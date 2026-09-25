Comment obtenir des billets pour Troyes - Marseille : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Troyes affronte Marseille le dimanche 11 octobre 2026 au Stade de l'Aube, à Troyes.

Lors de leurs confrontations en Ligue 1, Marseille a remporté 7 victoires contre une seule pour Troyes, en plus de 2 matches nuls. Lors de leur plus récente rencontre de championnat, en avril 2023, Marseille s'est imposé de manière nette 3-1 face à Troyes. De plus, Marseille avait signé une confortable victoire 2-0 à l'extérieur lors de sa dernière visite au Stade de l'Aube en janvier 2023.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Troyes - Marseille, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Troyes - Marseille en Ligue 1 ?

Troyes affronte Marseille au Stade de l'Aube, à Troyes, le dimanche 11 octobre 2026.

Ligue 1 - Journée 6 11 oct. 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Comment acheter des billets pour Troyes - Marseille en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Troyes et Marseille, voici les principales options :

Billetterie officielle de Troyes : achetez directement via le site officiel de billetterie de l'ES Troyes AC ou au guichet du Stade de l'Aube. Il s'agit généralement de la source la plus fiable pour des billets au tarif normal et des places officielles dans les sections réservées au public local.

Section visiteurs officielle de Marseille : si vous soutenez Marseille, les billets pour l'équipe visiteuse sont généralement distribués via la plateforme officielle de billetterie de l'Olympique de Marseille ou par le biais de quotas réservés aux groupes de supporters désignés.

Combien coûtent les billets pour Troyes - Marseille en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre l'ES Troyes AC et l'Olympique de Marseille au Stade de l'Aube varient selon le lieu d'achat et la catégorie de places :

Billetterie officielle (tarif normal) : les billets standards achetés directement auprès de l'ES Troyes AC coûtent généralement entre 15 € et 70 € , selon que vous choisissez les tribunes derrière les buts, les moins chères, ou les tribunes latérales centrales.

Section réservée aux supporters visiteurs : les billets officiels pour les supporters visiteurs distribués directement par l'Olympique de Marseille sont généralement plafonnés à un tarif fixe pour la section visiteurs en Ligue 1, autour de 10 € à 15 € .

VIP et hospitalité : les offres premium d'hospitalité et les loges exécutives commencent généralement à partir de 150 € à 250 €+ par billet.

Troyes - Marseille en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Troyes et Marseille

Troyes a enregistré une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 6-2 contre Strasbourg en Ligue 1, un résultat intervenu après une victoire 2-1 à Lorient. Avant cela, Troyes avait fait match nul 0-0 contre le Paris FC. Sur ces cinq matches, Troyes a marqué cinq buts et en a encaissé 11.

Marseille a remporté deux matches, n'en a fait aucun nul et en a perdu trois sur ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s'est terminé par une défaite 3-2 contre le Paris FC en Ligue 1, prolongeant une série qui comprenait également un revers 2-0 face à Monaco. Son résultat le plus marquant sur la période a été une victoire 4-0 contre Strasbourg. Sur cinq matches, Marseille a marqué 10 buts et en a encaissé huit.

Troyes - Marseille : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à avril 2023, lorsque Marseille a battu Troyes 3-1 en Ligue 1. Lors des cinq dernières confrontations directes figurant dans ces données, Marseille présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour Troyes, plus un match nul. La seule rencontre précédente au Stade de l'Aube dans ces données s'est terminée sur le score de 0-2 en faveur de Marseille en janvier 2023.