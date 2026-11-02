Tottenham Hotspur reçoit Ipswich Town le samedi 21 novembre 2026 au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.

Lors de leur confrontation en Premier League en novembre 2024, Ipswich Town avait créé la surprise en s’imposant 2-1 sur le terrain de Tottenham, signant ainsi sa première victoire dans l’élite depuis plus de vingt ans. Tottenham avait pris sa revanche quelques mois plus tard, en février 2025, en se rendant à Portman Road pour s’imposer largement 4-1.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Tottenham Hotspur contre Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Tottenham Hotspur contre Ipswich Town en Premier League ?

Tottenham Hotspur contre Ipswich Town aura lieu le samedi 21 novembre 2026 au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur contre Ipswich Town en Premier League ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Ipswich Town :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Les billets peuvent être achetés directement sur les plateformes de billetterie officielles de Tottenham Hotspur ou d’Ipswich Town. Selon la demande et la disponibilité des places, il faut généralement être membre payant du club ou titulaire d’un abonnement.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Tottenham Hotspur contre Ipswich Town en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Ipswich Town :

1. Canaux officiels des clubs

Billets classiques pour adultes : Les billets achetés directement auprès du club coûtent généralement entre 38 et 109 £ , selon l’emplacement des sièges et la catégorie du match.

Les billets achetés directement auprès du club coûtent généralement entre , selon l’emplacement des sièges et la catégorie du match. Offres d’hospitalité haut de gamme et formules VIP pour le jour du match : Les prestations proposées par les canaux officiels des clubs sont plus coûteuses et dépassent souvent 200 £, selon l’accès aux salons et les formules de restauration inclus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Prix de revente moyens : pour ce match, les billets sont généralement proposés à partir d’environ 125 £ pour des places en tribune supérieure ou derrière les buts.

pour ce match, les billets sont généralement proposés à partir d’environ pour des places en tribune supérieure ou derrière les buts. Revente de places haut de gamme et VIP : Les places haut de gamme, celles situées en tribune inférieure près de la ligne médiane ou dans les blocs très demandés peuvent atteindre 325 £ ou davantage, selon l’offre et la demande sur les plateformes de revente.

Tottenham Hotspur contre Ipswich Town en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Tottenham Hotspur contre Ipswich Town : la forme des équipes

Tottenham n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec trois nuls et deux défaites. Son dernier match s’est achevé sur un nul 1-1 contre Manchester United en Premier League, et le club s’était incliné 2-3 face à Aston Villa lors d’une précédente rencontre de championnat. Une défaite 3-1 contre Liverpool en Coupe de la Ligue anglaise figure également dans cette série. Tottenham n’a inscrit que deux buts et en a encaissé six sur ces cinq matches, signe de difficultés aussi bien offensives que défensives.

Ipswich a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois. Son dernier résultat est une défaite 3-2 contre Manchester City en Premier League, après une victoire 2-1 face à Fulham lors de sa précédente rencontre. Les visiteurs ont inscrit huit buts et en ont encaissé dix sur ces cinq matches. Leurs deux victoires montrent qu’ils savent prendre des points lorsque l’occasion se présente.

Tottenham Hotspur contre Ipswich Town : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs remonte à février 2025, lorsqu’Ipswich Town avait reçu Tottenham Hotspur et s’était incliné 1-4 en Premier League. Avant cela, Tottenham s’était rendu à Ipswich en novembre 2024 et avait perdu 1-2 en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Ipswich compte deux victoires, tout comme Tottenham. Un autre résultat est celui d’un match amical disputé en 2020, remporté 3-0 par Tottenham.