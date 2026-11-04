Pour les supporters d’Arsenal et de Tottenham, rien ne fait autant monter l’adrénaline et la tension qu’un derby du nord de Londres.

La victoire est essentielle pour les deux équipes, et battre leur grand rival remonte toujours le moral du groupe comme celui de leurs supporters les plus fervents.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations essentielles avant le prochain derby du nord de Londres, notamment comment acheter des billets et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le prochain derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Dimanche 6 décembre Premier League : Tottenham contre Arsenal (16 h 30) Billets Tottenham Hotspur Stadium (Londres) 1er ou 2 mai (à confirmer) Premier League : Arsenal contre Tottenham (à confirmer) Billets Emirates Stadium (Londres)

Comment acheter des billets pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Pour les matches de Tottenham à domicile, tous les billets disponibles sont généralement achetés rapidement par les membres « One Hotspur » ou « One Hotspur + » :

« One Hotspur » est la formule d’adhésion de base de Tottenham, ouverte à tous et proposée à 45 £ pour la saison.

» est la formule d’adhésion de base de Tottenham, ouverte à tous et proposée à 45 £ pour la saison. La formule supérieure, « One Hotspur + », coûte 55 £ pour la saison et offre plusieurs avantages supplémentaires par rapport à la formule de base, notamment un accès prioritaire à la billetterie pendant 24 heures et une place sur la liste d’attente pour un abonnement saisonnier de Tottenham.

Outre l’achat direct sur les plateformes de billetterie officielles, les supporters peuvent également acheter des places sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des billets à la dernière minute par d’autres canaux.

Combien coûtent les billets pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Les billets pour adultes achetés auprès du club pour les matches de Tottenham coûtent généralement entre 38 £ et 109 £ et se répartissent en trois catégories :

Catégorie A (71 à 109 £) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Catégorie B (49 à 96 £) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Catégorie C (38 à 81 £) : Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir des informations supplémentaires, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Quelles offres d’hospitalité sont proposées pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Le prix des offres d’hospitalité pour les matches de Tottenham Hotspur varie selon la catégorie de la rencontre (derbys londoniens de catégorie A ou matches des catégories B et C), le type de restauration (cuisine de rue informelle ou gastronomie) et l’emplacement des sièges (vue panoramique depuis le niveau supérieur ou places en bord de terrain à hauteur de la ligne médiane) :

Bars sportifs décontractés et places premium (199 à 349 £ par personne) : formules d’entrée de gamme dans les espaces premium des tribunes Est et Ouest. Elles comprennent des sièges rembourrés en bord de terrain, des bons de restauration pour un espace de restauration décontracté, des boissons à la mi-temps et l’accès aux bars de la microbrasserie du stade.

: formules d’entrée de gamme dans les espaces premium des tribunes Est et Ouest. Elles comprennent des sièges rembourrés en bord de terrain, des bons de restauration pour un espace de restauration décontracté, des boissons à la mi-temps et l’accès aux bars de la microbrasserie du stade. Salons contemporains du niveau supérieur (349 à 549 £ par personne) : espaces animés comme Stratus ou Stadium Social, au niveau 5. Ces formules comprennent une vue en hauteur, plusieurs plats servis en bols ou un repas méditerranéen, des forfaits boissons inclus et une animation musicale assurée par un DJ après le match.

: espaces animés comme Stratus ou Stadium Social, au niveau 5. Ces formules comprennent une vue en hauteur, plusieurs plats servis en bols ou un repas méditerranéen, des forfaits boissons inclus et une animation musicale assurée par un DJ après le match. Gastronomie et salons de chefs (549 à 999 £ par personne) : espaces de restauration haut de gamme tels que The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Ils proposent des menus gastronomiques en plusieurs services, des tables privées, des boissons offertes et des sièges rembourrés à hauteur de la ligne médiane.

: espaces de restauration haut de gamme tels que The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Ils proposent des menus gastronomiques en plusieurs services, des tables privées, des boissons offertes et des sièges rembourrés à hauteur de la ligne médiane. Expériences VIP phares (750 à plus de 1 500 £ par personne) : cadres d’exception pour assister au match, notamment The H Club et The Tunnel Club. Ces offres comprennent une vue, derrière une paroi vitrée, sur la zone du tunnel des joueurs, une restauration gastronomique, les services d’un sommelier privé et des sièges de luxe à côté de la tribune des dirigeants.

: cadres d’exception pour assister au match, notamment The H Club et The Tunnel Club. Ces offres comprennent une vue, derrière une paroi vitrée, sur la zone du tunnel des joueurs, une restauration gastronomique, les services d’un sommelier privé et des sièges de luxe à côté de la tribune des dirigeants. Loges privées et salons privatifs (1 494 à plus de 12 000 £ par loge) : suites fermées et espaces privatifs accueillant de 4 à 20 personnes. Ces formules comprennent un repas personnalisé en plusieurs services, un personnel dédié et des places privées dans le stade, juste à l’extérieur de la suite.

Tottenham Hotspur contre Arsenal : les dernières confrontations

Date Résultat Stade Février 2026 Premier League : Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Novembre 2025 Premier League : Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Janvier 2025 Premier League : Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium Septembre 2024 Premier League : Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Avril 2024 Premier League : Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Septembre 2023 Premier League : Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Janvier 2023 Premier League : Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Octobre 2022 Premier League : Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Mai 2022 Premier League : Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Depuis le premier derby officiel du nord de Londres, disputé en 1909, le bilan des confrontations s’établit actuellement à 86 victoires pour Arsenal, 61 pour Tottenham et 52 matches nuls. Le rapport de force a pu changer au fil des ans, mais Arsenal domine ces derniers temps.

Arsenal a terminé la saison dernière avec 44 points d’avance sur Tottenham et les hommes de Mikel Arteta ont remporté leurs cinq dernières rencontres face à leur rival londonien. Lors du dernier affrontement au Tottenham Hotspur Stadium, en février, Arsenal s’est largement imposé 4-1, Eberechi Eze et Viktor Gyökeres inscrivant chacun un doublé.