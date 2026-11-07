Pour les supporters d’Arsenal et de Tottenham, rien ne fait autant monter l’adrénaline et la tension qu’un derby du nord de Londres.

La victoire est essentielle pour les deux équipes, et battre son grand rival donne toujours un coup de fouet au moral du groupe comme à celui de ses fervents supporters.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations indispensables avant le prochain derby du nord de Londres, notamment comment acheter des billets et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le prochain derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Dimanche 6 décembre Premier League : Tottenham contre Arsenal (16 h 30) Billets Tottenham Hotspur Stadium (Londres) 1er ou 2 mai (à confirmer) Premier League : Arsenal contre Tottenham (horaire à confirmer) Billets Emirates Stadium (Londres)

Comment acheter des billets pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Pour les matches à domicile de Tottenham, tous les billets disponibles sont généralement achetés rapidement par les membres « One Hotspur » ou « One Hotspur + » :

« One Hotspur » est la formule d’adhésion de base de Tottenham, ouverte à tous et proposée à 45 £ pour la saison.

» est la formule d’adhésion de base de Tottenham, ouverte à tous et proposée à 45 £ pour la saison. La formule supérieure est « One Hotspur + ». Elle coûte 55 £ pour la saison et offre plusieurs avantages supplémentaires par rapport à la formule de base, dont un accès prioritaire à la billetterie pendant 24 heures et une place sur la liste d’attente pour un abonnement à Tottenham.

Outre la vente directe sur les plateformes de billetterie officielles, les supporters peuvent aussi acheter des places sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent à acheter des billets à la dernière minute par d’autres canaux.

Combien coûtent les billets pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Les billets adultes pour les matches de Tottenham achetés auprès du club coûtent généralement entre 38 et 109 £ et sont répartis en trois catégories :

Catégorie A (71 à 109 £) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Catégorie B (49 à 96 £) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Catégorie C (38 à 81 £) : Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d’informations, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Quelles formules d’hospitalité sont proposées pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Les tarifs des formules d’hospitalité pour les matches de Tottenham Hotspur varient selon la catégorie de la rencontre (derbys londoniens de catégorie A ou matches de catégories B et C), le type de restauration (cuisine de rue informelle ou gastronomie) et l’emplacement des sièges (vue panoramique depuis le niveau supérieur ou places en bord de terrain à hauteur de la ligne médiane) :

Bars sportifs informels et places premium (199 à 349 £ par personne) : formules accessibles dans les espaces premium des tribunes Est et Ouest. Elles comprennent des sièges rembourrés en bord de terrain, des bons de restauration dans un espace de restauration décontracté, des boissons à la mi-temps et l’accès aux bars de la microbrasserie du stade.

: formules accessibles dans les espaces premium des tribunes Est et Ouest. Elles comprennent des sièges rembourrés en bord de terrain, des bons de restauration dans un espace de restauration décontracté, des boissons à la mi-temps et l’accès aux bars de la microbrasserie du stade. Salons contemporains à l’étage supérieur (349 à 549 £ par personne) : des espaces animés comme Stratus ou Stadium Social, au niveau 5. Ces formules comprennent une vue surélevée, plusieurs plats servis en bols ou un repas méditerranéen, des boissons incluses et une animation par un DJ après le match.

: des espaces animés comme Stratus ou Stadium Social, au niveau 5. Ces formules comprennent une vue surélevée, plusieurs plats servis en bols ou un repas méditerranéen, des boissons incluses et une animation par un DJ après le match. Gastronomie et salons de chefs (549 à 999 £ par personne) : des espaces de restauration haut de gamme tels que The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Ils proposent des menus gastronomiques en plusieurs services, des tables privées, des boissons offertes et des sièges rembourrés à hauteur de la ligne médiane.

: des espaces de restauration haut de gamme tels que The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Ils proposent des menus gastronomiques en plusieurs services, des tables privées, des boissons offertes et des sièges rembourrés à hauteur de la ligne médiane. Expériences VIP phares (750 à plus de 1 500 £ par personne) : des espaces de réception de classe mondiale les jours de match, notamment The H Club et The Tunnel Club. Ces formules comprennent une vue, à travers des baies vitrées, sur la zone du tunnel des joueurs, un repas gastronomique, un service de sommelier privé et des sièges de luxe à côté de la tribune des dirigeants.

: des espaces de réception de classe mondiale les jours de match, notamment The H Club et The Tunnel Club. Ces formules comprennent une vue, à travers des baies vitrées, sur la zone du tunnel des joueurs, un repas gastronomique, un service de sommelier privé et des sièges de luxe à côté de la tribune des dirigeants. Loges privées et loges d’affaires (1 494 à plus de 12 000 £ par loge) : des suites fermées pouvant accueillir de 4 à 20 personnes et des espaces en loge. Ces formules comprennent un repas personnalisé en plusieurs services, un personnel de service attitré et des sièges privés dans le stade, juste à l’extérieur de votre suite.

Tottenham Hotspur contre Arsenal : les dernières confrontations

Date Résultat Stade Février 2026 Premier League : Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Novembre 2025 Premier League : Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Janvier 2025 Premier League : Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium Septembre 2024 Premier League : Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Avril 2024 Premier League : Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Septembre 2023 Premier League : Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Janvier 2023 Premier League : Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Octobre 2022 Premier League : Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Mai 2022 Premier League : Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Depuis 1909, année du premier derby officiel du nord de Londres, le bilan des confrontations est actuellement de 86 victoires pour Arsenal, 61 pour Tottenham et 52 matches nuls. Le rapport de force a pu évoluer au fil des années, mais Arsenal domine ces derniers temps.

Arsenal a terminé la saison dernière avec 44 points d’avance sur Tottenham, et les hommes de Mikel Arteta ont remporté leurs cinq dernières confrontations avec leur rival londonien. Lors de leur dernière rencontre au Tottenham Hotspur Stadium, en février, Arsenal s’est largement imposé 4-1 grâce à des doublés d’Eberechi Eze et de Viktor Gyökeres.