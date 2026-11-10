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Comment obtenir des billets pour Tottenham Hotspur - Fulham : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Tottenham Hotspur affronte Fulham en Premier League. Voici comment obtenir vos billets.

Tottenham Hotspur reçoit Fulham le jeudi 3 décembre 2026 au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 1er mars 2026, Fulham s’est imposé 2-1 face à Tottenham à Craven Cottage au terme d’un match disputé. Fulham avait également gagné 2-1 sur le terrain de Tottenham, au Tottenham Hotspur Stadium, en novembre 2025, de quoi donner une motivation supplémentaire à Tottenham avant cette nouvelle rencontre.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Tottenham Hotspur contre Fulham, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Tottenham Hotspur contre Fulham en Premier League ?

Le coup d’envoi de Tottenham Hotspur contre Fulham sera donné le jeudi 3 décembre 2026 au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.

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Premier League - Journée 13
Tottenham Hotspur Stadium

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur contre Fulham en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Fulham, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetteries officielles des clubs : Achetez directement vos billets sur les billetteries officielles de Tottenham Hotspur ou de Fulham. C’est le moyen le plus fiable d’obtenir des billets au prix initial si vous disposez de l’adhésion requise auprès du club concerné.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Tottenham Hotspur contre Fulham en Premier League ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Fulham :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places ordinaires : Les prix vont d’environ 115 £ à 235 £.
  • Offres d’hospitalité les jours de match : Les prix commencent généralement autour de 150 £ à plus de 300 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

  • Premiers prix à la revente : Ils commencent autour de 64 £ pour des places en tribune haute ou sur les petits côtés du stade.
  • Prix moyens à la revente : Les places standard coûtent en moyenne environ 208 £.
  • Places haut de gamme à la revente : Elles dépassent souvent 300 £ à 350 £.

Tottenham Hotspur contre Fulham en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Tottenham Hotspur et de Fulham

Tottenham compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-0 contre Chelsea en Premier League, après un succès 3-1 face à Coventry City. Sa seule défaite sur cette période a été concédée contre Aston Villa, sur le score de 3-2. En cinq rencontres, Tottenham a inscrit huit buts et en a encaissé huit. Les deux victoires consécutives qui concluent cette série sont un signe positif pour De Zerbi.

Fulham compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 sur le terrain de Coventry City en Premier League, après un succès 1-0 face à Hull City. Sa seule défaite sur cette période a été concédée à Ipswich Town, sur le score de 2-1. L’équipe d’Arbeloa a inscrit sept buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres, terminant la série par deux victoires consécutives sans encaisser de but.

TOT

TOT - Forme

MUN
N1-1
COV
V3-1
CHE
V0-2
CRY
V2-0
LEE
D1-0
But marqué (encaissé)
8/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FUL

FUL - Forme

HUL
V1-0
COV
V0-1
CRY
D0-1
AVL
N1-1
NEW
N1-1
But marqué (encaissé)
4/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Tottenham Hotspur contre Fulham : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en Premier League le 1er mars 2026, lorsque Fulham s’est imposé 2-1 à Craven Cottage. Avant cela, Tottenham avait reçu Fulham en novembre 2025 et les visiteurs avaient de nouveau pris les trois points en gagnant 2-1. Sur leurs cinq dernières confrontations en Premier League, Fulham a l’avantage avec trois victoires contre une pour Tottenham, ainsi qu’un match nul. Fulham a marqué neuf buts contre cinq pour Tottenham.

Face à face

TottenhamNulFulham
0
1
4
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Fulham
FUL
2
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Tottenham
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1
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2
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Tottenham
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Tottenham
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1
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Fulham
FUL
1
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Fulham
FUL
3
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Tottenham
TOT
0
FDM
3Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

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