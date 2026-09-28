L’Angleterre affrontera la Tchéquie à deux reprises en l’espace de quinze jours dans le cadre de sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, avec un déplacement à Prague pour l’équipe de Thomas Tuchel avant le match retour à Wembley. Les deux rencontres s’inscrivent dans un calendrier relevé du groupe A3 de la Ligue A, qui comprend également l’Espagne et la Croatie, et cette double confrontation pourrait s’avérer déterminante dans l’issue finale du groupe.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour Tchéquie-Angleterre, notamment les dates des matches, les prix et les points de vente.

À quand le coup d’envoi de République tchèque-Angleterre en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Tchéquie-Angleterre débutera à 20 h 45, heure locale, le mardi 29 septembre 2026, à la Fortuna Arena de Prague.

UEFA Nations League A - Journée 2 29 sept. 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Où acheter des billets pour Tchéquie-Angleterre ?

Les billets pour le match à Wembley sont d’abord mis à disposition via le portail officiel de billetterie England Football, avec une priorité généralement accordée aux membres de l’England Supporters Travel Club et aux abonnés affiliés à la FA avant qu’un éventuel contingent restant ne soit mis en vente au grand public. Les canaux officiels de la fédération tchèque constituent l’équivalent pour le match à l’extérieur à Prague.

Voici quelques éléments utiles à connaître pour acheter des billets pour cette double confrontation :

Vente générale officielle : elle ouvre après la fermeture des fenêtres de priorité pour les membres, généralement à l’approche de chaque match

Billets visiteurs : les contingents pour Prague sont gérés via les canaux de la fédération tchèque, avec une offre limitée pour les supporters anglais en déplacement

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir la garantie que les billets sont valides et qu’ils arriveront à temps pour le match

Marché secondaire : StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Comme il s’agit de l’un des quatre matches disputés par l’Angleterre sur une période de deux semaines, il est recommandé de réserver tôt pour les deux rencontres, en particulier pour le match à domicile à Wembley.

Combien coûtent les billets pour Tchéquie-Angleterre ?

Les prix officiels pour le match à Wembley varient selon l’emplacement du siège, le portail de billetterie England Football proposant toute la gamme, des places standard aux sièges premium, au prix facial dans la limite des disponibilités. La tarification officielle de la fédération tchèque s’applique de la même manière pour le match à Prague.

StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, et voici un aperçu approximatif de ce à quoi il faut s’attendre :

Places les moins chères (Wembley) : à partir d’environ 40 £ à 60 £, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts

Places de gamme intermédiaire (Wembley) : des sièges centraux le long de la ligne médiane, à un tarif nettement plus élevé

Places premium (Wembley) : plus de 200 £ pour la plus grosse affiche des deux

Billets visiteurs (Prague) : généralement plus abordables au prix facial qu’une soirée à Wembley, même si le contingent réservé à l’Angleterre est limité

Comme pour toute rencontre internationale, les prix peuvent évoluer à l’approche du match, donc bloquer sa place le plus tôt possible reste généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Tchéquie-Angleterre en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Tchéquie et de l’Angleterre

La Tchéquie aborde cette rencontre sur une série compliquée, avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une défaite 3-0 contre le Mexique à la Coupe du monde, et elle a également fait match nul 1-1 contre l’Afrique du Sud durant ce tournoi. Sur l’ensemble de ces cinq matches, la Tchéquie a marqué sept buts et en a concédé sept, ses victoires étant intervenues en amical contre le Guatemala et le Kosovo.

Les cinq derniers matches de l’Angleterre offrent un tableau plus net. L’équipe de Tuchel a remporté quatre rencontres et en a perdu une, inscrivant 14 buts et en encaissant sept sur cette série. Son match le plus récent a été une victoire 6-4 contre la France en quart de finale de la Coupe du monde. La seule défaite de cette séquence est survenue contre l’Argentine, qui a éliminé l’Angleterre au stade des demi-finales.

Tchéquie-Angleterre : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections remonte à l’Euro 2020, où l’Angleterre s’est imposée 1-0 à Prague. Avant cela, la Tchéquie avait battu l’Angleterre 2-1 à Prague lors des qualifications pour le Championnat d’Europe en octobre 2019, un résultat intervenu après la victoire 5-0 de l’Angleterre lors du match retour à Wembley plus tôt cette année-là. Les quatre confrontations figurant dans les données comprennent également un match amical nul 2-2 en août 2008.

Tchéquie-Angleterre : classement

Dans le groupe A3 de la Ligue des nations de l’UEFA, la Tchéquie occupe actuellement la deuxième place tandis que l’Angleterre est troisième.