Tottenham Hotspur affronte Coventry City le lundi 19 octobre 2026 au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Leur dernier match officiel remonte à septembre 2024, lors du troisième tour de la Carabao Cup, où Tottenham s'est imposé de justesse 2-1 face à Coventry grâce à des buts tardifs de Djed Spence et Brennan Johnson. Avant ce nouveau rendez-vous, Tottenham reste sur une solide série dans les confrontations récentes, avec cinq victoires lors de ses cinq derniers duels contre Coventry, toutes compétitions confondues.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Tottenham Hotspur - Coventry City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Tottenham Hotspur - Coventry City en Premier League ?

Premier League - Journée 7 19 oct. 2026 - 15:00 Tottenham Hotspur Stadium

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur - Coventry City en Premier League ?

Pour acheter des billets pour Tottenham Hotspur - Coventry City au Tottenham Hotspur Stadium, plusieurs options officielles et via des tiers s'offrent à vous.

1. Canaux officiels du club (source principale)

Comme les matches de Premier League sont rarement mis en vente générale, l'achat direct via les canaux officiels du club nécessite généralement une adhésion.

Adhésion One Hotspur / One Hotspur+ :

Accès prioritaire : les membres One Hotspur+ bénéficient d'une fenêtre de 24 heures avant les membres One Hotspur classiques pour acheter des billets. Comment acheter : connectez-vous à la plateforme officielle de billetterie électronique de Tottenham Hotspur avec vos identifiants d'adhésion pendant votre créneau dédié.

Tottenham Ticket Exchange :

Si le match est complet via la vente standard, les abonnés officiels revendent directement leur place aux membres sur le Tottenham Hotspur Ticket Exchange au prix facial.

Hospitalité jour de match :

Si vous n'avez pas d'adhésion, des offres premium et hospitalité, comprenant notamment des places, l'accès aux salons et de la restauration/boissons, sont généralement disponibles directement sur le site officiel sans adhésion au club.



2. Marché secondaire / revente et plateformes tierces

Les plateformes de billetterie secondaire telles que StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent varier par rapport à la valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Tottenham Hotspur - Coventry City en Premier League ?

Les prix des billets pour Tottenham Hotspur - Coventry City au Tottenham Hotspur Stadium varient selon que vous achetiez des billets officiels au prix facial ou des billets revendus par des tiers.

1. Billets officiels au prix facial (directement via Tottenham)

Tottenham classe ses matches à domicile de Premier League en catégories A, B et C selon la demande liée à l'adversaire. Les matches contre des clubs promus ou des adversaires non traditionnels sont généralement classés en catégorie C ou en catégorie B.

Matches de catégorie C (niveau le plus bas) :

Adultes : ~37 £ à 65 £ Tarifs réduits (seniors de 65 ans et plus et jeunes adultes de 18 à 21 ans) : ~19 £ à 33 £ Juniors (moins de 18 ans) : ~19 £ à 33 £

Matches de catégorie B (niveau standard) :

Adultes : ~49 £ à 85 £ Tarifs réduits : ~25 £ à 43 £ Juniors : ~25 £ à 43 £



2. Adhésion officielle et hospitalité

Coût de l'adhésion One Hotspur :

One Hotspur : 45 £ One Hotspur+ : 55 £ (comprend une fenêtre de priorité billetterie 24 heures plus tôt)

Offres d'hospitalité jour de match :

Les offres commencent généralement à partir de 145 £ + TVA par personne et peuvent dépasser 400 £ selon l'accès au salon, la restauration et l'emplacement du siège.



3. Revente et plateformes tierces

Si vous achetez sur des places de marché de billetterie secondaire telles que StubHub, les prix dépendent de la demande du marché et des disponibilités :

Prix de départ / plancher : ils commencent généralement autour de 65 £ à 80 £ pour des places d'admission générale en tribune supérieure.

Fourchette moyenne en revente : les places en tribune intermédiaire et inférieure se vendent généralement entre 90 £ et 160 £+ par billet.

Tottenham Hotspur - Coventry City en Premier League : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Tottenham Hotspur et Coventry City

Tottenham a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été un match nul 0-0 contre Nottingham Forest en Premier League, après une défaite 0-2 face à Newcastle United. La Carabao Cup a apporté un peu de réconfort avec une victoire 5-1 contre Charlton Athletic, mais la forme en championnat a été mauvaise, avec également une défaite 3-0 contre Brentford dans cette série récente. Tottenham a marqué huit buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.

Coventry a remporté deux matches, n'en a fait aucun nul et en a perdu trois lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre Manchester City en Premier League, et le club s'est aussi incliné 0-1 face à Hull City en championnat. Une victoire 4-2 en Carabao Cup sur le terrain de Plymouth Argyle et un succès 2-0 en amical contre Monaco représentent les moments les plus positifs. Sur ces cinq matches, Coventry a marqué cinq buts et en a encaissé huit.

Tottenham Hotspur - Coventry City : bilan récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre les deux équipes a eu lieu en Carabao Cup en septembre 2024, lorsque Tottenham l'a emporté 2-1 sur le terrain de Coventry City. Lors des cinq dernières confrontations recensées, Tottenham a gagné les cinq, en marquant 13 buts et n'en concédant que deux. Coventry n'a battu Tottenham dans aucun des cinq matches de cet échantillon.