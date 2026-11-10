Comment obtenir des billets pour Sunderland-Tottenham Hotspur : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Sunderland reçoit Tottenham Hotspur le dimanche 29 novembre 2026 au Stadium of Light, à Sunderland.

Leurs dernières confrontations en championnat, lors de la saison 2025-2026 de Premier League, ont été très disputées, notamment avec un match nul serré (1-1) au Tottenham Hotspur Stadium. Après ce nul, Sunderland a pris le dessus sur Tottenham grâce à une courte victoire (1-0) au Stadium of Light en avril 2026, sur un but décisif de Nordi Mukiele.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Sunderland-Tottenham Hotspur, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Sunderland-Tottenham Hotspur en Premier League ?

Le coup d’envoi de Sunderland-Tottenham Hotspur sera donné le dimanche 29 novembre 2026 au Stadium of Light, à Sunderland.

Premier League - Journée 12 29 nov. 2026 - 09:05 Stadium of Light

Comment acheter des billets pour Sunderland-Tottenham Hotspur en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Sunderland et Tottenham Hotspur, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Les supporters peuvent consulter directement la billetterie officielle de Sunderland AFC ou celle de Tottenham Hotspur pour connaître les billets mis en vente au grand public, les contingents réservés aux membres et les possibilités de revente.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Sunderland-Tottenham Hotspur en Premier League ?

Voici les différentes options tarifaires pour les billets du prochain match de Premier League entre Sunderland et Tottenham Hotspur :

1. Canaux officiels des clubs

Billets de catégorie standard : Les prix se situent généralement entre 30 £ et 60 £ f.

Les prix se situent généralement entre f. Offres hospitalité et VIP : Les tarifs commencent autour de 150 £ à 180 £ et plus par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets standards en revente : À partir d’environ 79 £ pour les places dans les tribunes supérieures, avec des prix généralement compris entre 245 £ et 250 £ selon la demande globale.

À partir d’environ pour les places dans les tribunes supérieures, avec des prix généralement compris entre selon la demande globale. Billets VIP en revente : Les prix commencent généralement au-delà de 183 £.

Sunderland-Tottenham Hotspur en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Sunderland et de Tottenham Hotspur

Sunderland compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 0-0 à domicile contre Leeds United en Premier League, après un nul 1-1 face au Lech Poznan en Ligue Europa. La seule victoire de Sunderland sur cette période a été obtenue à l’extérieur contre Torreense en compétition européenne. Le club a marqué quatre buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq matches.

Tottenham a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Chelsea en Premier League, tandis qu’un succès 3-1 face à Coventry City figure également dans cette série. Tottenham a marqué huit buts et en a encaissé huit lors de ces cinq matches, mais ses deux victoires consécutives en championnat avant cette rencontre constituent un signe positif.

Sunderland-Tottenham Hotspur : les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en Premier League le 12 avril 2026, lorsque Sunderland s’est imposé 1-0 à domicile, au Stadium of Light. Auparavant, ils avaient fait match nul 1-1 sur le terrain de Tottenham en janvier 2026. Sur les cinq dernières confrontations recensées en Premier League, Tottenham possède l’avantage historique avec deux victoires, contre deux pour Sunderland, et un match nul.