Toulouse affronte Lille le jeudi 3 septembre 2026 au Stadium de Toulouse.

Les deux équipes abordent ce match avec l’objectif de prendre de l’élan après une pré-saison irrégulière. Lille cherchera à s’appuyer sur son solide bilan récent dans les confrontations directes face au club hôte, après avoir décroché une victoire convaincante lors de leur dernière rencontre.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Toulouse vs Lille, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Toulouse vs Lille en Ligue 1 ?

Toulouse vs Lille se déroule au Stadium de Toulouse, à Toulouse, avec un coup d’envoi programmé à l’heure confirmée de la rencontre.

Ligue 1 - Journée 3 3 sept. 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Comment acheter des billets pour Toulouse vs Lille en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 Toulouse vs Lille du jeudi 3 septembre 2026 au Stadium de Toulouse :

Supporters à domicile (Toulouse FC) : Les billets standard pour les secteurs réservés au public local peuvent être achetés directement sur la billetterie officielle du club ou via les services de billetterie officiels principaux.

Supporters visiteurs (LOSC Lille) : Les fans de l’équipe visiteuse peuvent obtenir des billets dans la section visiteurs dédiée via le canal de billetterie officiel du club visiteur.

Points de vente secondaires : Si les quotas de billets de la billetterie principale sont épuisés, des billets peuvent être disponibles sur des plateformes de revente tierces et des places de marché secondaires comme Stubhub .

Combien coûtent les billets de Ligue 1 pour Toulouse vs Lille ?

Les prix des billets pour la rencontre de Ligue 1 Toulouse vs Lille du jeudi 3 septembre 2026 au Stadium de Toulouse se répartissent comme suit :

Tarifs officiels : Directement via les canaux principaux des clubs, les prix standard des billets non VIP vont généralement de 12 £ à 45 £ selon les catégories standard.

Marché de la revente : Sur des plateformes tierces comme Stubhub , les prix d’entrée de base commencent généralement autour de 27 £ à 40 £ , tandis que les annonces secondaires moyennes se situent entre 68 £ et 130 £ selon la demande par section et la disponibilité.

Toulouse vs Lille en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Toulouse et Lille

Toulouse aborde cette rencontre avec un bilan de pré-saison d’une victoire, deux nuls et une défaite sur ses quatre dernières sorties, son résultat compétitif le plus récent étant un nul 0-0 contre Nantes en Ligue 1 en mai. En pré-saison, le club a battu Al-Ain 1-0 et la Real Sociedad 2-1, a fait match nul 1-1 contre Rodez et s’est incliné 2-1 face à Hamburger SV le 15 août. Son rendement offensif a été modeste sur cette série, et il n’a pas gardé sa cage inviolée lors de ses trois derniers matches.

Les cinq derniers matches de Lille racontent une histoire similaire d’irrégularité. Le club a décroché deux victoires, un succès 6-3 contre OH Leuven et une victoire 3-0 face à RAAL La Louviere, mais a aussi fait match nul contre Hamburger SV (2-2) et Everton (1-1), avant de perdre 2-1 contre Union St. Gilloise. Sa sortie la plus récente a été le nul 1-1 face à Everton le 15 août. Lille a marqué 13 buts sur ces cinq matches mais en a encaissé sept, ce qui laisse penser à une approche ouverte et tournée vers l’attaque durant la pré-saison.

Toulouse vs Lille : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue 1 le 12 avril 2026, lorsque Lille s’est imposé avec autorité 4-0 au Stadium de Toulouse. Sur les cinq dernières confrontations directes, Lille l’a emporté à quatre reprises contre une victoire pour Toulouse, ce seul succès toulousain étant intervenu lors d’une victoire à domicile 3-1 en février 2024. Lille a inscrit 10 buts contre six pour Toulouse sur ces cinq matches, ce qui souligne sa domination dans cette affiche ces dernières années.

Classement de Toulouse vs Lille

Au classement actuel de Ligue 1, Toulouse occupe la 17e place tandis que Lille se trouve en 7e position.