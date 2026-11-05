Toulouse reçoit Rennes le dimanche 29 novembre 2026 au Stadium de Toulouse, à Toulouse.

Leur dernière confrontation en championnat remonte à février 2026, lorsque Rennes s’était imposé de justesse à domicile (1-0). Les deux équipes s’étaient affrontées pour la dernière fois au Stadium de Toulouse en octobre 2025, lors d’un match nul animé (2-2).

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Toulouse-Rennes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Toulouse-Rennes en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Toulouse-Rennes sera donné au Stadium de Toulouse, à Toulouse, le dimanche 29 novembre 2026.

Ligue 1 - Journée 12 29 nov. 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

Comment acheter des billets pour Toulouse-Rennes en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Toulouse et Rennes, plusieurs options principales s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle : Le moyen le plus direct et le plus fiable d’obtenir des billets standard au prix initial est de passer par la billetterie officielle du site du Toulouse FC. Vous devrez généralement créer un compte gratuit pour accéder à la vente.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Toulouse-Rennes en Ligue 1 ?

Voici les différentes fourchettes de prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Toulouse et Rennes :

1. Canaux officiels du club

Entrée générale : Les prix débutent généralement autour de 15 à 20 € .

Les prix débutent généralement autour de . Places sur les côtés du terrain ou en tribune centrale : Les prix se situent généralement entre 35 et 60 € ou plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places standard : Les prix débutent autour de 30 à 45 € pour les tribunes supérieures ou les zones moins centrales, selon les disponibilités.

Les prix débutent autour de pour les tribunes supérieures ou les zones moins centrales, selon les disponibilités. Places de choix ou avec vue depuis les tribunes latérales : Les prix débutent autour de 70 € et peuvent largement dépasser 120 €, selon la proximité de la date du match au moment de l’achat et la demande globale.

Toulouse-Rennes en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Toulouse et de Rennes

Toulouse compte une victoire, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, une défaite en amical figurant également dans cette série. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 0-0 contre Troyes en Ligue 1, après un autre nul 2-2 face à Monaco plus tôt en octobre. Une victoire 3-2 contre Le Havre et un succès 0-3 face au Mans montrent que Toulouse est capable de marquer, même si l’équipe peine à faire preuve de régularité.

Rennes a remporté trois de ses cinq derniers matches et fait un nul, sa seule défaite étant intervenue en Ligue 1 contre le Paris FC (4-3) le 18 octobre. Rennes a ensuite fait match nul 2-2 sur le terrain de la Juventus en Ligue Europa avant de rebondir avec une victoire 3-0 contre Strasbourg. Sur ces cinq rencontres, Rennes a marqué dix buts et en a encaissé sept, signe d’une approche offensive qui l’expose parfois en défense.

Toulouse-Rennes : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est achevée sur une victoire 1-0 de Rennes à domicile en février 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations en Ligue 1, Toulouse s’est imposé deux fois, Rennes deux fois et un match s’est terminé par un nul. Leur précédente rencontre au Stadium de Toulouse, disputée en octobre 2025, s’était achevée sur le score de 2-2.