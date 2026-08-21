Sunderland a dépassé toutes les attentes pour son retour en Premier League la saison dernière, en terminant septième et en décrochant une place en Ligue Europa de l’UEFA. Ce succès s’est construit sur un impressionnant bilan à domicile, les hommes de Régis Le Bris signant quelques victoires mémorables contre Chelsea, Tottenham, Bournemouth et surtout Newcastle, au Stadium of Light.

Sunderland a également fait preuve d’abnégation et montré son esprit combatif lorsqu’Arsenal s’est rendu au Stadium of Light en novembre dernier. Malgré un retard de 2-1 face à Arsenal, Brian Brobbey a arraché l’égalisation dans le temps additionnel, provoquant la folie des supporters locaux.

Le champion de Premier League est de retour dans le nord-est pour un choc en nocturne le samedi 12 septembre et Sunderland sait qu’il devra être totalement concentré et faire encore preuve de beaucoup de cran et de détermination.

Cette affiche s’annonce immanquable, et vous pourriez en être. Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Sunderland-Arsenal, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand se joue le match de Premier League Sunderland-Arsenal ?

Sunderland-Arsenal se joue au Stadium of Light (Sunderland) le samedi 12 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 20 h BST.

Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 15:00 Stadium of Light

Comment acheter des billets pour Sunderland-Arsenal en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements, en passant par les offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale énorme, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou remettent au club les matches qu’ils ne peuvent pas utiliser.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie plusieurs semaines avant le match pour participer au tirage.

Bourses d’échange officielles de billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Sunderland-Arsenal ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégorie entre Adultes, Juniors (généralement U18 ou U21), Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des derbies relèvent de la catégorie A, avec les prix en valeur faciale les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des tribunes basses sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribunes hautes derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de premier rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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