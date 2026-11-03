Pour les supporters d’Arsenal et de Tottenham, rien ne fait autant monter l’adrénaline et la tension qu’un derby du nord de Londres.

La victoire est essentielle pour les deux équipes, et battre leur grand rival donne toujours un coup de fouet au moral du groupe comme à celui de leurs fervents supporters.

Voici toutes les informations indispensables réunies par GOAL avant le prochain derby du nord de Londres, notamment où acheter des billets et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le prochain derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Dimanche 6 décembre Premier League : Tottenham contre Arsenal (16 h 30) Billets Tottenham Hotspur Stadium (Londres) 1er ou 2 mai (à confirmer) Premier League : Arsenal contre Tottenham (horaire à confirmer) Billets Emirates Stadium (Londres)

Comment acheter des billets pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Les billets disponibles pour les matches de Tottenham à domicile sont généralement achetés rapidement par les membres « One Hotspur » ou « One Hotspur + » :

« One Hotspur » est la formule d’adhésion de base de Tottenham, ouverte à tous et proposée à 45 £ pour la saison.

» est la formule d’adhésion de base de Tottenham, ouverte à tous et proposée à 45 £ pour la saison. La formule supérieure est « One Hotspur + ». Elle coûte 55 £ pour la saison et offre plusieurs avantages supplémentaires, notamment un accès prioritaire à la billetterie pendant 24 heures et une place sur la liste d’attente pour un abonnement saisonnier à Tottenham.

Outre les ventes directes sur les plateformes de billetterie officielles, les supporters peuvent aussi acheter des places sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui souhaitent acheter des billets à la dernière minute par d’autres canaux.

Combien coûtent les billets pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Les billets pour adultes achetés auprès du club pour les matches de Tottenham coûtent généralement entre 38 et 109 £. Ils sont répartis en trois catégories :

Catégorie A (71 à 109 £) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Catégorie B (49 à 96 £) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Catégorie C (38 à 81 £) : Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir des informations complémentaires, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Quelles offres d’hospitalité sont proposées pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Le prix des offres d’hospitalité de Tottenham Hotspur varie selon la catégorie du match (derbys londoniens de catégorie A ou matches de catégorie B/C), le type de restauration (cuisine de rue décontractée ou repas gastronomique) et l’emplacement des sièges (vue panoramique depuis les niveaux supérieurs ou places en bord de terrain à hauteur de la ligne médiane) :

Bars sportifs décontractés et sièges premium (199 à 349 £ par personne) : Des offres accessibles dans les espaces premium des tribunes est et ouest. Elles comprennent des sièges rembourrés en bord de terrain, des bons à utiliser dans les espaces de restauration décontractés, des boissons à la mi-temps et l’accès aux bars de la microbrasserie du stade.

: Des offres accessibles dans les espaces premium des tribunes est et ouest. Elles comprennent des sièges rembourrés en bord de terrain, des bons à utiliser dans les espaces de restauration décontractés, des boissons à la mi-temps et l’accès aux bars de la microbrasserie du stade. Salons contemporains des niveaux supérieurs (349 à 549 £ par personne) : Des espaces animés comme Stratus ou Stadium Social, au niveau 5. L’offre comprend une vue en hauteur, des repas en plusieurs services présentés dans des bols ou une cuisine méditerranéenne, des forfaits boissons inclus et une animation musicale assurée par un DJ après le match.

: Des espaces animés comme Stratus ou Stadium Social, au niveau 5. L’offre comprend une vue en hauteur, des repas en plusieurs services présentés dans des bols ou une cuisine méditerranéenne, des forfaits boissons inclus et une animation musicale assurée par un DJ après le match. Restauration gastronomique et salons de chefs (549 à 999 £ par personne) : Des espaces gastronomiques premium comme The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Ils proposent des menus gastronomiques en plusieurs services, des tables privées, des boissons offertes et des sièges rembourrés à hauteur de la ligne médiane.

: Des espaces gastronomiques premium comme The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Ils proposent des menus gastronomiques en plusieurs services, des tables privées, des boissons offertes et des sièges rembourrés à hauteur de la ligne médiane. Expériences VIP haut de gamme (750 à plus de 1 500 £ par personne) : Des espaces de prestige pour les jours de match, notamment The H Club et The Tunnel Club. Ils offrent une vue à travers une paroi vitrée sur la zone du tunnel des joueurs, une cuisine gastronomique, les services d’un sommelier privé et des sièges de luxe à côté de la tribune des dirigeants.

: Des espaces de prestige pour les jours de match, notamment The H Club et The Tunnel Club. Ils offrent une vue à travers une paroi vitrée sur la zone du tunnel des joueurs, une cuisine gastronomique, les services d’un sommelier privé et des sièges de luxe à côté de la tribune des dirigeants. Loges privées et suites d’affaires (1 494 à plus de 12 000 £ par loge) : Des suites fermées et des espaces de loge pouvant accueillir de 4 à 20 personnes. Ils comprennent des repas personnalisés en plusieurs services, un personnel de service dédié et des sièges privés dans le stade, juste à l’extérieur de la suite.

Tottenham Hotspur contre Arsenal : les dernières confrontations

Date Résultat Stade Février 2026 Premier League : Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Novembre 2025 Premier League : Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Janvier 2025 Premier League : Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium Septembre 2024 Premier League : Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Avril 2024 Premier League : Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Septembre 2023 Premier League : Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Janvier 2023 Premier League : Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Octobre 2022 Premier League : Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Mai 2022 Premier League : Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Depuis 1909, année du premier derby du nord de Londres en compétition officielle, le bilan des confrontations s’établit actuellement à 86 victoires pour Arsenal, 61 pour Tottenham et 52 matches nuls. Le rapport de force a pu évoluer au fil des ans, mais Arsenal domine les confrontations récentes.

Arsenal a terminé la saison dernière avec 44 points d’avance sur Tottenham, et les hommes de Mikel Arteta ont remporté leurs cinq derniers matches face à leur rival londonien. Lors de leur dernière rencontre au Tottenham Hotspur Stadium, en février, Arsenal s’est imposé 4-1, Eberechi Eze et Viktor Gyökeres inscrivant chacun un doublé.