 de Strasbourg a commencé par une défaite 4-0 contre Marseille le 21 août. Strasbourg a encaissé 13 buts sur ses cinq derniers matches tout en n'en marquant que quatre.

Troyes-Strasbourg : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte au 21 mai 2023, lorsque Troyes et Strasbourg ont fait match nul 1-1 lors d'une rencontre de Ligue 1 au Stade de l'Aube. Sur les cinq dernières confrontations directes en Ligue 1, Troyes en a remporté une, Strasbourg en a remporté une, et trois matches se sont terminés à égalité. Troyes a signé une victoire notable 3-2 à Strasbourg en janvier 2023, tandis que la seule victoire de Strasbourg dans ces données remonte à février 2018.

Classement de Troyes et Strasbourg

Dans le classement actuel de Ligue 1, Troyes occupe la neuvième place tandis que Strasbourg est 18e après la première journée.