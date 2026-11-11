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Comment obtenir des billets pour Toulouse-Paris Saint-Germain : prix des places en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Toulouse affronte le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Voici comment obtenir vos billets.

Toulouse reçoit le Paris Saint-Germain le vendredi 4 décembre 2026 au Stadium de Toulouse, à Toulouse.

Lors de leur dernière confrontation en Ligue 1, le 3 avril 2026, le PSG s’est imposé 3-1 au Parc des Princes au terme d’un match disputé, grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé. La dernière victoire de Toulouse face au géant français tenant du titre remonte à la fin de la saison 2023-2024, avec un succès 3-1 à l’extérieur.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Toulouse contre le Paris Saint-Germain, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Toulouse contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Toulouse contre le Paris Saint-Germain sera donné au Stadium de Toulouse, à Toulouse, le vendredi 4 décembre 2026.

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Ligue 1 - Journée 13
Stadium de Toulouse

Comment acheter des billets pour Toulouse contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Toulouse et le Paris Saint-Germain :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus sûr et le plus direct consiste à passer par les billetteries officielles du Toulouse FC ou du Paris Saint-Germain, qui proposent les billets mis en vente au grand public ainsi que les préventes réservées aux membres.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places proposées initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Toulouse contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ?

Voici une estimation des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Toulouse et le Paris Saint-Germain :

1. Canaux officiels des clubs

  • Derrière les buts / virage (places en vente libre) : 25 à 45 €
  • Tribunes latérales / le long de la ligne de touche : 50 à 110 €
  • Prestations premium / VIP : 180 à plus de 350 €

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente initialement par les clubs sont vendus, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

  • Places standard / en tribune supérieure : 60 à 95 €
  • Places de choix le long de la ligne de touche / en tribune inférieure : 120 à plus de 250 €
  • Offres VIP / prestations d’accueil : 300 à plus de 500 €

Toulouse contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Toulouse et du Paris Saint-Germain

Toulouse a remporté un match, fait deux nuls et subi deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles, inscrivant cinq buts et en encaissant sept. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-0 contre Marseille en Ligue 1. Auparavant, Toulouse avait fait match nul 0-0 contre Troyes et battu Le Mans 3-0 à l’extérieur.

Le PSG a remporté chacun de ses cinq derniers matches, inscrivant 16 buts et en encaissant trois. Son dernier résultat est une victoire 6-0 contre Villarreal en Ligue des champions. Auparavant, il avait battu Le Havre 5-1 en Ligue 1 et Barcelone 4-2 en compétition européenne.

TFC

TFC - Forme

ASM
N2-2
LEM
V0-3
TRO
N0-0
OM
D2-0
STR
V3-1
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PSG

PSG - Forme

BAR
V4-2
OL
V2-0
LEH
V1-5
VIL
V0-6
TRO
V1-0
But marqué (encaissé)
18/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Toulouse contre le Paris Saint-Germain : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu le 3 avril 2026, lorsque le PSG a battu Toulouse 3-1 à domicile en Ligue 1. Avant cela, Toulouse avait reçu le PSG le 30 août 2025 et s’était incliné 6-3 dans un match riche en buts. Sur leurs cinq dernières confrontations, le PSG s’est imposé quatre fois et Toulouse une fois, avec une victoire 3-1 au Parc des Princes en mai 2024.

Face à face

ToulouseNulParis Saint-Germain
1
0
4
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Paris Saint-Germain
PSG
3
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Toulouse
TFC
1
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Toulouse
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PSG
6
FDM
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Toulouse
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PSG
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Paris Saint-Germain
PSG
3
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Toulouse
TFC
0
FDM
Ligue 1
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Paris Saint-Germain
PSG
1
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Toulouse
TFC
3
FDM
7Buts marqués14
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

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