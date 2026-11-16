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Comment obtenir des billets pour Swansea City contre Bolton Wanderers : prix en Championship, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus

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Swansea City affronte Bolton Wanderers en Championship. Voici comment obtenir vos billets.

Swansea City reçoit Bolton Wanderers le mardi 8 décembre 2026 au Swansea.com Stadium, à Swansea.

Lors de leur dernière confrontation, en mars 2019, Swansea City s’était imposé 2-0 à domicile grâce à des buts tardifs d’Oli McBurnie et de Bersant Celina. Sur les cinq derniers matches officiels disputés entre les deux clubs avant leur campagne actuelle, Swansea a pris l’avantage avec trois victoires, contre une seule pour Bolton et un match nul.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Swansea City contre Bolton Wanderers, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Championship entre Swansea City et Bolton Wanderers ?

Le match entre Swansea City et Bolton Wanderers se déroule le mardi 8 décembre 2026 au Swansea.com Stadium, à Swansea.

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Championship - Journée 20
Swansea.com Stadium

Comment acheter des billets pour Swansea City contre Bolton Wanderers en Championship ?

Pour acheter des billets pour ce match de Championship entre Swansea City et Bolton Wanderers, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetterie officielle des clubs : Achetez vos places directement auprès de la billetterie officielle de Swansea City ou sur son site pour les places standard réservées aux supporters à domicile. Les supporters visiteurs doivent consulter la billetterie officielle de Bolton Wanderers pour les places attribuées au secteur visiteur.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par les clubs sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Swansea City contre Bolton Wanderers en Championship ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour ce match de Championship entre Swansea City et Bolton Wanderers :

1. Canaux officiels des clubs

  • Place standard pour adulte : De 20 à 35 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

  • Tribune supérieure derrière les buts et places standard : Généralement à partir d’environ 65 à 70 £.
  • Places en catégorie premium : De 100 à plus de 155 £.

Swansea City contre Bolton Wanderers en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Swansea City et de Bolton Wanderers

Swansea compte une victoire, aucun nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de Championship, avec huit buts marqués et neuf encaissés. Son dernier résultat est une défaite 2-1 à domicile contre Birmingham City. Le club a également subi une lourde défaite 5-0 face aux Queens Park Rangers fin octobre. La victoire 4-0 contre Blackburn Rovers, le 31 octobre, reste son résultat le plus marquant sur cette période.

Bolton compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 3-1 sur le terrain de Derby County. Le club avait aussi perdu 1-5 à Middlesbrough plus tôt en octobre. Sa victoire à l’extérieur contre Charlton Athletic, le 3 novembre, est la seule obtenue durant cette période.

SWA

SWA - Forme

WHU
D0-1
QPR
D5-0
BLB
V4-0
POR
D3-1
BIR
D2-1
But marqué (encaissé)
6/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
BOL

BOL - Forme

SOU
N0-0
MID
D1-5
BRC
D2-3
CHA
V0-1
DER
D3-1
But marqué (encaissé)
5/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Swansea City contre Bolton Wanderers : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mars 2019, lorsque Swansea City s’était imposé 2-0 à domicile en Championship. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Swansea en a remporté trois, Bolton une, et un match s’est terminé sur un nul.

Face à face

SwanseaNulBolton
3
1
1
Championship
Swansea badge
Swansea
SWA
2
Bolton badge
Bolton
BOL
0
FDM
Championship
Bolton badge
Bolton
BOL
0
Swansea badge
Swansea
SWA
1
FDM
Premier League
Bolton badge
Bolton
BOL
1
Swansea badge
Swansea
SWA
1
FDM
FA Cup
Bolton badge
Bolton
BOL
2
Swansea badge
Swansea
SWA
1
FDM
Premier League
Swansea badge
Swansea
SWA
3
Bolton badge
Bolton
BOL
1
FDM
8Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

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