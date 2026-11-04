Tottenham Hotspur reçoit Ipswich Town le samedi 21 novembre 2026 au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.

Lors de leur confrontation en Premier League en novembre 2024, Ipswich Town avait créé la surprise en s’imposant 2-1 sur le terrain de Tottenham, décrochant ainsi sa première victoire dans l’élite depuis plus de deux décennies. Tottenham avait pris sa revanche quelques mois plus tard, en février 2025, en allant s’imposer 4-1 à Portman Road.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Tottenham Hotspur contre Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Ipswich Town ?

Tottenham Hotspur contre Ipswich Town, le samedi 21 novembre 2026, au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur contre Ipswich Town en Premier League ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Ipswich Town :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Les billets peuvent être achetés directement sur les billetteries officielles de Tottenham Hotspur ou d’Ipswich Town. Selon la demande et la disponibilité, il faut généralement être membre payant du club ou titulaire d’un abonnement.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League lorsque les quotas de la billetterie officielle sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Tottenham Hotspur contre Ipswich Town en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Ipswich Town :

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard pour adultes : Les billets achetés directement auprès du club coûtent généralement entre 38 £ et 109 £ , selon l’emplacement et la catégorie du match.

Les billets achetés directement auprès du club coûtent généralement entre , selon l’emplacement et la catégorie du match. Prestations haut de gamme et formules VIP pour le jour du match : Les offres proposées par les canaux officiels des clubs sont plus chères, leur prix dépassant souvent 200 £ selon l’accès aux salons et les options de restauration incluses.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés par les clubs ont été vendus, les plateformes de revente comme StubHub affichent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix de revente moyens : pour cette rencontre, les billets sont généralement proposés à partir d’environ 125 £ dans les tribunes supérieures ou derrière les buts.

pour cette rencontre, les billets sont généralement proposés à partir d’environ dans les tribunes supérieures ou derrière les buts. Revente de places haut de gamme et VIP : Les places haut de gamme, celles situées dans les tribunes inférieures près de la ligne médiane ou dans les secteurs très demandés peuvent coûter jusqu’à 325 £, voire davantage, selon l’offre et la demande sur les plateformes de revente au moment de l’achat.

Tottenham Hotspur contre Ipswich Town en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Tottenham Hotspur contre Ipswich Town : la forme des équipes

Tottenham n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, concédant trois nuls et deux défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 contre Manchester United en Premier League. Tottenham avait auparavant été battu 3-2 par Aston Villa en championnat. Une défaite 3-1 contre Liverpool en Carabao Cup figure également dans cette série. Tottenham n’a marqué que deux buts et en a encaissé six sur ces cinq matches, signe de difficultés des deux côtés du terrain.

Ipswich a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 3-2 contre Manchester City en Premier League, après une victoire 2-1 face à Fulham. L’équipe visiteuse a marqué huit buts et en a encaissé dix sur ces cinq matches. Ses deux victoires montrent qu’elle sait prendre des points lorsque l’occasion se présente.

Tottenham Hotspur contre Ipswich Town : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre ces deux clubs remonte à février 2025 : Ipswich Town avait reçu Tottenham Hotspur et s’était incliné 4-1 en Premier League. Avant cela, Tottenham s’était rendu à Ipswich en novembre 2024 et avait perdu 2-1 en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Ipswich compte deux victoires, autant que Tottenham. Parmi les autres résultats figure une victoire 3-0 de Tottenham lors d’un match amical en 2020.