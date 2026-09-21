Comment obtenir des billets pour Toulouse-Le Havre : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Toulouse affronte Le Havre le samedi 19 septembre 2026 au Stadium de Toulouse, à Toulouse.

Lors de leur plus récente confrontation en championnat, en février 2026, Le Havre s'est imposé 2-1 à domicile au terme d'un match disputé contre Toulouse. Historiquement, le bilan des confrontations directes entre les deux équipes est équilibré, avec des matches nuls disputés et des résultats serrés.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Toulouse vs Le Havre, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d'envoi de Toulouse vs Le Havre en Ligue 1 ?

Toulouse vs Le Havre a lieu au Stadium de Toulouse, à Toulouse. Consultez les détails du match ci-dessous pour connaître l'heure de coup d'envoi confirmée.

Ligue 1 - Journée 5 19 sept. 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Comment acheter des billets Toulouse vs Le Havre en Ligue 1 ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match de Ligue 1 Toulouse vs Le Havre via les options principales suivantes :

Billetterie officielle du Toulouse FC (option principale) : achetez directement sur le site officiel de Toulouse FC (billetterie.toulousefc.com) ou à la billetterie du Stadium de Toulouse le jour du match, sous réserve de disponibilité. Acheter directement auprès du club recevant garantit des prix authentiques sans majoration de revendeur.

Marchés secondaires : des plateformes de billetterie tierces comme Ticombo proposent des billets à la revente pour les matches de Ligue 1, même si les prix peuvent fluctuer en fonction de la demande.

Combien coûtent les billets Toulouse vs Le Havre en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match Toulouse FC vs Le Havre AC au Stadium de Toulouse dépendent généralement du lieu d'achat et de l'emplacement souhaité :

Billetterie officielle (marché primaire) : les billets standard achetés directement à la billetterie de Toulouse FC se situent généralement entre 15 € et 55 € pour les matches de Ligue 1 à domicile ordinaires, selon que vous soyez placé derrière les buts (virages) ou sur les côtés (tribunes).

Marchés secondaires de revente : sur des plateformes tierces comme Ticombo, les billets standard en revente commencent actuellement autour de 20 € à 35 € pour des places basiques, tandis que les places moyennes avec vue centrale vont de 50 € à 85 € . Les options premium ou VIP hospitality peuvent coûter 100 € à 150 €+ .

Toulouse vs Le Havre en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Toulouse et du Havre

Toulouse a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une défaite 0-2 à Lyon en Ligue 1 le 22 août. Toulouse s'est aussi incliné 1-2 face à Hamburger SV en pré-saison, même si les victoires contre Al-Ain et la Real Sociedad ont montré qu'il pouvait obtenir des résultats. Toulouse a marqué cinq buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

Les cinq derniers matches du Havre ont produit une victoire, un nul et trois défaites. Sa sortie la plus récente a été une défaite 0-1 en championnat contre Monaco le 23 août. Le Havre a battu Le Mans en amical de pré-saison le 15 août mais s'est incliné 3-2 face au Real Oviedo une semaine plus tôt. Sur les cinq matches, Le Havre a marqué cinq buts et en a encaissé six, et n'a toujours pas réalisé de clean sheet sur cette série.

Toulouse vs Le Havre : confrontations directes récentes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Ligue 1 le 15 février 2026, lorsque Le Havre s'est imposé 2-1 à domicile. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 0-0 au Stadium de Toulouse en novembre 2025. Sur les cinq dernières rencontres de Ligue 1 entre elles, Toulouse compte deux victoires contre deux pour Le Havre, avec un match nul. Le résultat le plus déséquilibré de l'ensemble de données est une victoire 4-1 de Toulouse au Havre en février 2025.