Promue en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA après une campagne très réussie lors de l’édition 2024/25, la Tchéquie voudra conserver sa place parmi les grandes nations du football européen. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui des billets pour les prochains matches de la Tchéquie.



Après ses quatre premiers matches de la phase de ligue, face à la Croatie, à l’Angleterre (deux fois) et à l’Espagne en septembre et octobre, elle terminera sa campagne dans le groupe 3 contre l’Espagne (à domicile) et la Croatie (à l’extérieur). Le premier de ces deux matches, contre l’Espagne, aura lieu au Stadion Letná de Prague le jeudi 12 novembre.

Le Stadion Letná a accueilli 50 matches officiels de la Tchéquie depuis la création de la fédération indépendante en 1993. La sélection hôte n’y a jamais perdu de match officiel, même si elle y a subi douze défaites en amical.

Les Tchèques sauront-ils répondre présent face aux champions du monde en titre ? GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant des billets pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre la Tchéquie et l’Espagne, notamment les prix, les disponibilités et les meilleures plateformes où les acheter.

Quand aura lieu le match de Ligue des nations de l’UEFA entre la Tchéquie et l’Espagne ?

Le match entre la Tchéquie et l’Espagne aura lieu au Stadion Letná de Prague le jeudi 12 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h 45 (CET).

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 epet Arena

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre la Tchéquie et l’Espagne ?

La vente officielle des billets est assurée directement sur le portail principal de la Fédération de football de la République tchèque (FAČR), généralement hébergé par Ticketportal Czech Republic ou Ticketstream. En règle générale, la FAČR commence à vendre les billets environ quatre à six semaines avant le coup d’envoi.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour le match.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre la Tchéquie et l’Espagne ?

La Fédération de football de la République tchèque répartit ses tarifs en trois catégories de places standard (présentées ci-dessous). Les prix officiels commencent généralement autour de 490 CZK et peuvent atteindre 1 500 CZK ou plus (environ 20 € à 60 € ou plus).

Catégorie 3 (derrière les buts) : l’option la plus abordable, généralement située dans les tribunes sud ou nord. C’est aussi là que se trouvent traditionnellement les supporters locaux les plus actifs (Czech Republic Supporters Seats).

: l’option la plus abordable, généralement située dans les tribunes sud ou nord. C’est aussi là que se trouvent traditionnellement les supporters locaux les plus actifs (Czech Republic Supporters Seats). Catégorie 2 (angles et secteurs latéraux supérieurs) : des tarifs intermédiaires offrant un équilibre entre coût et visibilité du terrain.

: des tarifs intermédiaires offrant un équilibre entre coût et visibilité du terrain. Catégorie 1 (tribunes latérales et tribunes principales premium) : les billets standard les plus chers, situés le long des lignes de touche principales, avec une vue optimale et dégagée sur les bancs et la ligne médiane.

Consultez les sites officiels de la sélection nationale à l’approche du match pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Tout savoir sur le Stadion Letná

Le Stadion Letná (actuellement appelé officiellement epet ARENA pour des raisons de sponsoring) est le stade historique de l’AC Sparta Prague, club de première division tchèque, et un lieu central du football tchèque en général.

Situé dans le quartier pittoresque de Letná, qui surplombe le centre de Prague, ce stade emblématique a accueilli pendant plus d’un siècle des événements sportifs mémorables et d’immenses rassemblements politiques. Il peut recevoir environ 18 887 spectateurs, ce qui en fait une enceinte compacte, mais particulièrement bruyante.

Les moments marquants du Stadion Letná

La révolution de Velours (1989) : au-delà du sport, Letná a joué un rôle majeur dans l’histoire européenne. Pendant la « révolution de Velours » anticommuniste, les coursives du stade ont servi de tribune surplombant la plaine de Letná voisine, où plus de 800 000 manifestants s’étaient rassemblés pour réclamer la démocratie.

: au-delà du sport, Letná a joué un rôle majeur dans l’histoire européenne. Pendant la « révolution de Velours » anticommuniste, les coursives du stade ont servi de tribune surplombant la plaine de Letná voisine, où plus de 800 000 manifestants s’étaient rassemblés pour réclamer la démocratie. Les exploits des qualifications pour l’Euro 1996 (1995) : le stade, récemment modernisé, a accueilli la sélection de la République tchèque nouvellement créée. Ses victoires historiques en qualifications contre les Pays-Bas et la Norvège à Letná ont contribué à son parcours légendaire jusqu’à la finale de l’Euro 1996.

: le stade, récemment modernisé, a accueilli la sélection de la République tchèque nouvellement créée. Ses victoires historiques en qualifications contre les Pays-Bas et la Norvège à Letná ont contribué à son parcours légendaire jusqu’à la finale de l’Euro 1996. Les grandes soirées de Ligue des champions : stade du Sparta Prague à l’époque légendaire du « Sparta de fer », Letná a accueilli des géants comme le Real Madrid, le FC Barcelone et Arsenal. Sa structure fermée, unique en son genre, est réputée pour retenir le son et en faire un stade intimidant pour les clubs européens visiteurs.

Le décor noir et le mur historique : lors d’une visite officielle du club, vous remarquerez un intérieur noir et épuré, clin d’œil délibéré aux couleurs des premiers maillots du Sparta Prague, avant l’adoption de son célèbre rouge foncé.

Match de Ligue des nations de l’UEFA entre la Tchéquie et l’Espagne : tout ce qu’il faut savoir

Tchéquie - Espagne : forme récente

Classement FIFA : Tchéquie (48e) et Espagne (1re)

Malgré des victoires spectaculaires en barrages de la Coupe du monde contre la République d’Irlande et le Danemark (toutes deux aux tirs au but), la Tchéquie n’a pas réussi à briller lors de la Coupe du monde de la FIFA. Elle a perdu contre la Corée du Sud et le Mexique, et fait match nul face à l’Afrique du Sud pendant la phase de groupes du tournoi.

L’Espagne a été célébrée dans le monde entier l’été dernier après avoir soulevé le trophée de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Après avoir débuté le tournoi par un match nul poussif (0-0) contre le Cap-Vert, elle a remporté sept matches d’affilée en n’encaissant qu’un seul but.

Tchéquie - Espagne : historique récent des confrontations

L’Espagne domine les confrontations directes avec la Tchéquie : elle est restée invaincue lors de leurs sept précédentes rencontres, avec cinq victoires et deux matches nuls.

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en juin 2022, en Ligue des nations de l’UEFA. L’Espagne s’est imposée 2-0 à l’Estadio La Rosaleda de Málaga, grâce à des buts de Carlos Soler et Pablo Sarabia.