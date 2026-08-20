Comment obtenir des billets pour Tottenham Hotspur contre Newcastle United : prix de la Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Tottenham cherche à laisser derrière lui la peur de la relégation de la saison dernière afin de remonter au classement de Premier League sous la direction de Roberto De Zerbi. De meilleures performances à domicile sont indispensables, et Tottenham disputera son premier match de championnat au Tottenham Hotspur Stadium le samedi 29 août, face à Newcastle United.

Incroyablement, Tottenham a dû attendre le tout dernier match de la saison pour décrocher sa première victoire à domicile de 2026, mais ce succès 1-0 contre Everton s’est avéré crucial. Les supporters de Tottenham pardonneront et oublieront les deux dernières saisons difficiles si les hommes de De Zerbi peuvent prendre un départ rapide et si les recrues onéreuses, Sandro Tonali et Mateus Fernandes, s’adaptent immédiatement.

Tottenham peut-il enregistrer une victoire contre Newcastle pour la première fois depuis 2023 ? Vous pouvez le découvrir en personne en réservant vos billets dès aujourd’hui. Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Tottenham Hotspur contre Newcastle United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Premier League Tottenham Hotspur contre Newcastle United ?

Tottenham Hotspur contre Newcastle United doit débuter à 17 h 30 BST au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, le samedi 29 août.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur contre Newcastle United en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitalité, gérés via le portail de billetterie officiel de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison et obligations : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Tottenham Hotspur contre Newcastle United ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles du niveau inférieur sont proposées à des prix premium, tandis que les sièges du niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux loteries par tirage au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils font partie des billets les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages de base pour les membres.

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