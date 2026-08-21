Tottenham garde de bons souvenirs de ses matches contre Everton. Lorsqu’il a croisé la route des Toffees à domicile lors de la dernière journée de la saison passée, en mai, une victoire 1-0 lui a assuré son maintien en Premier League.

Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui pour voir si les hommes de Roberto De Zerbi peuvent décrocher une nouvelle victoire contre le club de la Mersey au Tottenham Hotspur Stadium, le samedi 12 septembre.

Les supporters de Tottenham espèrent que leur collection de recrues estivales à plusieurs millions de livres sera parfaitement intégrée d’ici la mi-septembre et qu’elle répondra présent dans l’emblématique enceinte du nord de Londres.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Tottenham Hotspur contre Everton, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Tottenham Hotspur et Everton ?

Tottenham Hotspur contre Everton se joue au Tottenham Hotspur Stadium (Londres) le samedi 12 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 17 h 30 BST.

Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur contre Everton en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leurs places ou remettent au club les matches qu’ils ne peuvent pas utiliser.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de revente de billets : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Tottenham Hotspur contre Everton ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont vendues à des tarifs premium, tandis que les places en tribune supérieure derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de premier rang disposant du maximum de points de fidélité, ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages de base réservés aux membres.

Forme

Historique des confrontations récentes

Infos d’équipe et effectifs