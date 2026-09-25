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Comment obtenir des billets pour Troyes - Marseille : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Troyes affronte Marseille en Ligue 1. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Troyes affronte Marseille le dimanche 11 octobre 2026 au Stade de l'Aube, à Troyes.

Lors de leurs confrontations en Ligue 1, Marseille a remporté 7 victoires contre une seule pour Troyes, en plus de 2 matches nuls. Lors de leur plus récente rencontre de championnat, en avril 2023, Marseille s'est imposé de manière nette 3-1 face à Troyes. De plus, Marseille avait signé une confortable victoire 2-0 à l'extérieur lors de sa dernière visite au Stade de l'Aube en janvier 2023.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Troyes - Marseille, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Troyes - Marseille en Ligue 1 ?

Troyes affronte Marseille au Stade de l'Aube, à Troyes, le dimanche 11 octobre 2026.

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Ligue 1 - Journée 6
Stade de l'Aube

Comment acheter des billets pour Troyes - Marseille en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Troyes et Marseille, voici les principales options :

  • Billetterie officielle de Troyes : achetez directement via le site officiel de billetterie de l'ES Troyes AC ou au guichet du Stade de l'Aube. Il s'agit généralement de la source la plus fiable pour des billets au tarif normal et des places officielles dans les sections réservées au public local.
  • Section visiteurs officielle de Marseille : si vous soutenez Marseille, les billets pour l'équipe visiteuse sont généralement distribués via la plateforme officielle de billetterie de l'Olympique de Marseille ou par le biais de quotas réservés aux groupes de supporters désignés.

Combien coûtent les billets pour Troyes - Marseille en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre l'ES Troyes AC et l'Olympique de Marseille au Stade de l'Aube varient selon le lieu d'achat et la catégorie de places :

  • Billetterie officielle (tarif normal) : les billets standards achetés directement auprès de l'ES Troyes AC coûtent généralement entre 15 € et 70 €, selon que vous choisissez les tribunes derrière les buts, les moins chères, ou les tribunes latérales centrales.
  • Section réservée aux supporters visiteurs : les billets officiels pour les supporters visiteurs distribués directement par l'Olympique de Marseille sont généralement plafonnés à un tarif fixe pour la section visiteurs en Ligue 1, autour de 10 € à 15 €.
  • VIP et hospitalité : les offres premium d'hospitalité et les loges exécutives commencent généralement à partir de 150 € à 250 €+ par billet.

Troyes - Marseille en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Troyes et Marseille

Troyes a enregistré une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 6-2 contre Strasbourg en Ligue 1, un résultat intervenu après une victoire 2-1 à Lorient. Avant cela, Troyes avait fait match nul 0-0 contre le Paris FC. Sur ces cinq matches, Troyes a marqué cinq buts et en a encaissé 11.

Marseille a remporté deux matches, n'en a fait aucun nul et en a perdu trois sur ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s'est terminé par une défaite 3-2 contre le Paris FC en Ligue 1, prolongeant une série qui comprenait également un revers 2-0 face à Monaco. Son résultat le plus marquant sur la période a été une victoire 4-0 contre Strasbourg. Sur cinq matches, Marseille a marqué 10 buts et en a encaissé huit.

TRO

TRO - Forme

PAR
N0-0
FCL
V1-2
STR
D2-6
LIL
D2-0
SCO
D2-0
But marqué (encaissé)
4/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
OM

OM - Forme

ASM
D2-0
PAR
D2-3
REN
D1-0
BJK
D4-1
PSG
D1-2
But marqué (encaissé)
4/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Troyes - Marseille : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à avril 2023, lorsque Marseille a battu Troyes 3-1 en Ligue 1. Lors des cinq dernières confrontations directes figurant dans ces données, Marseille présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour Troyes, plus un match nul. La seule rencontre précédente au Stade de l'Aube dans ces données s'est terminée sur le score de 0-2 en faveur de Marseille en janvier 2023.

Face à face

TroyesNulMarseille
0
1
4
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
3
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FDM
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Marseille badge
Marseille
OM
2
FDM
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Marseille badge
Marseille
OM
1
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FDM
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Marseille badge
Marseille
OM
3
FDM
4Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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