Tottenham Hotspur reçoit Arsenal le dimanche 6 décembre 2026 au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.

Le dernier derby en championnat s’est déroulé le 22 février 2026 et s’est soldé par une nette victoire d’Arsenal, 4-1, sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium. Arsenal s’était également imposé sur le même score de 4-1 lors du précédent match entre les deux équipes à l’Emirates Stadium, en novembre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Tottenham Hotspur contre Arsenal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Tottenham Hotspur contre Arsenal en Premier League ?

Tottenham Hotspur affrontera Arsenal au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres, le dimanche 6 décembre 2026.

Premier League - Journée 14 6 déc. 2026 - 11:30 Tottenham Hotspur Stadium

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur contre Arsenal en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Arsenal, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter directement sur les portails de billetterie officiels de Tottenham Hotspur ou d’Arsenal avec une adhésion payante au club. C’est le moyen le plus sûr d’obtenir des billets à leur prix initial, sous réserve de disponibilité et selon les points de fidélité et les systèmes de tirage au sort.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places en vente générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Tottenham Hotspur contre Arsenal en Premier League ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Arsenal :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes standard : Ils coûtent généralement entre 71 £ et 109 £ environ.

Ils coûtent généralement entre environ. Billets à tarif réduit : À partir d’environ 25 £ à 30 £ .

À partir d’environ . Formules d’hospitalité haut de gamme : Elles commencent autour de 375 £ par personne et peuvent dépasser 1 000 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Revente de places en vente générale : Les prix commencent généralement autour de 134 £ à 142 £ .

Les prix commencent généralement autour de . Places très demandées ou haut de gamme : Les prix vont de 470 £ à 530 £.

Tottenham Hotspur contre Arsenal en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Tottenham Hotspur et d’Arsenal

Tottenham a enregistré quatre victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 à domicile contre Crystal Palace. Le club a aussi battu Chelsea 2-0 à l’extérieur au cours de cette série. Sa seule défaite est survenue face à Aston Villa, contre qui il a encaissé trois buts. Tottenham a également fait match nul 1-1 avec Manchester United durant cette période. L’équipe de De Zerbi a montré ces dernières semaines qu’elle savait régulièrement gagner à domicile comme à l’extérieur.

Arsenal a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre le Slavia Prague en Ligue des champions. Auparavant, le club avait battu Liverpool 1-0 en Premier League. Arsenal a également fait match nul 2-2 avec le Bayern Munich sur la scène européenne et a été éliminé de la Carabao Cup à Fleetwood Town sur le score de 1-1 durant cette période. Sur ces cinq matches, Arsenal a inscrit sept buts et en a encaissé cinq.

Tottenham Hotspur contre Arsenal : les derniers résultats entre les deux clubs

La dernière rencontre entre les deux clubs était un match de Premier League disputé le 22 février 2026, qu’Arsenal a remporté 4-1 au Tottenham Hotspur Stadium. Lors du précédent derby du nord de Londres, joué à l’Emirates Stadium en novembre 2025, Arsenal s’était à nouveau imposé nettement sur le même score de 4-1. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées entre les deux équipes, Arsenal s’est imposé quatre fois et Tottenham une fois. Cette unique victoire de Tottenham a eu lieu lors d’un match amical de présaison en juillet 2025.